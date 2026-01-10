मादुरो की तरह पुतिन को भी गिरफ्तार करेगा अमेरिका? ट्रंप ने दिया सीधा जवाब

संक्षेप: ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में 100 अरब डॉलर तक का निवेश करने को तैयार हैं। वेनेजुएला के कच्चे तेल की बिक्री से होने वाली आय का इस्तेमाल अमेरिकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाएगा।

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को एक सैन्य ऑपरेशन में पकड़े जाने के बाद अब पूरी दुनिया की नजरें रूस और यूक्रेन युद्ध पर टिकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि अमेरिका, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी मादुरो जैसा ही कोई 'सर्जिकल स्ट्राइक' या बड़ा सैन्य ऑपरेशन कर सकता है। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि इसकी जरूरत नहीं है।

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की द्वारा दिए गए एक गुप्त संकेत पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता होगी। मुझे लगता है कि हमारे उनके (पुतिन) साथ बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं, जैसा कि हमेशा रहे हैं।"

हालांकि, ट्रंप ने तेल और गैस क्षेत्र के अधिकारियों के साथ बैठक में यूक्रेन युद्ध के लंबा खिंचने पर गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, "मैंने आठ युद्ध सुलझाए हैं। मुझे लगा था कि यह युद्ध भी आसानी से सुलझ जाएगा, लेकिन मैं बहुत निराश हूं कि यह अब तक खत्म नहीं हुआ।" ट्रंप ने खुलासा किया कि केवल पिछले महीने ही इस युद्ध में 31,000 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकांश रूसी सैनिक थे।

मादुरो की गिरफ्तारी और जेलेंस्की का इशारा पिछले हफ्ते अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला की राजधानी काराकस में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया था। 'डेल्टा फोर्स' के जवानों ने मादुरो के आवास पर छापा मारकर उन्हें और उनकी पत्नी को हिरासत में लिया और अमेरिका ले आए। इस घटना के बाद जेलेंस्की ने कहा था कि अगर तानाशाहों के साथ यही व्यवहार होना है, तो अमेरिका जानता है कि आगे क्या करना है। उनके इस बयान को पुतिन की ओर इशारा माना जा रहा था, क्योंकि पुतिन के खिलाफ भी अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) का वारंट जारी है।

वेनेजुएला के तेल पर ट्रंप की नजर ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के भविष्य को वहां के तेल भंडार से जोड़ दिया है। उन्होंने अमेरिकी ऊर्जा कंपनियों को वहां निवेश करने और पूर्ण सुरक्षा का भरोसा दिया है। ट्रंप का दावा है कि अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला में 100 अरब डॉलर तक का निवेश करने को तैयार हैं। वेनेजुएला के कच्चे तेल की बिक्री से होने वाली आय का इस्तेमाल अमेरिकी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाएगा। विपक्षी नेता मारिया कोरीना मचाडो के साथ ट्रंप अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे।