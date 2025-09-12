will Zen Z protesters included in Nepal Interim Government how Sushila Karki name final नेपाल की अंतरिम सरकार में शामिल होगी जेन जी? सुशीला कार्की पर कैसे बनी सहमति, जानिए सबकुछ, International Hindi News - Hindustan
नेपाल में जेन जी के आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार गठित हो चुकी है। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुकी हैं। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जेन जी प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि भी अंतरिम सरकार में शामिल होंगे? आइए जानें…

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, काठमांडूFri, 12 Sep 2025 10:14 PM
नेपाल में जेन जी के आंदोलन के बाद अंतरिम सरकार गठित हो चुकी है। पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले चुकी हैं। हालांकि अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में सुशीला कार्की के नाम पर अंतिम मुहर लगने का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। इससे पहले जेन जी आंदोलनकारियों, राष्ट्रपति और अन्य लोगों से लंबी मीटिंग हुई थी। इसके अलावा एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जेन जी प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि भी अंतरिम सरकार में शामिल होंगे? आइए जानते हैं इन सारे सवालों से जुड़े जवाब...

सुशीला के अलावा रेस में कौन था?
73 साल की सुशीला कार्की के नाम पर अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में मुहर लगने से पहले बैठकों का लंबा दौर चला। इन मीटिंग्स में जेन जी का गुट भी शामिल रहा। इस दौरान नेपाली राष्ट्रपति राम चंद्र पौडल और नेपाली सेना के शीर्ष अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। सुशीला कार्की के अलावा अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के लिए बालेंद्र शाह बालेन और कुलमान घीसिंग के नाम भी रेस में शामिल थे। बताया जाता है कि बालेन शाह ने खुद इनकार कर दिया था। 35 साल के बालेन काठमांडू के मेयर हैं। पहले उन्हें जेन जी की प्रधानमंत्री के तौर पर पहली पसंद बताया गया था। इसके अलावा, दूसरे नंबर कुलमान घीसिंग का नाम चल रहा था। 54 साल के घीसिंग नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के हेड रह चुके हैं।

सुशीला के नाम पर ही कैसे लगी मुहर
यह भी एक बड़ा सवाल है जेन जी सुशीला कार्की के नाम पर ही कैसे राजी हुए? असल में सुशीला कार्की नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस रह चुकी हैं। वह इस पद तक पहुंचने वाली नेपाल की पहली और एकमात्र महिला हैं। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर कड़ा रवैया अपनाया था। करप्शन पर सुशीला के सख्त रवैये ने उन्हें नेपाल के युवाओं में मशहूर कर दिया। पुरानी सरकार से तंग जेन जी आंदोलनकारियों को सुशीला कार्की के रूप में एक नई उम्मीद दिख रही है।

क्या जेन जी प्रदर्शकारियों के प्रतिनिधि सरकार में शामिल?
यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या जेन जी प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि भी अंतरिम सरकार का हिस्सा बनेंगे? फिलहाल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनमें कहा जा रहा है कि जेन जी प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष तौर पर सरकार में शामिल नहीं होंगे। हालांकि वह अंतरिम सरकार की निगरानी जरूर करेंगे। बताया जाता है कि जेन जी यह सुनिश्चित करेगी कि अंतरिम सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और युवाओं के बेहतर भविष्य से जुड़े फैसलों पर मुहर लगाए।

