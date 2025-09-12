नेपाल की अंतरिम सरकार में शामिल होगी जेन जी? सुशीला कार्की पर कैसे बनी सहमति, जानिए सबकुछ

नेपाल में जेन जी के आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार गठित हो चुकी है। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुकी हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जेन जी प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि भी अंतरिम सरकार में शामिल होंगे? आइए जानें…

सुशीला के अलावा रेस में कौन था?

73 साल की सुशीला कार्की के नाम पर अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में मुहर लगने से पहले बैठकों का लंबा दौर चला। इन मीटिंग्स में जेन जी का गुट भी शामिल रहा। इस दौरान नेपाली राष्ट्रपति राम चंद्र पौडल और नेपाली सेना के शीर्ष अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। सुशीला कार्की के अलावा अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के लिए बालेंद्र शाह बालेन और कुलमान घीसिंग के नाम भी रेस में शामिल थे। बताया जाता है कि बालेन शाह ने खुद इनकार कर दिया था। 35 साल के बालेन काठमांडू के मेयर हैं। पहले उन्हें जेन जी की प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद बताया गया था। इसके अलावा, दूसरे नंबर कुलमान घीसिंग का नाम चल रहा था। 54 साल के घीसिंग नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के हेड रह चुके हैं।

सुशीला के नाम पर ही कैसे लगी मुहर

यह भी एक बड़ा सवाल है जेन जी सुशीला कार्की के नाम पर ही कैसे राजी हुए? असल में सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। वह इस पद तक पहुंचने वाली नेपाल की पहली और एकमात्र महिला हैं। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा रवैया अपनाया था। करप्शन पर सुशीला के सख्त रवैये ने उन्हें नेपाल के युवाओं में मशहूर कर दिया। पुरानी सरकार से तंग जेन जी आंदोलनकारियों को सुशीला कार्की के रूप में एक नई उम्मीद दिख रही है।