वेनेजुएला की सरकार चलाएगा अमेरिका? विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बताया प्लान

संक्षेप:

अमेरिकी राष्ट्र्पति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार से कई बार कह चुके हैं कि वेनेजुएला पर अब उनका शासन चलेगा। हालांकि मार्को रूबियो का कहना है कि यह तेल पर नियंत्रण तक सीमित रहेगा। बाकी सरकार में उनका दखल नहीं होगा।

Jan 05, 2026 12:07 am ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
वेनेजुएला पर हमला और फिर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप कई बार दोहरा चुके हैं कि अब लैटिन अमेरिकी देश पर उनका कब्जा हो गया है। हालांकि विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संकेत दिया है कि अमेरिका ‘तेल नाकेबंदी’ लागू करने के अलावा वेनेजुएला के दैनिक शासन में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही घोषणा की थी कि वेनेजुएल के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद अमेरिका लातिन अमेरिकी देश का शासन संभालेगा।

रुबियो के इस बयान को उस चिंता को कम करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है कि क्या सत्ता परिवर्तन हासिल करने के लिए की गई आक्रामक अमेरिकी कार्रवाई से वेनेजुएला में लंबे समय तक चलने वाला विदेशी हस्तक्षेप या राष्ट्र निर्माण की असफल कोशिश हो सकती है। रुबियो का बयान ट्रंप के उन व्यापक, लेकिन अस्पष्ट, दावों के विपरीत है कि अमेरिका कम से कम अस्थायी रूप से तेल-समृद्ध राष्ट्र का ‘शासन’ करेगा। ट्रंप के बयान से एक प्रकार की शासन संरचना का संकेत मिला, जिसके तहत काराकस को वाशिंगटन द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

जारी रहेगी तेल की नाकेबंदी

रुबियो ने अधिक संतुलित दृष्टिकोण पेश करते हुए कहा कि अमेरिका उस तेल प्रतिबंध को जारी रखेगा, जो शनिवार की सुबह मादुरो को सत्ता से हटाए जाने से पहले ही प्रतिबंधित टैंकरों पर लागू था और वेनेजुएला में नीतिगत बदलावों के लिए दबाव बनाने के साधन के रूप में उस प्रभाव का उपयोग करेगा। रुबियो ने सीबीएस चैनल के ‘फेस द नेशन’ कार्यक्रम में कहा, ‘इसलिए राष्ट्रपति जब यह कहते हैं तो उनका इशारा इसी तरह के नियंत्रण की ओर होता है।’

तेल उद्योग के तरीके बदलेंगे

उन्होंने कहा, ‘हम उस प्रतिबंध जारी रखेंगे, और हमें उम्मीद है कि न केवल तेल उद्योग को लोगों के लाभ के लिए चलाने के तरीके में बदलाव होंगे, बल्कि इसलिए भी कि वे मादक पदार्थों की तस्करी को रोक सकें।’ रुबियो ने कहा कि प्रतिबंधित तेल टैंकरों की नाकेबंदी अब भी लागू है, और यह एक जबरदस्त दबाव का तरीका है, जो तब तक बना रहेगा जब तक हम ऐसे बदलाव नहीं देखते जो न केवल अमेरिका के सर्वोपरि राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि वेनेजुएला के लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर भी ले जाते हैं।’

अमेरिका ने इस नाकेबंदी के तहत वेनेजुएला के कई टैंकर को जब्त भी किया है। ट्रंप ने शनिवार को फ्लोरिडा में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में छह से अधिक बार दोहराया कि अमेरिका वेनेजुएला का शासन संभालेगा, जिसने कुछ डेमोक्रेट्स के बीच चिंताएं पैदा कर दीं।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Donald Trump

