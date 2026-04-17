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भारत को अमेरिका के करीब लाने में सालों मेहनत की, आपने पाकिस्तान को चुन लिया; ट्रंप को किसने सुनाया

Apr 17, 2026 09:44 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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ट्रंप ने गुरुवार को एक बार फिर दावा किया कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि कोई शांति समझौता होता है तो वह उस पर हस्ताक्षर करने में शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा, 'अगर इस्लामाबाद में समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, तो मैं जा सकता हूं।'

भारत को अमेरिका के करीब लाने में सालों मेहनत की, आपने पाकिस्तान को चुन लिया; ट्रंप को किसने सुनाया

पाकिस्तान से बढ़ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की करीबी की अमेरिकी नेता आलोचना कर रहे हैं। अब पूर्व राजनयिक रैम एमेनुएल ने एक बार फिर भारत से संबंधों को 'नकारने' को लेकर ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारत को अमेरिका के करीब लाने में कई राष्ट्रपतियों ने मेहनत की है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उसे पूरी तरह नकार दिया। इससे पहले भी एमेनुएल खुलकर ट्रंप प्रशासन पर पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर सवाल उठा चुके हैं।

वॉल स्ट्रीट जर्नल से बातचीत में एमेनुएल ने कहा, '...अमेरिका के चार अलग-अलग राष्ट्रपतियों ने भारत को अपने करीब लाने की जो कोशिशें की थीं, उन्हें मौजूदा राष्ट्रपति ने पूरी तरह ठुकरा दिया है। हमने भारत के ऊपर पाकिस्तान को चुना है।'

पहले भी उठा चुके सवाल

पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके एमेनुएल बीते साल भी ट्रंप प्रशासन पर सवाल उठाए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने कहा था कि ट्रंप ने भारत और अमेरिका के सालों के संबंध को इसलिए तबाह कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम नहीं बढ़ाया था।

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उन्होंने कहा था, 'उन्होंने (ट्रंप) सब इसलिए खराब कर दिया, क्योंकि मोदी ने यह नहीं कहा था कि राष्ट्रपति सीजफायर के लिए नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं।' खास बात है कि भारत ने साफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीजफायर का फैसला द्विपक्षीय था और इसमें किसी तीसरे मुल्क की भूमिका नहीं थी। भारत ने कहा था कि पाकिस्तान के डीजीएमओ के अनुरोध पर संघर्ष विराम किया गया था।

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ट्रंप कर रहे हैं पाकिस्तान की तारीफ

ट्रंप ने गुरुवार को एक बार फिर दावा किया कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। उन्होंने संकेत दिया कि यदि कोई शांति समझौता होता है तो वह उस पर हस्ताक्षर करने में शामिल हो सकते हैं। ट्रंप ने कहा, 'अगर इस्लामाबाद में समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, तो मैं जा सकता हूं।'

उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की प्रशंसा करते हुए कहा, 'फील्ड मार्शल बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए शायद मैं जाऊं। वे मुझे चाहते हैं।'

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इससे पहले भी ट्रंप ने मुनीर की तारीफ की थी। बुधवार को ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म होने के संकेत दिए थे। साथ ही संभावित दूसरे दौर की बातचीत का श्रेय पाकिस्तानी सेना के चीफ फील्ड मार्शल मुनीर को दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'इसके होने की संभावना है, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।'

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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