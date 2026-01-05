वेनेजुएला की सरकार चलाएगा अमेरिका? विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया प्लान

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्र्पति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार से कई बार कह चुके हैं कि वेनेजुएला पर अब उनका शासन चलेगा। हालांकि मार्को रूबियो का कहना है कि यह तेल पर नियंत्रण तक सीमित रहेगा। बाकी सरकार में उनका दखल नहीं होगा।

वेनेजुएला पर हमला और फिर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप कई बार दोहरा चुके हैं कि अब लैटिन अमेरिकी देश पर उनका कब्जा हो गया है। हालांकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया है कि अमेरिका ‘तेल नाकेबंदी’ लागू करने के अलावा वेनेजुएला के दैनिक शासन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि वेनेजुएल के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद अमेरिका लातिन अमेरिकी देश का शासन संभालेगा।

रुबियो के इस बयान को उस चिंता को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि क्या सत्ता परिवर्तन हासिल करने के लिए की गई आक्रामक अमेरिकी कार्रवाई से वेनेजुएला में लंबे समय तक चलने वाला विदेशी हस्तक्षेप या राष्ट्र निर्माण की असफल कोशिश हो सकती है। रुबियो का बयान ट्रंप के उन व्यापक, लेकिन अस्पष्ट, दावों के विपरीत है कि अमेरिका कम से कम अस्थायी रूप से तेल-समृद्ध राष्ट्र का ‘शासन’ करेगा। ट्रंप के बयान से एक प्रकार की शासन संरचना का संकेत मिला, जिसके तहत काराकस को वाशिंगटन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

जारी रहेगी तेल की नाकेबंदी रुबियो ने अधिक संतुलित दृष्टिकोण पेश करते हुए कहा कि अमेरिका उस तेल प्रतिबंध को जारी रखेगा, जो शनिवार की सुबह मादुरो को सत्ता से हटाए जाने से पहले ही प्रतिबंधित टैंकरों पर लागू था और वेनेजुएला में नीतिगत बदलावों के लिए दबाव बनाने के साधन के रूप में उस प्रभाव का उपयोग करेगा। रुबियो ने सीबीएस चैनल के ‘फेस द नेशन’ कार्यक्रम में कहा, ‘इसलिए राष्ट्रपति जब यह कहते हैं तो उनका इशारा इसी तरह के नियंत्रण की ओर होता है।’

तेल उद्योग के तरीके बदलेंगे उन्होंने कहा, ‘हम उस प्रतिबंध जारी रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि न केवल तेल उद्योग को लोगों के लाभ के लिए चलाने के तरीके में बदलाव होंगे, बल्कि इसलिए भी कि वे मादक पदार्थों की तस्करी को रोक सकें।’ रुबियो ने कहा कि प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकेबंदी अब भी लागू है, और यह एक जबरदस्त दबाव का तरीका है, जो तब तक बना रहेगा जब तक हम ऐसे बदलाव नहीं देखते जो न केवल अमेरिका के सर्वोपरि राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि वेनेजुएला के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर भी ले जाते हैं।’