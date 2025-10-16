इजरायली हमले में मारा गया चीफ ऑफ स्टाफ अल-गमारी, हूती विद्रोहियों को बड़ा झटका

संक्षेप: हूती बयान के मुताबिक, गमारी अपने साथियों और 13 साल के बेटे के साथ मारा गया, लेकिन हमले की सही तारीख का जिक्र नहीं किया गया। इजरायली सेना ने सितंबर के आखिर में यमन पर किए अपने ताजा बड़े हवाई हमले में हूतियों के जनरल स्टाफ मुख्यालय को निशाना बनाने की बात कबूल की थी।

ईरान-समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों को एक बड़ा झटका लगा है। समूह ने गुरुवार (16 अक्टूबर 2025) को ऐलान किया कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ और प्रमुख सैन्य कमांडर मुहम्मद अब्द अल-करीम अल-गमारी एक हमले में मारा गया है। हालांकि हूतियों ने इस मौत के लिए सीधे तौर पर इजरायल को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन उसके बयान में इजरायल को उसके कारनामों की कड़ी सजा देने की धमकी दी गई है।

हूती बयान के मुताबिक, गमारी अपने साथियों और 13 साल के बेटे के साथ मारा गया, लेकिन हमले की सही तारीख का जिक्र नहीं किया गया। इजरायली सेना ने सितंबर के आखिर में यमन पर किए अपने ताजा बड़े हवाई हमले में हूतियों के जनरल स्टाफ मुख्यालय को निशाना बनाने की बात कबूल की थी। बता दें कि अगस्त में इजरायल ने यमन की राजधानी सना पर हवाई हमला बोला था, जिसमें हूती समूह के चीफ ऑफ स्टाफ, रक्षा मंत्री सहित कई बड़े अधिकारी निशाने पर थे। इस कार्रवाई में हूती-नियंत्रित यमन सरकार के प्रधानमंत्री और कई मंत्री भी मारे गए थे। इजरायल ने माना था कि इस हमले में अल-गमारी, रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों को टारगेट किया गया था।