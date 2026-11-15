तेरा पति बूढ़ा है, बोलकर मेरी पैंट में हाथ डाल दिया, महिला ने बताई अफसर की करतूत
एक लेबनानी महिला ने टेक्सास के हिरासत केंद्र पर गंभीर आरोप लगाया है। 21 साल की इस महिला का दावा है कि वहां पर एक इमिग्रेशन एजेंट ने सेक्स के बदले उसे ग्रीन कार्ड दिलाने का प्रस्ताव दिया।
एक लेबनानी महिला ने टेक्सास के हिरासत केंद्र पर गंभीर आरोप लगाया है। 21 साल की इस महिला का दावा है कि वहां पर एक इमिग्रेशन एजेंट ने सेक्स के बदले उसे ग्रीन कार्ड दिलाने का प्रस्ताव दिया। मामला टेक्सास के इमिग्रेशन और कस्टम्स इनफोर्समेंट (आईसीई) का है। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने इस आरोप को खारिज कर दिया। महिला का नाम राहफ अली अल्मरहिज है। उसे लूसी वाइज के नाम से जाना जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने अपनी पहचान उजागर साबित करने पर सहमति दे दी है।
क्या है महिला का दावा
महिला का दावा है कि आईसीई डिपोर्टेशन अफसर मार्केल वालेस उन्हें रेमंडविल के अल वैले हिरासत केंद्र में एक कमरे में लेकर गया। इस दौरान उसने बिना राहफ की सहमति के उससे छेड़खानी की। न्यूजवीक के साथ एक इंटरव्यू में, अल्मरहिज ने यह भी दावा किया कि उसने धमकी दी कि उसके पति को जेल भेज दिया जाएगा। साथ ही निष्कासन की भी धमकी दी। महिला ने आगे बताया कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ग्रीन कार्ड दिलवाने वाला हूं। यह भी कहा कि तुम्हारा पति एक बूढ़ा आदमी है। वह तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता।
गलत हरकतें करने लगा
इतना ही नहीं, पुलिस अधिकारी वालेस ने महिला से कहा कि सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। महिला के मुताबिक जांचकर्ताओं के साथ बातचीत से पहले पुलिस अधिकारी उसे एक कमरे में लेकर गया। उसने बताया कि अधिकारी ने इस दौरान मेरी हाथ में पैंट हाथ डाला और गलत हरकतें करने लगा। इसके बाद उसने पैंट खींचकर मुझे अर्धनग्न कर दिया। महिला ने बताया कि वह इन सबके लिए उसने बिल्कुल भी सहमति नहीं दी थी। उसने बताया कि मैंने अधिकारी को रोकने की पूरी कोशिश की।
पूरी जिंदगी तबाह
महिला ने आगे कहा कि वॉलेस ने अपनी पदवी और उसके इमिग्रेशन स्टेटस का इस्तेमाल करके उस पर दबाव डाला। उसने मुझसे कहा कि वह मेरी रिहाई सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है और ग्रीन कार्ड ऑफर किया। इसके बाद उसने अपना फोन नंबर भी दिया और मेक्सिको जाने की पेशकश की। महिला ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई है। अल्मेरहिज को फरवरी में रियो ग्रांड वैली के पास गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक वह अगस्त 2024 में मॉन्ट्रियल से अमेरिका में अवैध तरीके से घुसी थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।