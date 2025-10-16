Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Yemen Houthis say military chief Mohammed al Ghamari killed in Israeli strike

इजरायली हमले में मारा गया चीफ ऑफ स्टाफ अल-गमारी, हूती विद्रोहियों को बड़ा झटका

संक्षेप: हूती बयान के मुताबिक, गमारी अपने साथियों और 13 साल के बेटे के साथ मारा गया, लेकिन हमले की सही तारीख का जिक्र नहीं किया गया। इजरायली सेना ने सितंबर के आखिर में यमन पर किए अपने ताजा बड़े हवाई हमले में हूतियों के जनरल स्टाफ मुख्यालय को निशाना बनाने की बात कबूल की थी।

Thu, 16 Oct 2025 10:24 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
इजरायली हमले में मारा गया चीफ ऑफ स्टाफ अल-गमारी, हूती विद्रोहियों को बड़ा झटका

ईरान-समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों को एक बड़ा झटका लगा है। समूह ने गुरुवार (16 अक्टूबर 2025) को ऐलान किया कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ और प्रमुख सैन्य कमांडर मुहम्मद अब्द अल-करीम अल-गमारी एक हमले में मारा गया है। हालांकि हूतियों ने इस मौत के लिए सीधे तौर पर इजरायल को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन उसके बयान में इजरायल को उसके कारनामों की कड़ी सजा देने की धमकी दी गई है।

हूती बयान के मुताबिक, गमारी अपने साथियों और 13 साल के बेटे के साथ मारा गया, लेकिन हमले की सही तारीख का जिक्र नहीं किया गया। इजरायली सेना ने सितंबर के आखिर में यमन पर किए अपने ताजा बड़े हवाई हमले में हूतियों के जनरल स्टाफ मुख्यालय को निशाना बनाने की बात कबूल की थी। बता दें कि अगस्त में इजरायल ने यमन की राजधानी सना पर हवाई हमला बोला था, जिसमें हूती समूह के चीफ ऑफ स्टाफ, रक्षा मंत्री सहित कई बड़े अधिकारी निशाने पर थे। इस कार्रवाई में हूती-नियंत्रित यमन सरकार के प्रधानमंत्री और कई मंत्री भी मारे गए थे। इजरायल ने माना था कि इस हमले में अल-गमारी, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को टारगेट किया गया था।

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर की ओर से जारी एक पोस्ट में कहा गया कि गमारी उन आतंकी कमांडरों में शामिल था जो इजरायल को नुकसान पहुंचाने की साजिशें रच रहा था। पोस्ट में दावा किया गया कि इजरायल हर एक तक पहुंचेगा। इसमें जोर देकर कहा गया कि इजरायल आगे भी किसी भी खतरे का इसी तरह जवाब देगा। बता दें कि हूतियों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के पक्ष में इजरायल पर मिसाइलें दागी थीं, जिनमें से ज्यादातर को इजरायल ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इसके बदले में इजरायल ने यमन के हूती-प्रभावित इलाकों पर हमलों की रफ्तार बढ़ा दी।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।