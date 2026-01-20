Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Will Zelensky serve with Russia on Trump Gaza Peace Board Ukraine responds
ट्रंप के गाजा 'बोर्ड ऑफ पीस' में कट्टर दुश्मन के साथ काम करेंगे जेलेंस्की? यूक्रेन ने दे दिया जवाब

ट्रंप के गाजा 'बोर्ड ऑफ पीस' में कट्टर दुश्मन के साथ काम करेंगे जेलेंस्की? यूक्रेन ने दे दिया जवाब

संक्षेप:

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने पुष्टि की है कि उन्हें निमंत्रण मिला है, लेकिन उन्होंने कहा कि रूस के साथ एक ही बोर्ड में काम करना बहुत ही मुश्किल कल्पना है, क्योंकि रूस यूक्रेन पर हमलावर है और बेलारूस उसका सहयोगी।

Jan 20, 2026 09:14 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को एक बार फिर चौंका दिया है। गाजा में इजरायल-हमास युद्ध के बाद शांति और पुनर्निर्माण की देखरेख के लिए बनाए गए अपने खास 'बोर्ड ऑफ पीस' में उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी न्योता भेज दिया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने साफ कहा है कि पुतिन के साथ एक ही मंच पर बैठना और काम करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल कल्पना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जेलेंस्की ने क्या कहा?

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने पुष्टि की है कि उन्हें निमंत्रण मिला है, लेकिन उन्होंने कहा कि रूस के साथ एक ही बोर्ड में काम करना बहुत ही मुश्किल कल्पना है, क्योंकि रूस यूक्रेन पर हमलावर है और बेलारूस उसका सहयोगी। जेलेंस्की साफ-साफ शब्दों में कहा कि मेरे लिए यह कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है कि हम और रूस, किसी भी तरह की परिषद में एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनके राजनयिक इस पर विचार कर रहे हैं।

रूस को भी न्योता

गौरतलब है कि क्रेमलिन ने सोमवार को इस बात की पुष्टि की कि रूस को शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यह निमंत्रण यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के पांच साल बाद मिला है, जिसमें दोनों देशों के 15000 नागरिक और लाखों सैनिक मारे गए हैं।

एक बिलियन डॉलर की मांग

रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थायी सदस्यता के लिए ट्रंप प्रशासन ने देशों से एक बिलियन डॉलर की राशि मांग रहा है, जो गाजा पुनर्निर्माण और अन्य शांति प्रयासों में इस्तेमाल होगी। बताया गया है कि अब तक कई देशों को निमंत्रण भेजे गए हैं, जिनमें चीन, भारत, कनाडा (पीएम मार्क कार्नी), इजरायल आदि शामिल हैं।

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से 'शांति बोर्ड' की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब वे ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सपोर्ट नहीं करने वाले यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने तक की चेतावनी दे रहे हैं। गौरतलब है कि बोर्ड की अध्यक्षता खुद ट्रंप करेंगे। फिलहाल फ्रांस इसे स्वीकार करने से हिचकिचा रहा है, जबकि इजरायल में कुछ अधिकारी इसको लेकर असंतुष्ट बताए जा रहे हैं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप, लाइव हिंदुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर। पटना से पत्रकारिता की शुरुआत। महुआ न्यूज, जी न्यूज, ईनाडु इंडिया, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे बड़े संस्थानों में काम किया। करीब 11 साल से डिजिटल मीडिया में कार्यरत। MCU भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई। पटना व‍िश्‍वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क पर सेवा दे रहे हैं। और पढ़ें
International News International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।