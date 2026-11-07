रियाद एयरपोर्ट, अरामको रिफाइनरी पर ताबड़तोड़ हवाई हमले; हूतियों का बड़ा दावा
हूती विद्रोहियों ने इन हमलों को सऊदी अरब की ओर से यमन में किए गए हवाई हमलों का जवाब बताया है। उनका आरोप है कि ताइज प्रांत के अल-वाजियाह जिले में अल-हदारा बाजार पर सऊदी हवाई हमले में कई नागरिक मारे गए।
यमन के हूती विद्रोहियों ने शनिवार को सऊदी अरब में 6 सैन्य अभियान चलाने का दावा किया। उनके मुताबिक, इन हमलों में रियाद के किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, अरामको की तेल फैसिलिटी और नजरान में नेशनल गार्ड के शिविर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खुरैस और दवदमी में ऊर्जा से जुड़े ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि इन हमलों में बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, सऊदी अरब की ओर से इन हमलों की तत्काल पुष्टि नहीं की गई है।
हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने एक्स पर बयान जारी कर इन हमलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रियाद के हवाई अड्डे, तेल भंडारण टैंकों और अरामको के डिस्टिलेशन टावर को निशाना बनाया गया। इसके अलावा खुरैस स्थित अरामको की फैसिलिटी और दवदमी में पंपिंग स्टेशन नंबर 8 पर भी हमला किया गया। सरी ने दावा किया कि सभी हमलों ने अपने लक्ष्य हासिल किए हैं। नजरान में सऊदी नेशनल गार्ड के शिविर और अल-जौफ व यमन के मारिब प्रांत में सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। इन हमलों में कई लोगों के हताहत होने का दावा भी किया गया है।
यमन में किए गए हवाई हमलों का जवाब
हूती विद्रोहियों ने इन हमलों को सऊदी अरब की ओर से यमन में किए गए हवाई हमलों का जवाब बताया है। उनका आरोप है कि शुक्रवार सुबह ताइज प्रांत के अल-वाजियाह जिले में अल-हदारा बाजार पर सऊदी हवाई हमले में कई नागरिक मारे गए और घायल हुए। बाजार में दुकानदारों और खरीदारी करने आए लोगों को निशाना बनाया गया। उन्होंने बनी हाशिश जिले में रिहायशी मकानों पर हमले का आरोप भी लगाया। इस हमले में भी कई नागरिकों की मौत हुई और कई घायल हुए। कम से कम 6 मकानों के नष्ट होने का दावा किया गया है।
दूसरी ओर, सऊदी अरब के नागरिक सुरक्षा विभाग ने शनिवार को नजरान में संभावित खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया था। करीब 10 मिनट बाद विभाग ने दूसरा संदेश जारी कर बताया कि खतरा टल गया है। इससे पहले शनिवार को यमन की राजधानी सना के पास एक गांव में हवाई हमले हुए थे। हूती नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, अल-शरिया इलाके में हुए इन हमलों में कम से कम 25 लोगों की मौत हुई और 30 अन्य घायल हो गए। मरने वालों और घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे बताए गए हैं। प्रवक्ता ने इन हमलों के लिए सऊदी अरब को जिम्मेदार ठहराया, मगर इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें