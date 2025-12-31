Hindustan Hindi News
100 बच्चों का पिता बना यह शख्स, 20 और चाहता है; मस्क फैमिली से रिश्ता जोड़ने का प्लान!

100 बच्चों का पिता बना यह शख्स, 20 और चाहता है; मस्क फैमिली से रिश्ता जोड़ने का प्लान!

संक्षेप:

शू बो ने गुआंगजौ में दुओयी नेटवर्क की स्थापना की, जो चीन की सबसे बड़ी मोबाइल गेमिंग कंपनियों में से एक है। उनकी कंपनी फैंटसी गेम्स बनाती है और उनकी अनुमानित संपत्ति 1.1 से 4 अरब डॉलर तक बताई जाती है।

Dec 31, 2025 08:57 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बीजिंग
चीन की एक प्रमुख मोबाइल गेमिंग कंपनी दुओयी नेटवर्क के संस्थापक और चेयरमैन 48 वर्षीय अरबपति शू बो ने कथित तौर पर सरोगेसी के माध्यम से 100 से अधिक बच्चे पैदा किए हैं। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा यहीं नहीं रुकती। वे अमेरिका में जन्मे कम से कम 20 बच्चों की योजना बना रहे हैं, जो एक दिन उनके 1.1 अरब डॉलर (लगभग 9,000 करोड़ रुपये) के वीडियो गेम साम्राज्य को संभालेंगे।

यह खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक गहन जांच से हुआ है, जिसमें अमेरिकी कोर्ट दस्तावेजों, सोशल मीडिया पोस्ट और कंपनी के बयानों का हवाला दिया गया है। शू बो खुद को चीन का पहला पिता कहते हैं। वे अमेरिकी सरोगेसी कानूनों का लाभ उठाकर चीन के घरेलू जन्म प्रतिबंधों को दरकिनार कर रहे हैं। अमेरिका में जन्मे बच्चे स्वतः अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं, जो उनके लिए वैश्विक अवसरों के द्वार खोल सकती है।

शू बो की यात्रा: गेमिंग से मेगा-फैमिली तक

शू बो ने गुआंगजौ में दुओयी नेटवर्क की स्थापना की, जो चीन की सबसे बड़ी मोबाइल गेमिंग कंपनियों में से एक है। उनकी कंपनी फैंटसी गेम्स बनाती है और उनकी अनुमानित संपत्ति 1.1 से 4 अरब डॉलर तक बताई जाती है। लेकिन हाल के वर्षों में उनकी निजी जिंदगी सुर्खियों में रही है।

सरोगेसी का सहारा: चीन में सरोगेसी गैरकानूनी है, इसलिए शू बो ने अमेरिकी एजेंसियों का उपयोग किया। रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने अमेरिकी एग डोनर्स और सरोगेट मदर्स की मदद से दर्जनों बच्चे पैदा किए।

बच्चों की संख्या: कंपनी ने पहले वीबो पर पोस्ट किया कि अमेरिकी सरोगेसी से 100 से थोड़े अधिक बच्चे हैं। हालांकि, हाल ही में कंपनी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि केवल 12 बच्चे अमेरिका में जन्मे हैं। शू बो की पूर्व प्रेमिका तांग जिंग ने दावा किया कि कुल बच्चे 300 से अधिक हो सकते हैं।

कोर्ट में उपस्थिति: 2023 में लॉस एंजिल्स की एक फैमिली कोर्ट में शू बो ने चार अजन्मे बच्चों के लिए पैतृक अधिकार मांगे। जज ने खुलासा किया कि वे पहले से ही 8 या अधिक बच्चों के पिता हैं या बनने वाले हैं। शू बो ने वीडियो कॉल से कोर्ट में कहा कि वे 20 अमेरिकी जन्मे बच्चे चाहते हैं, जो उनके बिजनेस को चलाएंगे। उन्होंने लड़कों को उत्तम बताते हुए प्राथमिकता दी। जज ने उनकी याचिका खारिज कर दी।

वीबो पर शू बो से जुड़े अकाउंट्स में लिखा गया है कि- वे 50 उच्च गुणवत्ता वाले बेटे चाहते हैं और अधिक बच्चे होने से सभी समस्याएं हल हो जाती हैं। एक पोस्ट में उन्होंने कल्पना की कि उनके बच्चे एलन मस्क के बच्चों से शादी करेंगे, ताकि एक वैश्विक परिवार राजवंश बने।

एलन मस्क और पावेल दुरोव से प्रेरणा

शू बो अकेले नहीं हैं। यह ट्रेंड अमीर पुरुषों में बढ़ रहा है:

एलन मस्क: टेस्ला के सीईओ के कम से कम 14 बच्चे हैं और वे जनसंख्या वृद्धि की वकालत करते हैं।

पावेल दुरोव: टेलीग्राम के संस्थापक ने स्पर्म डोनेशन से 100 से अधिक बच्चे पैदा किए हैं और सभी को समान अधिकार देने की बात कही है।

शू बो भी इसी प्रेरणा से प्रेरित लगते हैं। वे मानते हैं कि अधिक वारिस बिजनेस की निरंतरता सुनिश्चित करेंगे।

विवाद और सवाल

यह कहानी नैतिक, कानूनी और सामाजिक सवाल उठाती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कई बच्चे कैलिफोर्निया में नैनियों द्वारा पाले जा रहे हैं। शू बो ने कोर्ट में कहा कि वे व्यस्तता के कारण बच्चों से अभी नहीं मिले। लड़कों को प्राथमिकता देना फेमिनिज्म विरोधी विचारों से जुड़ा बताया जाता है। अमेरिका में जन्म नागरिकता एक मुद्दा है, और डोनाल्ड ट्रंप इसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चीन में सरोगेसी बैन होने से यह प्रथा गुप्त लेकिन बढ़ती जा रही है। अन्य चीनी अरबपतियों के भी इसी तरह के मामले सामने आए हैं।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
