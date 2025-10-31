हिंदू पत्नी को छोड़ देंगे US उपराष्ट्रपति? भारतीय मूल की छात्रा ने उड़ाईं वेंस की धज्जियां, तीखी बहस

संक्षेप: जेडी वेंस का ताजा बयान अमेरिकी राजनीति की कड़वी सच्चाई उजागर करता है- जहां प्रेम भी वोटों का सौदा बन जाता है। ऊषा वेंस एक मजबूत, बौद्धिक महिला हैं लेकिन अब 'क्रिश्चियन कन्वर्शन' की बहस के केंद्र में हैं।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के एक साधारण से लगने वाले बयान ने सोशल मीडिया पर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। मिसिसिपी विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान, जब एक छात्रा ने उनकी हिंदू पत्नी ऊषा वेंस के धर्म के बारे में सवाल पूछा, तो वेंस ने कहा, 'मैं उम्मीद करता हूं कि ऊषा एक दिन ईसाई धर्म को अपना लेगी।' यह बयान न सिर्फ उनके वैवाहिक जीवन पर सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि 2028 के राष्ट्रपति चुनाव की राजनीति को भी नया मोड़ दे रहा है। क्या वेंस अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए अपनी पत्नी को 'त्याग' देंगे? यह सवाल अब अमेरिकी मीडिया, सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में गूंज रहा है, जहां धार्मिक असहिष्णुता, नस्लवाद और 'क्रिश्चियन फर्स्ट लेडी' की मांग जैसी बहसें तेज हो गई हैं।

जेडी वेंस-ऊषा वेंस: एक 'हिलबिली' और 'हिंदू' की प्रेम कहानी जेडी वेंस और ऊषा चिलुकुरी की मुलाकात 2013 में येल लॉ स्कूल में हुई थी। वेंस 'हिलबिली एलेजी' किताब के लेखक हैं। अमेरिका में हिलबिली शब्द का इस्तेमाल ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्रों के श्वेत लोगों के लिए होता। यह किताब गरीबी और संकटग्रस्त अमेरिकी परिवारों और संस्कृति पर केंद्रित हैं, जिसमें ग्रामीण केंटकी से ओहियो के एक औद्योगीकृत शहर में आए एक परिवार की कहानी बताई गई है।

वेंस एक श्वेत अमेरिकी हैं जिनका बचपन ओहियो के गरीबी और अस्थिर परिवार में बीता। वहीं ऊषा की बात करें तो वे कैलिफोर्निया में जन्मी भारतीय-अमेरिकी तेलुगु मूल की हैं। उनके माता-पिता राधाकृष्णा और लक्ष्मी चिलुकुरी भारत से अमेरिका आए थे। ऊषा ने हमेशा अपनी हिंदू जड़ों पर गर्व किया। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, 'मेरे माता-पिता का हिंदू धर्म उन्हें इतना अच्छा इंसान बनाता है।' दोनों ने 2014 में शादी की, जिसमें ईसाई और हिंदू दोनों रस्में शामिल थीं।

वेंस ने पहले ऊषा की आस्था को अपनी जिंदगी का 'संदर्भ' बताया था। 2024 के चुनाव अभियान में, उन्होंने कहा कि ऊषा की 'हिंदू अनुशासन' ने उन्हें ईसाई धर्म की ओर लौटने में मदद की। वेंस खुद 2019 में कैथोलिक बने थे, लेकिन ऊषा हमेशा हिंदू रहीं। तीन बच्चों को वे ईसाई परंपराओं में पाल रहे हैं। वेंस के मुताबिक दो बच्चे ईसाई स्कूल में पढ़ते हैं। ऊषा अक्सर वेंस के साथ चर्च जाती हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है, 'मैं अपनी पारिवारिक आस्था नहीं छोड़ूंगी।'

ऊषा वेंस अमेरिकी इतिहास की पहली एशियन-अमेरिकी और हिंदू सेकंड लेडी बनीं। जनवरी 2025 में वेंस के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के बाद, उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता से सबको प्रभावित किया। एक वकील के रूप में, वे सुप्रीम कोर्ट में क्लर्क रह चुकी हैं। लेकिन राजनीति ने उनके वैवाहिक जीवन को जटिल बना दिया।

विवाद का केंद्र: 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' इवेंट 29 अक्टूबर को, मिसिसिपी के ऑक्सफोर्ड में 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' (TPUSA) के कार्यक्रम में वेंस ने चार्ली किर्क की विधवा एरिका किर्क के साथ चर्चा की। चार्ली किर्क TPUSA के संस्थापक थे जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई थी। इस कार्यक्रम के दौरान एक छात्रा ने पूछा, 'आपकी पत्नी हिंदू हैं, जबकि आप ईसाई। आपके बच्चे ईसाई हैं- क्या आप चाहते हैं कि ऊषा भी धर्म परिवर्तन करें?'

इस पर वेंस ने जवाब दिया, 'जब हम मिले, तो हम दोनों 'नॉट पर्टिकुलरली रिलिजियस' थे। ऊषा का परिवार हिंदू था, लेकिन बहुत धार्मिक नहीं। अब, अधिकांश रविवार को ऊषा मेरे साथ चर्च जाती हैं। मैं आशा करता हूं कि वह भी ईसाई धर्म से 'प्रभावित' हो जाएं, जैसे मैं हुआ। लेकिन अगर नहीं, तो भगवान ने फ्री विल दी है।' यह बयान वायरल हो गया। वेंस ने ऊषा को 'एग्नॉस्टिक' बताया, जबकि ऊषा ने खुद को 'प्रैक्टिसिंग हिंदू' कहा है। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई।

सोशल मीडिया पर तूफान: तलाक की अफवाहें सोशल मीडिया ने इस बयान को राजनीतिक ईंधन बना दिया। एक्स पर हजारों पोस्ट में वेंस पर 'हिपोक्रेट' होने का आरोप लगा। एक यूजर ने लिखा, 'वेंस ऊषा को 'एग्नॉस्टिक' कहकर उनकी हिंदू पहचान मिटा रहे हैं। क्या अब तलाक लेंगे?' एक अन्य ने कहा, 'ऊषा ने वेंस को ईश्वर से जोड़ा, अब वही ईश्वर उनकी राजनीति के लिए बाधा?'

एरिका किर्क कनेक्शन विवाद तब और भड़का जब वेंस और एरिका किर्क की स्टेज पर गले मिलने की फोटो वायरल हुई। एरिका चार्ली किर्क की विधवा हैं और एक क्रिश्चियन एक्टिविस्ट हैं। कुछ यूजर्स ने 'गॉसिप' शुरू कर दी- 'वेंस ऊषा को छोड़कर एरिका से शादी करेंगे, ताकि 2028 में 'क्रिश्चियन फर्स्ट लेडी' बन सके।' एक पोस्ट में लिखा, 'अमेरिका हिंदू फर्स्ट लेडी स्वीकार नहीं करेगा। वेंस को अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ऊषा को 'डंप' करना पड़ेगा।' रेडिट पर एक थ्रेड में यूजर्स ने भविष्यवाणी की, 'वेंस पहले वाइस प्रेसिडेंट होंगे जो पद पर रहते हुए तलाक लेंगे।'

छात्रा के साहसी सवाल जिन्होंने जेडी वेंस को कटघरे में ला खड़ा किया अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का 'टर्निंग पॉइंट यूएसए' इवेंट अब सिर्फ राजनीतिक चर्चा नहीं, बल्कि एक भावुक और विवादास्पद बहस का केंद्र बन चुका है। इस कार्यक्रम में शॉल ओढ़े एक युवा छात्रा ने वेंस को उनकी पत्नी ऊषा वेंस की हिंदू आस्था, इमिग्रेशन पॉलिसी और अमेरिकी पहचान पर कड़ी चुनौती दी। छात्रा के सवाल इतने तीखे थे कि वेंस थोड़े असहज नजर आए, जबकि सोशल मीडिया पर छात्रा की हिम्मत की हर ओर तारीफ हो रही है। MAGA समर्थक उन्हें 'H-1B इनवेडर' कह रहे हैं, तो उदारवादी उन्हें 'बहादुर आवाज'।

दर्शकों में ज्यादातर युवा कंजर्वेटिव थे, जो इमिग्रेशन, धर्म और ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' पॉलिसी पर सवालों की बौछार कर रहे थे। वेंस ने शुरू में ट्रंप के इजरायल स्टांस पर, इमिग्रेशन कटौती पर सहजता से जवाब दिए। लेकिन जब युवा छात्रा ने माइक लिया, तो माहौल बदल गया। छात्रा का नाम अभी अज्ञात है लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वह भारतीय मूल की है। छात्रा सोशल मीडिया पर 'ब्रेव इंडियन स्टूडेंट' के रूप में वायरल है।

छात्रा ने वेंस के इंटरफेथ मैरिज और उनकी एंटी-इमिग्रेशन स्टैंड पर सीधा हमला बोला। छात्रा ने पूछा, 'सर, आपकी पत्नी ऊषा वेंस हिंदू हैं, जबकि आप कैथोलिक। आप अपने बच्चों को ईसाई परवरिश दे रहे हैं- दो बड़े बच्चे ईसाई स्कूल में पढ़ते हैं, 8 साल का बेटा कम्युनियन कर चुका है। ऊषा जी अक्सर आपके साथ चर्च जाती हैं, लेकिन वे खुद को प्रैक्टिसिंग हिंदू कहती हैं। फिर भी, आपकी एंटी-इमिग्रेशन पॉलिसी- H-1B वीजा पर सख्ती, भारतीय इंजीनियर्स को 'ओवरलोड' बताना यह सब आपके अपने इंटर-कल्चरल घर पर कैसे फिट होता है? आपके सास-ससुर भारत से आए थे, फिर भी आप 'टू मैनी इमिग्रेंट्स' क्यों कहते हैं?'

वेंस ने यहां थोड़ा रुकते हुए जवाब दिया, लेकिन छात्रा ने बीच में टोका। वेंस ने कहा, 'हमने फैसला किया है कि बच्चों को ईसाई परवरिश देंगे, क्योंकि यह हमारा घरेलू समझौता है। ऊषा का परिवार हिंदू था, लेकिन बहुत धार्मिक नहीं। जब हम मिले, तो हम दोनों 'नॉट रिलिजियस' थे। अब ऊषा ज्यादातर रविवार को मेरे साथ चर्च आती हैं। मैं आशा करता हूं कि वह भी चर्च से 'मूव्ड' हो जाएं, जैसे मैं हुआ। लेकिन अगर नहीं, तो भगवान ने फ्री विल दी है।'

छात्रा ने आगे कहा, 'लेकिन सर, ऊषा एग्नॉस्टिक नहीं हैं- वे हिंदू हैं! उन्होंने खुद कहा है कि उनकी हिंदू परवरिश ने उन्हें 'गुड पर्सन' बनाया। आप उन्हें एग्नॉस्टिक क्यों बता रहे हैं? और इमिग्रेशन पर- जब आप 'टू मैनी' कहते हैं, तो यह कब तय हुआ कि कितने लोग बहुत ज्यादा माने जाएंगे? मेरे माता-पिता H-1B पर आए थे, कानूनी तरीके से। फिर भी आपकी पॉलिसी हमें 'घुसपैठिया' क्यों बनाती है? आपका घर तो इंटर-रेसियल, इंटर-फेथ है- ऊषा भारतीय-अमेरिकी हैं। तो अमेरिका में रहने के लिए ईसाई क्यों बनना पड़ेगा? अमेरिका से प्यार साबित करने के लिए क्रिश्चियन होना जरूरी है क्या?' छात्रा का सवाल इतना सटीक था कि हॉल में सन्नाटा फैल गया। वेंस ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे पर असहजता साफ दिखी। वेंस इन सवालों के सीधे जवाब नहीं दे पाए।