क्या अब वेनेजुएला में सैनिक तैनात करेगा अमेरिका? राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया खुला जवाब

संक्षेप: अमेरिकी सैनिकों को विदेशी धरती पर भेजने के खिलाफ रहने वाले ट्रंप अब जवानों को वेनेजुएला में भेजने के लिए तैयार हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है, तो वेनेजुएला में अमेरिका सैनिकों की तैनाती की जाएगी।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उनके घर से उठाने के बाद अमेरिका ने खुला ऐलान कर दिया है कि अब वह वेनेजुएला को चलाएगा कितने समय के लिए? इस पर कोई समय सीमा नहीं दी गई, बस केवल इतना कहा गया कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता। इसका मतलब यह समय कुछ महीनों से लेकर कई साल तक चल सकता है। अफगानिस्तान, इराक से अमेरिकी सैनिकों को निकालने की कोशिश करने वाले और अमेरिका को विदेशी युद्धों से दूर रखने वाले ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या वह वेनेजुएला में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती करेंगे, तो इस पर ट्रंप ने कहा कि क्यों नहीं, उन्हे इस बाक का कोई डर नहीं है।

फ्लोरिडा स्थित आवास में मीडिया को संबोधित कर रहे ट्रंप ने कहा कल ही अमेरिकी सैनिक वेनेजुएला की धरती पर थे। अगर जरूरत पड़ती है, तो वह आगे भी ऐसा कर सकते हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा कि वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति ने अमेरिका के साथ सहयोग करने की बात कही है। इसके अलावा ट्रंप ने दावा किया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति से उस देश को 'फिर से महान बनाने' के बारे में बात की है।

इससे पहले वेनेजुएला की बागड़ोर कौन संभालेगा? इस सवाल पर ट्रंप ने अपने पीछे खड़े विदेश मंत्री मार्को रुबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यहां पर मौजूद कुछ लोग तब तक लातिन अमेरिकी देश की बागडोर तब तक संभालेंगे जब तक हम एक सुरक्षित, उचित और विवेकपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं कर लेते।

इसके अलावा ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल भंडार को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडार पर काम करेगा, उसका विकास करेगा और पूरी तरह से उसको संभालेगा।

क्या नोबेल विजेता मचाडो को मिलेगी सत्ता? ट्रंप से जब पूछा गया कि क्या अमेरिका नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता और वेनेजुएला की नेता विपक्ष मचाडो को सत्ता के लिए अपना समर्थन देगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने सीधा मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वेनेजुएला में मचाडो का ज्यादा समर्थन प्राप्त नहीं है और न ही देश में उनका कोई ज्यादा सम्मान करता है।