गाजा पीस बोर्ड में शामिल होगा पाकिस्तान? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से न्योता मिलने का दावा

गाजा पीस बोर्ड में शामिल होगा पाकिस्तान? डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से न्योता मिलने का दावा

पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसे गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने के लिए अमेरिका का न्योता मिला है। इस पर पाकिस्तान फूला नहीं समा रहा है। बता दें कि इजरायल इस बोर्ड के ऐलान से खुश नहीं है।

Jan 18, 2026 07:17 pm IST
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा और इजरायल के बीच शांति वार्ता के दूसरे चरण के लिए एक पीस बोर्ड बनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी इस बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। वाइट हाउस ने शुक्रवार को ही एक लिस्ट जारी की थी जिसमें इस बोर्ड मे शामिल होने वाले संभावित सदस्यों के नाम थे।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ताहिर अंदराबी ने कहा कि पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से औपचारिक निमंत्रण मिल गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय संतर पर शांति और सुरक्षा के प्रयासों में हमेशा मददगार रहेगा। यूएन के प्रस्ताव के अनुसार गाजा में स्थायी शांति के लिए सारे प्रयास किए जाएंगे।

वाइट हाउस ने कहा था कि इस पीस बोर्ड में अनुभव, विकास, संरचनात्क विकास और आर्थिक रणनीतियों के आधार पर सदस्य शामिल किए जाएंगे। इसमें शामिल होने के लिए करीब 60 देशों को न्योता दिया गया है जिसमें तुर्की. एजिप्ट, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, इटली,मोरक्को, यूके, जर्मनी, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रोबियो, यूके के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, वर्ल्ड बैंक के अद्यक्ष अजय बंगा और डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ वार्ताकार जरेद कुश्नेर और स्टीव विटकॉफ भी इस पैनल का हिस्सा होंगे।

इजरायल नो पीस बोर्ड को लेकर जताई नाराजगी

अमेरिका के इस पीस बोर्ड से इजरायल खुश नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि पीस बोर्ड गठित करने से पहले उनसे कोई राय ही नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि गाजा में कार्यकारी बोर्ड का जो भी ऐलान किया गया है वह इजरायल की नीतियों के विरुद्ध है। ऐसे में जल्द ही अमेरिकी अधिकारियों से बात की जाएगी। इस पीस बोर्ड की अध्यक्षता डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कई वैश्विक नेताओं को बोर्ड का सदस्य बनने के लिए न्यौता भेजा है।

