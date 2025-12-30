Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़With Daughter Marriage Army chief Asim Munir trying to send message in Pakistan and world
बेटी की शादी का बहाना, मकसद अपनी ताकत दिखाना; समझिए आसिम मुनीर का खेल

संक्षेप:

Dec 30, 2025 05:50 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, इस्लामाबाद
पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तीसरी बेटी की शादी सादगीपूर्ण समारोह में हुई। मुनीर ने अपने भाई के बेटे अब्दुल रहमान से बेटी महनूर की शादी कराई है। बताया जाता है कि बेटी की शादी के बहाने मुनीर ने पाकिस्तान समेत दूसरे देशों को भी अपनी ताकत दिखाई है। पाकिस्तान के सियासी और सेना के शीर्ष लोगों को यहां पर बुलाकर मुनीर ने अपने देश में संदेश भेजा है कि सबकुछ उनके हाथ में है। वहीं, यूएई के राष्ट्रपति को मेहमान बनाकर दुनिया को भी संकेत दिया है। इसके जरिए मुनीर ने डिप्लोमैटिक और आर्थिक हित भी साधे हैं।

सियासी और सैन्य अफसरों को जमावड़ा
आसिम मुनीर की बेटी की शादी की सबसे खास बात यह है कि इसे बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित नहीं किया था। आयोजन स्थल कोई होटल या मैरिज हॉल नहीं, बल्कि आसिम मुनीर का घर था, जो रावलपिंडी स्थित पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय के पास है। इस दौरान मेहमानों की संख्या भी बेहद सीमित थी। वहीं, निजी आयोजन होने के चलते इसकी कोई तस्वीर भी सामने नहीं आई है। इन मेहमानों में यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जाएद अली नाह्यान, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री इशाक डार, आईएसआई चीफ और पाकिस्तानी सेना के अन्य शीर्ष जनरल शामिल हुए।

सब-कुछ ठीक होने का दिखावा
भारतीय इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक सेना के नियंत्रण वाले इलाके में शादी का आयोजन करने के पीछे खास मकसद है। ऐसा करके अंदरूनी संघर्ष से जूझ रहे पाकिस्तान को मुनीर दिखाना चाहते हैं कि सबकुछ सेना के नियंत्रण में है। गौरतलब है कि इन दिनों पाकिस्तान कई तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। एक तरफ अंदरुनी गुटबाजियां और संघर्ष चल रहे हैं। वहीं, आर्थिक मोर्चे पर भी नाकामी साफ नजर आ रही है। सेना के बढ़ते राजनीतिक दखल को लेकर भी आलोचना हो रही है। ऐसे में पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व को एक जगह पर जुटाकर मुनीर दिखाना चाहते हैं कि सबकुछ ठीक चल रहा है।

यूएई के राष्ट्रपति को इसलिए बुलाया
इसके अलावा, यूएई के राष्ट्रपति को इस शादी में बुलाने के पीछे भी आसिम मुनीर का मकसद बेहद साफ है। माना जा रहा है कि इसके जरिए मुनीर दुनिया के सामने यह जता रहे हैं कि खाड़ी देशों का उन्हें समर्थन हासिल है। असल में खाड़ी देशों को साथ लाने के पीछे उनका इरादा अबूधाबी से आर्थिक, रणनीतिक और डिप्लोमैटिक सुनिश्चितता हासिल करना है। बता दें कि मुनीर के दामाद अब्दुल रहमान ने पहले पाकिस्तानी सेना में कैप्टन के रूप में सेवा दी थी। बाद में उसने सिविल सर्विसेज जॉइन की, जहां वह असिस्टेंट कमिश्नर है।

