woman fell in well of snakes miracle after two days सांपों से भरे कुएं में दो दिन पड़ी रही महिला, फिर हो गया चमत्कार;जानें कैसे बची जान, International Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़woman fell in well of snakes miracle after two days

सांपों से भरे कुएं में दो दिन पड़ी रही महिला, फिर हो गया चमत्कार;जानें कैसे बची जान

चीन में एक महिला जंगल में टहलने निकली थी। अचानक वह एक संकरे कुएं में जा गिरी जिसमें सांप और कीड़े-मकोड़े थे। दो दिन तक वह कुएं में ही पड़ी रही। बाद में उसे निकाला गया।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 03:29 PM
share Share
Follow Us on
सांपों से भरे कुएं में दो दिन पड़ी रही महिला, फिर हो गया चमत्कार;जानें कैसे बची जान

चीन में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक महिला जंगल में टहलने निकली थी। अचानक उसका पैर फिसला और वह झाड़ियों से छिपे एक संकरे कुएं में जा गिरी। कुएं में पानी के अलावा सांप और कीड़े-मकोड़े भी थे। वह दो दिन तक कुएं में ही पड़ी रही। इसके बाद भी सुरक्षित बाहर निकल आई। महिला ने बताया कि उसे सांपों ने कई जगह काटा। हालांकि सांप जहरीले नहीं थे इसलिए उसकी जान बच गई।

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक घटना 13 सितंबर की है। फुजिया प्रांत में रहने वाली 48 साल की महिला जंगल में घूमने निकली थी। जब वह शाम तक घर नहीं लौटी तो लोगों ने ढूंढना शुरू किया। हताश होने पर घऱ वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद 15 सितंबर को पुलिस की टीम ने थर्मिल इमेजिंग और ड्रोन से महिला की तलाश शुरू की। घऱ वालों को इतनी जानकारी थी की वह जंगल की ही ओर गई थी।

54 घंटे से ज्यादा तक महिला की तलाश जारी रही। तभी रेस्क्यू टीम को किसी के पुकारने की धीमी आवाज सुनाई दी। टीम ने वहां जाकर देखा तो झाड़ियों के बीच एक संकरा कुआं था। झाड़ियां हटाई गई तो महिला दिखाई दी। महिला का गर्दन से ऊपर का हिस्सा ही पानी से बाहर था। उसने एक उंगली पत्थर के बीच फंसा रखी थी जो कि पीली पड़ गई थी। तत्काल झाड़ियां साफ की गईँ और फिर महिला को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया।

इस दौरान महिला को काफी चोटें आई थीं। इसके अलावा सांपों और कीड़ों ने पूरा शरीर घायल कर दिया था। महिला ने बताया कि अगर उसे तैरना ना आता होता तो उसकी जान चली जाती। गिरने के बाद उसने किसी तरह से एक पत्थर पकड़ लिया और इसी के सहारे तैरती रही। महिला ने बताया कि पूरा कुआं मच्छरों से भरा था और इसमें सांप तैर रहे थे। कुआं ऊपर की ओर संकरा था इसलिए निकलना भी मुश्किल था।

महिला ने कहा, बार-बार हार मानने का खयाल मन में आता था लेकिन फिर बुजुर्ग हो चुके पिता और अपनी बेटी की याद आ जाती थी। महिला को कुएं से निकालने के बाद क्वानझोउ अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक महिला की हालत स्थिर है।

International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।