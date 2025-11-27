अमेरिका में वाइट हाउस के पास गोलीबारी से सनसनी; 2 जवान घायल, ट्रंप बोले-जानवरों को मिलेगी सजा

संक्षेप: डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा है कि 2 नेशनल गार्ड्समैन को गोली लगी है और दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रंप ने कहा है कि जिस किसी ने भी यह किया है उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास वाइट हाउस के पास तैनात नेशनल गार्ड के दो सदस्यों पर गोलीबारी के बाद सनसनी फैल गई है। बुधवार को वाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक दूर हुई इस घटना में दोनों जवान बुरी तरह जख्मी हो गए। एक अधिकारी के मुताबिक गोलीबारी के दौरान एक संदिग्ध को भी गोली लगी है और फिलहाल उसे कस्टडी में रखा गया है। वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मॉरिसी ने एक बयान में कहा है कि मामले की जांच जारी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इन शूटरों को जानवर कहा है।

जानकारी के मुताबिक यह गोलीबारी वाइट हाउस से लगभग 2 ब्लॉक नॉर्थ-वेस्ट में हुई। हालांकि शूटिंग के समय ट्रंप वॉशिंगटन में मौजूद नहीं थे। ट्रंप उस वक्त अपने फ्लोरिडा के पाम बीच वाले रिसॉर्ट मार-ए-लागो में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटनास्थल के पास कई जोरदार आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद उसने लोगों को वाइट हाउस, फैरागट स्क्वायर के पास एक व्यस्त बाहरी इलाके से भागते हुए देखा गया। लोकल अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी में तीन लोग घायल हुए हैं और तीनों पीड़ितों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के कारणों को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

भड़के ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा है कि वॉशिंगटन में गोलीबारी में घायल हुए दो नेशनल गार्ड सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं और उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए संदिग्ध भी गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है और कहा है कि जिस जानवर ने यह किया है, उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।