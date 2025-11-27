Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Will pay price Trump warning to Washington DC suspect after 2 National Guard troops shot
अमेरिका में वाइट हाउस के पास गोलीबारी से सनसनी; 2 जवान घायल, ट्रंप बोले-जानवरों को मिलेगी सजा

अमेरिका में वाइट हाउस के पास गोलीबारी से सनसनी; 2 जवान घायल, ट्रंप बोले-जानवरों को मिलेगी सजा

संक्षेप:

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा है कि 2 नेशनल गार्ड्समैन को गोली लगी है और दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रंप ने कहा है कि जिस किसी ने भी यह किया है उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

Thu, 27 Nov 2025 03:58 AMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास वाइट हाउस के पास तैनात नेशनल गार्ड के दो सदस्यों पर गोलीबारी के बाद सनसनी फैल गई है। बुधवार को वाइट हाउस से कुछ ही ब्लॉक दूर हुई इस घटना में दोनों जवान बुरी तरह जख्मी हो गए। एक अधिकारी के मुताबिक गोलीबारी के दौरान एक संदिग्ध को भी गोली लगी है और फिलहाल उसे कस्टडी में रखा गया है। वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर पैट्रिक मॉरिसी ने एक बयान में कहा है कि मामले की जांच जारी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इन शूटरों को जानवर कहा है।

जानकारी के मुताबिक यह गोलीबारी वाइट हाउस से लगभग 2 ब्लॉक नॉर्थ-वेस्ट में हुई। हालांकि शूटिंग के समय ट्रंप वॉशिंगटन में मौजूद नहीं थे। ट्रंप उस वक्त अपने फ्लोरिडा के पाम बीच वाले रिसॉर्ट मार-ए-लागो में थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक घटनास्थल के पास कई जोरदार आवाजें सुनी गईं, जिसके बाद उसने लोगों को वाइट हाउस, फैरागट स्क्वायर के पास एक व्यस्त बाहरी इलाके से भागते हुए देखा गया। लोकल अधिकारियों के मुताबिक गोलीबारी में तीन लोग घायल हुए हैं और तीनों पीड़ितों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। घटना के कारणों को लेकर अब तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

भड़के ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा है कि वॉशिंगटन में गोलीबारी में घायल हुए दो नेशनल गार्ड सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं और उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए संदिग्ध भी गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रंप ने चेतावनी दी है और कहा है कि जिस जानवर ने यह किया है, उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, “जिस जानवर ने दो नेशनल गार्ड्समैन को गोली मारी, दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और अब दो अलग-अलग अस्पतालों में हैं। वह गंभीर रूप से घायल है लेकिन फिर भी, उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।” उन्होंने आगे कहा, “भगवान हमारे ग्रेट नेशनल गार्ड, और हमारी सभी मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट को आशीर्वाद दें। ये सच में महान लोग हैं। मैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में प्रेसिडेंसी ऑफिस से जुड़े सभी लोग, आपके साथ हैं!”

