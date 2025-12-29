पुतिन बने सांता, मोदी-जिनपिंग और ट्रंप को बांटे क्रिसमस के तोहफे; किसे क्या मिला? VIDEO

संक्षेप: रूसी एंबेसी ने हाल ही में एक मजेदार वीडियो शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार इस वीडियो में पुतिन दुनिया के कई नेताओं को तोहफे बांटते नजर आ रहे हैं।

क्रिसमस के मौके पर तोहफे देने का रिवाज पुराना है। लोग इस खास दिन पर अपने परिवारजनों और दोस्तों को तोहफे देकर शुभकामनाएं भेजते हैं। इस बार रूस ने इस परम्परा को एक दिलचस्प अंदाज में निभाया है। दरअसल रूस ने हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक AI जेनरेटेड वीडियो शेयर किया है जिसमें वह भारत, चीन, अमेरिका और तुर्की समेत कई देशों के नेताओं को क्रिसमस गिफ्ट देते नजर आ रहे हैं।

इस वीडियो को केन्या में स्थित रूसी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है। वीडियो की शुरुआत में व्लादिमीर पुतिन सांता क्लॉज की वेशभूषा में नजर आते हैं। वहीं उनके पास एक तोहफे का पिटारा होता है। वीडियो अपने आप ही काफी मजेदार है। हालांकि इससे भी मजेदार है इसमें वैश्विक नेताओं को पुतिन द्वारा मिल रहे तोहफे। यह तोहफे प्रतीकात्मक हैं और उपहारों की मदद से इसमें इन देशों के साथ रूस के सम्बन्धों की ओर इशारा किया गया है।

जिनपिंग और ट्रंप को क्या मिला? पुतिन का पहला गिफ्ट चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मिलता है। इसमें जिनपिंग को चीनी युआन और रूसी रूबल के साइन को दर्शाने वाले लेटर मिलते हैं। इसे क्रिसमस ट्री पर लगाते ही डॉलर का साइन और जमीन पर गिरकर टूट जाता है। चीनी राष्ट्रपति के इस गिफ्ट के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश देने की कोशिश की गई है और यह बताया गया है कि चीन और रूस मिलकर डॉलर को सीधी चुनौती देने को तैयार हैं।

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति को गिफ्ट के जरिए अलास्का शिखर सम्मेलन की याद दिलाई गई है। ट्रंप को पुतिन मुलाकात के मौके पर ली गई तस्वीर भेजी गई। अलास्का में हुई यह बैठक यूक्रेन जंग पर किसी ठोस शांति समझौते के बिना समाप्त हो गई थी। इसके जरिए रूस ने ट्रंप की नाकामी पर तंज कसा है।

पीएम मोदी को मिला ये खास तोहफा इस AI जेनरेटेड वीडियो में रूसी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को सुखोई Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट का एक छोटा मॉडल गिफ्ट किया है। यह भारत और रूस के बीच लंबे समय से चले आ रहे रक्षा संबंधों को रेखांकित करता है। यह इसीलिए खास है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी रक्षा अधिकारियों ने हाल ही में Su-57 के लिए समझौते की पेशकश की है। इस समझौते के तहत इस विमान के भारत में निर्माण की संभावना है।