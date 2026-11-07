रियाद एयरपोर्ट, अरामको रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले; हूतियों का बड़ा दावा

हूती विद्रोहियों ने इन हमलों को सऊदी अरब की ओर से यमन में किए गए हवाई हमलों का जवाब बताया है। उनका आरोप है कि ताइज प्रांत के अल-वाजियाह जिले में अल-हदारा बाजार पर सऊदी हवाई हमले में कई नागरिक मारे गए।

यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को सऊदी अरब में 6 सैन्य अभियान चलाने का दावा किया। उनके मुताबिक, इन हमलों में रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, अरामको की तेल फैसिलिटी और नजरान में नेशनल गार्ड के शिविर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खुरैस और दवदमी में ऊर्जा से जुड़े ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, सऊदी अरब की ओर से इन हमलों की तत्काल पुष्टि नहीं की गई है।

हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने एक्स पर बयान जारी कर इन हमलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रियाद के हवाई अड्डे, तेल भंडारण टैंकों और अरामको के डिस्टिलेशन टावर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खुरैस स्थित अरामको की फैसिलिटी और दवदमी में पंपिंग स्टेशन नंबर 8 पर भी हमला किया गया। सरी ने दावा किया कि सभी हमलों ने अपने लक्ष्य हासिल किए हैं। नजरान में सऊदी नेशनल गार्ड के शिविर और अल-जौफ व यमन के मारिब प्रांत में सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। इन हमलों में कई लोगों के हताहत होने का दावा भी किया गया है।

यमन में किए गए हवाई हमलों का जवाब हूती विद्रोहियों ने इन हमलों को सऊदी अरब की ओर से यमन में किए गए हवाई हमलों का जवाब बताया है। उनका आरोप है कि शुक्रवार सुबह ताइज प्रांत के अल-वाजियाह जिले में अल-हदारा बाजार पर सऊदी हवाई हमले में कई नागरिक मारे गए और घायल हुए। बाजार में दुकानदारों और खरीदारी करने आए लोगों को निशाना बनाया गया। उन्होंने बनी हाशिश जिले में रिहायशी मकानों पर हमले का आरोप भी लगाया। इस हमले में भी कई नागरिकों की मौत हुई और कई घायल हुए। कम से कम 6 मकानों के नष्ट होने का दावा किया गया है।