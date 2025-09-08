महिला की न्यूड तस्वीरें दिखने लगी ऑनलाइन, Google Cloud से हुईं चोरी; अब कंपनी पर मुकदमा

एक महिला को हाल ही में तब बड़ा झटका लगा जब उसके फोन की प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो ऑनलाइन दिखने लगे। महिला ने Google पर मुकदमा ठोक दिया है और लोग कंपनी के खिलाफ एक कैंपेन भी चला रहे हैं।

जर्मनी की एक महिला ने Google पर मुकदमा दायर कर बड़ा आरोप लगाया है। महिला के मुताबिक उसकी निजी न्यूड फोटोज और सेक्स वीडियो उसके गूगल क्लाउड स्टोरेज से चुराए गए और अब वे गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक महिला ने इन तस्वीरों को हटाने की बहुत कोशिश की। लेकिन मुश्किलें और बढ़ गई। अब लोगों ने Google के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया है जिसमें कंपनी पर लोगों की निजता के हनन के आरोप लग रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक पीड़ित महिला की तस्वीरें और इंटीमेट विडियोज उसके निजी गूगल क्लाउड से उसकी आईडी के साथ चुरा ली गईं। फिर इन तस्वीरों और वीडियो को पोर्न वेबसाइटों पर पोस्ट कर दिया गया, जिसके बाद इसे महिला के नाम से आसानी से खोजा जा सकता था। महिला ने महीनों तक गूगल सर्च रिजल्ट्स से अपनी निजी तस्वीरों को हटाने की कोशिश की। लेकिन उसे कोई फायदा नहीं मिला।