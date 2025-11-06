पाकिस्तान-तालिबान में तनाव होगा कम? तीसरे दौर की बातचीत, कौन-कौन शामिल
संक्षेप: अफगान तालिबान के प्रतिनिधिमंडल में खुफिया महानिदेशालय के प्रमुख अब्दुल हक वासेक, उप गृह मंत्री रहमतुल्लाह नजीब, तालिबान प्रवक्ता सुहैल शाहीन, अनस हक्कानी, कहर बल्खी, जाकिर जलाली और अंकारा में अफ़ग़ानिस्तान के प्रभारी राजदूत शामिल हैं।
पाकिस्तान आज इस्तांबुल में अफगान तालिबान के प्रतिनिधियों के साथ तीसरे दौर की बातचीत फिर से शुरू करने वाला है। इस बातचीत का उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करना और पिछले महीने सीमा पर हुई झड़पों के बाद शुरू में तय हुए नाज़ुक युद्धविराम को मजबूत करना है। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन के अनुसार, 11 और 15 अक्टूबर के बीच हुई झड़पों के बाद से, पाकिस्तान और अफ़ग़ान तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच दो दौर की बातचीत हो चुकी है, पहले दोहा में और फिर इस्तांबुल में, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हो पाया है।
तीसरे दौर के लिए, तुर्की और कतर की संयुक्त मध्यस्थता में, दोनों पक्षों के प्रतिनिधिमंडल बुधवार को इस्तांबुल पहुंचे। यह बातचीत दो दिनों तक जारी रहने की उम्मीद है। पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक कर रहे हैं और इसमें सेना, ख़ुफ़िया एजेंसियों और विदेश कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
अफगान तालिबान के प्रतिनिधिमंडल में खुफिया महानिदेशालय के प्रमुख अब्दुल हक वासेक, उप गृह मंत्री रहमतुल्लाह नजीब, तालिबान प्रवक्ता सुहैल शाहीन, अनस हक्कानी, कहर बल्खी, ज़ाकिर जलाली और अंकारा में अफ़ग़ानिस्तान के प्रभारी राजदूत शामिल हैं।
पिछले दौर की वार्ता के बाद तुर्की के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि सभी पक्ष युद्धविराम जारी रखने और "एक निगरानी और सत्यापन तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं जो शांति बनाए रखना सुनिश्चित करेगा और उल्लंघन करने वाले पक्ष पर जुर्माना लगाएगा। आगे कहा गया है कि दोनों पक्षों के प्रमुख 6 नवंबर को इस्तांबुल में कार्यान्वयन पर चर्चा के लिए फिर से मिलेंगे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
