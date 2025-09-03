US के खिलाफ साजिश कर रहे हो, पुतिन और किम को शुभकामनाएं देना; शी जिनपिंग से बोले डोनाल्ड ट्रंप

किम और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विश्व के उन 26 नेताओं में शामिल हैं जो बुधवार को बीजिंग में आयोजित होने वाली विशाल सैन्य परेड को देखने के लिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ शामिल हुए हैं।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब चीन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के नाम संदेश में अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भी जिक्र कर दिया। ट्रंप का बयान ऐसे समय पर आया है, जब अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ पर तनातनी जारी है और पुतिन, जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन में हाल ही में मुलाकात हुई है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, 'बड़े सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी उस समर्थन और खून का जिक्र करेंगे, जो चीन को विदेशी आक्रमणकारी से आजादी दिलाने के लिए अमेरिका ने दिया है। चीन की जीत और गौरव में कई अमेरिकियों की मौत हो गई। मुझे उम्मीद है कि उन्हें उनकी बहादुरी और कुर्बानी के लिए सम्मानित किया जाएगा और याद किया जाएगा।'

ट्रंप ने इस संदेश में चीन पर तंज भी कसा है। उन्होंने आगे लिखा, 'राष्ट्रपति शी और चीन के शानदार लोग अच्छे से जश्न मनाएं। जब आप अमेरिका के खिलाफ साजिश करें, तो व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी तरफ से शुभकामनाएं दें।'

चीन में परेड किम और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन विश्व के उन 26 नेताओं में शामिल हैं जो बुधवार को बीजिंग में आयोजित होने वाली विशाल सैन्य परेड को देखने के लिए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ शामिल होंगे। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और जापानी आक्रामकता के विरुद्ध चीन के प्रतिरोध की 80वीं वर्षगांठ पर हो रही है।