सऊदी अरब ने मुसलमान देश पर क्यों दी बमबारी, किस बात पर इतना भड़का मामला

संक्षेप: यमन लंबे समय से यूएई और सऊदी अरब के बीच युद्ध का मैदान बना हुआ है। वहीं सऊदी अरब ने हाल ही में यमन के पोर्ट पर यूएई समर्थित गुट पर हमला कर दिया। इसके बाद तनाव बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं।

इजरायल के बाद अब दो मुस्लिम देशों के लिए यमन युद्ध का मैदान बनता जा रहा है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन एमबीएस की सेना ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के समर्थन वाले अलगाववादी समूह पर जमकर बमबारी की है. सऊदी अरब ने यमन के बंदरगाह शहर मुकाला पर एक अलगाववादी संगठन के लिए संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से आई हथियारों की खेप को निशाना बनाकर बमबारी की।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

एक दशक से जारी है तनाव यह हमला सऊदी अरब और यूएई समर्थित ‘‘सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल’ (एसटीसी) के बीच तनाव और बढ़ने का संकेत देता है। इससे रियाद और अबू धाबी के रिश्तों में भी तनाव बढ़ने का संकेत मिलता है। यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक दशक से जारी युद्ध में दोनों देश अलग-अलग पक्षों का समर्थन करते रहे हैं।

सरकारी ‘सऊदी प्रेस एजेंसी’ की एक रिपोर्ट में जारी सेना के बयान के अनुसार, यह कार्रवाई तब की गई जब फुजैरा (यूएई के पूर्वी तट का एक बंदरगाह शहर) से पोत मुकाला पहुंचे। बयान में कहा गया, ‘‘सुरक्षा एवं स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले इन हथियारों से उत्पन्न खतरे को देखते हुए ‘कोलिशन एयर फोर्सेस’ ने आज सुबह एक सीमित सैन्य अभियान चलाया और अल-मुकाला बंदरगाह पर दो पोत से उतारे गए हथियारों तथा लड़ाकू वाहनों को निशाना बनाया।’ इस मामले में यूएई ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अब तक यह साफ नहीं है कि इस हमले में कितना नुकसान हुआ है और कितने जानें गई हैं। हालांकि इस हमले में पहले से ही युद्धग्रस्त देश में नया तनावव जरूर पैदा हो गया है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाला गठबंधन एक दशक से ज्यादा से ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का मुकाबला कर रहा है। वहीं एसटीसी ने कहा है कि शुक्रवार को उसके लड़ाके पूर्वी हद्रामौत में घात लगाकर किए गए हमले के बाद अभियान चला रहे थे।