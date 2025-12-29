Hindustan Hindi News
Will the Russia Ukraine war end in the new year Donald Trump says 95 percet resolved
नए साल में खत्म हो जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप बोले- 95 फीसदी मुद्दों पर बन गई है बात

नए साल में खत्म हो जाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध? डोनाल्ड ट्रंप बोले- 95 फीसदी मुद्दों पर बन गई है बात

संक्षेप:

वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ वार्ता के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 95 फीसदी मुद्दों पर सहमति बन गई है। जेलेंस्की संग वार्ता से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बात की थी। 

Dec 29, 2025 08:52 am IST
तीन घंटे तक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की संग चली वार्ता के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों युद्धविराम के बहुत करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि अब एक या दो ही गंभीर मुद्दे बचे हैं। वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह वार्ता बहुत ही सकारात्मक थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी फोन पर बात हुई और ऐसा लगता है कि हम समझौते के बहुत करीब हैं।

रूस ने कहा, डोनबास छोड़ दो

ट्रंप ने कहा कि सुरक्षा की गारंटी को लेकर 95 फीसदी के करीब सहमति बन गई है। उन्होंने यह भी कहा कि रूस ने यूक्रेन से डोनबास इलाके को छोड़ने को कहा है। बाकी कुछ मुद्दे अभी बाकी रह गए हैं। यह बातचीत अमेरिका के फ्लोरिडा में डोनाल्ड ट्रंप के मार ए लागो रिजॉर्ट में हुई थी।

जेलेंस्की ने क्या कहा

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि यह वार्ता सफलता के करीब है। जेलेंस्की ने भी इस मीटिंग को सकारात्मक बताया और कहा कि दोनों पक्षों में भरोसा बढ़ा है। जेलेंस्की ने कहा की गारंटी को लेकर पूरी तरह से सहमति बन गई है। वहीं ट्रंप ने कहा कि इस मुद्दे पर 95 फीसदी सहमति बनी है। इसमें यूरोपीय देशों की बड़ी भूमिका होगी औरअमेरिका उनका समर्थन करेगा।

किन बातों पर नहीं बनी सहमति

दोनों नेताओं ने कहा कि डोनबास को लेकर अभी कोई सहमित नहीं बनी है। यूक्रेन चाहता है कि रूस यहां से अपनी सेना को हटा ले। वहीं रूस डोनबास इलाके पर कब्जे का दावा कररहा है। यह मुद्दा गंभीर है। यूक्रेन का कहना है कि जनता की सहमति से ही वह कोई फैसला करेगा। ऐसे में डोनबास में जनमत संग्रह करवाया जा सकता है।

बता दें कि जेलेंस्की से बातचीत से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को फोन घुमाया था। रूस ने कहा कि यह केवल दोस्ताना बातचीत थी। रूस ने कहा कि यूरोप और यूक्रेन की तरफ से जो 60 दिनों को युद्धविराम का प्रस्ताव आया है, उसे लंबा भी किया जा सकता है। डोनबास पर जल्द फैसला करने की जरूरत है। बता दें कि हाल ही में रूस ने राजधानी और अन्य इलाकों पर मिसाइल हमले किए हैं। इससे कीव के एनर्जी संयंत्र प्रभावित हुए हैं।

यूक्रेन जाने को भी तैयार डोनाल्ड ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी यूक्रेन यात्रा से युद्ध खत्म होता है तो वह इस दौरे के लिए तैयार हैं। वह यूक्रेन की संसद को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि जेलेंस्की ने उन्हें यूक्रेन आने के लिए आमंत्रित किया है।

Russia Ukraine War Donald Trump Vladimir Putin

