43 साल की गलत सजा, जेल से बाहर आते ही भारत डिपोर्ट करने लगा US; कोर्ट ने लगा दी रोक

संक्षेप: अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स को 43 साल तक गलत तरीके से जेल में रखा गया। जब उसे न्याय मिला तो इमिग्रेशन एजेंसियों ने डिपोर्टेशन की तैयारियां शुरू कर दीं।

अमेरिका में भारतीय मूल के एक शख्स को पहले 43 साल तक गलत तरीके से जेल में रखा गया और फिर डिपोर्टेशन की तैयारी शुरू हो गई। हालांकि इमिग्रेशन बोर्ड ने मामले की समीक्षा करने के लिए फिलहाल डिपोर्टेशन की प्रक्रिया रोक दी है। भारतीय मूल के सुब्रमण्यम सुबु वेदम को दोस्त की हत्या के आरोप में 43 साल तक जेल में रहना पड़ा। 64 साल के सुबु बचपन में ही अमेरिका गए थे। गुरुवार को सुनवाई के दौरान बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन ने उनके डिपोर्टेशन पर रोक लगा दी है। बोर्ड ने कहा है कि उनके मामले की समीक्षा होनी चाहिए।

वेदम 1980 से ही जेल में हैं। 3 अक्टूबर को उन्हें पेन्सिलवेनिया जेल से रिहा किया गया था और इसके बाद इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की हिरासत में थे। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ऐंड कस्टम्स एफोर्समेंट (ICE) में पेश हुए उनके वकील ने कहा कि उन्हें 40 साल गलत तरीके से जेल में रखा गया। जबकि अदालत ने उनकी सजा रद्द कर दी थी।

वेदम अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर हैं। पेंसिल्वेनिया जिला अदालत ने भी वेदम के डिपोर्टेशन पर रोक लगाई है। 1982 में उन्हें दोस्त थॉमस मिन्सर की हत्या का दोषी ठहराया था। हालांकि उनके खिलाफ हत्या का मकसद और सबूत नहीं पाया गया था। 43 साल बाद पेंसिल्वेनिया अदालत ने उनकी सजा रद्द कर दी। उनकी डिफेंस टीम ने कुछ ऐसे सबूत पेश किए थे जो कि अभियोजन ने सालों तक छिपाकर रखे थे।

वह जैसे ही जेल से बाहर आए इमिग्रेशन अधिकारियों ने पकड़ िया। उन्हें लुइसियाना और अलेंक्जांद्रिया में डिटेंशन सेंटर में रखा गया। इससे पहले भी उन्हें एक बार देश से निकालने की कोशिश हो चुकी है। 20 साल की उम्र में एलएसडी डिलीवरी के मामले में उन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की गई थी। अमेरिकी सुरक्षा विभा का कहना है कि हत्या की सजा रद्द होने के बाद भी वह ड्रग्स मामले के अपराधी हैं।