Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Will Pakistan lift the ban on visiting Israel What did the Islamic country say about the reports
इजरायल जाने पर रोक वाला नियम खत्म करेगा पाकिस्तान? रिपोर्ट्स पर क्या बोला इस्लामिक मुल्क

इजरायल जाने पर रोक वाला नियम खत्म करेगा पाकिस्तान? रिपोर्ट्स पर क्या बोला इस्लामिक मुल्क

संक्षेप: पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ने साफ किया कि पासपोर्ट क्लॉज बरकरार है। बयान में कहा गया, 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स कन्फर्म करता है कि यह अब भी इजरायल को छोड़कर सभी देशों के लिए वैलिड है।'

Fri, 31 Oct 2025 05:46 PMMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि शहबाज सरकार गाजा में 20 हजार सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रही है। साथ ही, पाकिस्तान अपने पासपोर्ट से वह क्लॉज भी हटा रहा है, जिसके जरिए इजरायल की यात्रा पर रोक लगी थी, इस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने दावा किया कि एक टीवी चैनल ने बताया था कि पाकिस्तानी पश्चिमी देशों और इजरायल की निगरानी के लिए काफी सैनिकों को गाजा भेजने की योजना बना रहा है। मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, चैनल ने मजाकिया तौर पर यह भी दावा किया था कि पाकिस्तान ने पासपोर्ट से इजरायल के लिए वैलिड नहीं क्लॉज भी हटा दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में, इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स (Mofa) की एक प्रेस रिलीज का ज़िक्र किया, जिसमें दोहराया गया कि इजरायल पर पाकिस्तान का रुख बदला नहीं है, यानी, इस्लामाबाद इजरयाल को मान्यता नहीं देता है, और कोई मिलिट्री कोऑपरेशन या एंगेजमेंट मौजूद नहीं है या इस पर चर्चा नहीं हो रही है। इसके अलावा, मिनिस्ट्री ने साफ किया कि पासपोर्ट क्लॉज बरकरार है। बयान में कहा गया, 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स कन्फर्म करता है कि यह अब भी इजरायल को छोड़कर सभी देशों के लिए वैलिड’ है।'

पाकिस्तान का कहना है कि वह इजरायल को मान्यता नहीं देता है और फिलिस्तीनी लोगों के जायज अधिकारों का मजबूती से समर्थन करता है, जिसमें 1967 से पहले की सीमाओं पर आधारित एक आजाद और सॉवरेन फिलिस्तीनी देश की स्थापना शामिल है, जिसकी राजधानी अल-कुद्स अल-शरीफ हो। मंत्रालय ने आगे कहा कि ऑफिशियल बयानों और वेरिफाइड पॉलिसी अपडेट पर भरोसा करें और पक्षपातपूर्ण मीडिया के बिना वेरिफाइड या राजनीतिक रूप से चार्ज किए गए दावों से बचें।

बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में पाकिस्तानी रखा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि गाजा शांति सेना के लिए पाकिस्तानी सैनिक भेजने का फैसला अभी फाइनल किया जा रहा है और यह प्रोसेस में है। जियो न्यूज के शो में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या ऐसा कोई कदम उठाया जा रहा है या नहीं, तो आसिफ ने कहा, ‘इस चीज को फाइनल किया जाना है और यह प्रोसेस में है। सरकार प्रोसेस से गुजरने का फैसला करेगी, और मैं इसे पहले से रोकना नहीं चाहता।’

ये भी पढ़ें:बॉर्डर पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तानी; BSF ने दबोचा
ये भी पढ़ें:सर क्रीक से लेकर कराची तक! भारत का 'अभ्यास त्रिशूल' शुरू, पूरे पाक में हाई अलर्ट

अमेरिका की मध्यस्थता से हुए गाजा शांति समझौते की एक अहम बात इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स (ISF) बनाना है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम-बहुल देशों के सैनिक होंगे। बातचीत से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, इस फैसले के बारे में पाकिस्तान सरकार की तरफ से जल्द ही कोई घोषणा होने की उम्मीद है। बातचीत से वाकिफ अधिकारियों ने, जिन्होंने मामले की सेंसिटिविटी की वजह से नाम न बताने की रिक्वेस्ट की, कहा कि पाकिस्तान सरकार और मिलिट्री के अंदर बातचीत एडवांस स्टेज पर है। उनके मुताबिक, अंदरूनी बातचीत के तरीके से लगता है कि इस्लामाबाद इस मिशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Pakistan Shehbaz Sharif

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।