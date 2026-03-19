आ गई 'वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स',भारत 116 पर; चौंका देगी इजरायल की रैंक, ईरान का क्या हाल?

वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की नई रिपोर्ट सामने आई है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 116वीं रही है। वहीं, पिछले तीन साल से युद्ध लड़ रहे इजरायल की रैंकिंग 8वीं और ईरान की 97 रही है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान भी भारत से आगे है।

दुनिया में सबसे ज्यादा खुश कौनसा देश है। इसका जवाब देने के लिए ‘वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स’ की नई रिपोर्ट सामने आ गई है। इसके मुताबिक फिनलैंड लगातार नौवीं बार दुनिया का सबसे खुशनुमा देश माना गया है। इसके अलावा अन्य नॉर्डिक देश जैसे कि आइसलैंड, डेनमार्क, स्वीडन और नॉर्वे भी इस सूची के टॉप 10 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। पिछले तीन सालों से लगातार गाजा, लेबनान और ईरान में युद्ध लड़ रहा इजरायल भी इस सूची में आठवें नंबर पर रहा है। भारत की रैंकिंग इस बार 116 रही है, जो कि युद्ध प्रभावित और पिछले साल 12 दिन का युद्ध लड़ने वाले देश ईरान से भी पीछे है।

ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वेलबीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा पब्लिश की जाने वाली यह रिपोर्ट हर वर्ष अपने विषय के कारण चर्चा में रहती है। इस रैंकिंग पद्धति में शामिल सभी देशों के कुछ लोगों से इनकी टीम सवाल पूछती है और फिर उन लोगों के जीवन मूल्यांकन के तीन साल के औसत के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। इसमें लोग अपने देश में बिताए जा रहे जीवन को 0 से 10 के बीच में नंबर देते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक यह रिपोर्ट मुख्यतः छह मानकों पर निर्भर करती है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा शामिल हैं।

युद्ध लड़ रहे इजरायल और ईरान भारत से आगे इस रैंकिंग में पिछले तीन साल से लगातार युद्ध लड़ रहे इजरायल की रैंकिंग आठ है, वहीं पिछले साल 12 दिन युद्ध, अभी युद्ध से जूझ रहे और लगातार अपने देश के नेताओं को खोने वाले ईरान की रैंकिंग 97वें है। यह दोनों ही देश भारत से आगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल को 10 में से 7.187 नंबर मिले हैं, तो वहीं ईरान को 5.151 नंबर मिले हैं। ईरान की जीवन प्रात्याशा दर 64 वर्ष है, वहीं इजरायल में यह बढ़कर 70.8 हो जाती है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय लोगों की औसत जीवन प्रत्याशा दर 58.2 फीसदी है। भारत के पीछे होने की वजह उसका कई मामलों में कमजोर प्रदर्शन है। लोगों के बीच में असमानता के मामले में भारत 92वें स्थान पर है, सामाजिक समर्थन 123वें स्थान पर और प्रति व्यक्ति जीडीपी 89वें स्थान पर है। हालांकि, सकारात्मक पक्ष यह है कि भारत स्वतंत्रता (61वां स्थान) और भ्रष्टाचार की धारणा (64वां स्थान) में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन करता है।

पाकिस्तान भी भारत से आगे इस वैश्विक रिपोर्ट में पड़ोसी देश पाकिस्तान भी भारत से आगे बताया गया है। 4.868 के औसत स्कोर के साथ पाकिस्तान 104वें स्थान पर है, तो बांग्लादेश 127, अफगानिस्तान 147वें और श्रीलंका, नेपाल क्रमशः 99वें और 134वें स्थान पर हैं।