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यूएई के OPEC छोड़ने से भारत में बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? मार्केट में क्यों भूचाल की आशंका

Apr 28, 2026 08:10 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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यूएई के ओपेक और ओपेक+ से बाहर होने को लेकर जानकारों का कहना है कि इसका असर भारत पर सीमित होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल का असर फिलहाल भारत पर पड़ सकता है लेकिन भविष्य में भारत इसका फायदा भी उठा सकता है।

यूएई के OPEC छोड़ने से भारत में बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम? मार्केट में क्यों भूचाल की आशंका

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने अचानक OPEC और OPEC+ को अलविदा कहकर पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में खलबली मचा दी है। ईरान युद्ध की वजह से पहले से ही तेल का गहरा संकट बना हुआ है और वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर हो गई है। भारत कच्चे तेल के मामले में आयात पर निर्भर है। ऐसे में अगर वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ता है तो भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा। यूएई से भारत बड़ी मात्रा में तेल आयात करता रहा है। जाहिर सी बात है कि इतने बड़े सप्लायर से अगर तेल की सप्लाई ठप होती है तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा होगा और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा।

भारत पर कितने असर की संभावना

जानकारों का कहना है कि तेल के मामले में भारत किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। ऐसे में इतनी जल्दी भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल आने वाला नहीं है। अब इस मामले में सरकार की नीतियों, टैक्स और वैश्विक तेल बाजार की स्थितियां ही बड़ी भूमिका अदा करेंगी। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि तेल की कमी की वजह से भारत नए रास्ते भी खोलने का प्रयास करेगा जो कि भविष्य के लिए अच्छा होगा।

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कमजोर हो जाएगा ओपेक?

यूएई ओपेक का काफी पुराना सदस्य है। इसके अलग होने पर संगठन की मजबूती पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे ओपेक और ओपेक+ के कमजोर होने की आशंका है। जानकारों का कहना है कि होर्मुज बंद होने और तेल की सप्लाई बहुत धीमी होने की वजह से यूएई ने यह कदम उठाया है। होर्मुज के रास्ते से ही दुनिया में कच्चे तेल का पांचवां हिस्सा सप्लाई होता है। वहीं ईरान युद्ध के बीच यह रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है।

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डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुशखबरी

डोनाल्ड ट्रंप ओपेक के खिलाफ कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। उनका कहना है कि यह संगठन तेल की कीमतें बढ़ाकर दुनिया को लूट रहा है। ट्रंप का कहना है कि वह खाड़ी देशों की सुरक्षा करते हैं जबकि खाड़ी देश तेल को ऊंची कीमतों में बेचकर मुनाफा कमाते हैं।

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भारत को मिल सकता है फायदा

कई जानकारों का कहना है कि यूएई के इस फैसला का अच्छा असर भी हो सकता है। ओपेक में रहने के दौरान यूएई पर तेल उत्पादन को लेकर कई तरह की पाबंदियां थीं। वहीं ओपेक से बाहर होकर वह अपनी कच्चे तेल की सप्लाई बढा़ने का प्रयास करेगा। हो सकता है कि यूएई कम दाम में तेल सप्लाई करे और भारत इसका फायदा उठाने से नहीं चूकेगा। यूएई के साथ भारत के संबंध भी मजबूत हैं। ऐसे में भारत के लिए भविष्य में सस्ते तेल का एक रास्ता खुल जाएगा।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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