मार्को रुबियो बनेंगे क्यूबा के राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप ने दिया मजेदार जवाब
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री मार्को रुबियो को लेकर एक ऐसा बयान जारी किया है, जिसे सुनकर लोगों को लैटिन अमेरिकी देश के बारे में उत्सुकता बढ़ गई है। रुबियो को क्यूबा का राष्ट्रपति बनाने की बात पर ट्रंप ने कहा कि यह सुनकर उन्हें अच्छा लगा।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक राजनीति को हिला कर रख दिया है। वाशिंगटन से कब कैसा बयान सामने आ जाए किसी को पता नहीं है। इसी बीच सोशल मीडिया पर भी तमाम बातें चल रही है। सोशल मीडिया पर एक्टिव ट्रंप भी लगातार ऐसी बातों पर अपनी राय जाहिर करते रहते हैं। ट्रंप की किसी भी बयान को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति कुछ कहते हैं, तो मतलब वह ऐसा कर भी सकते हैं।
वेनेजुएला, ग्रीनलैंड, ईरान और कनाड़ा के बाद अब ट्रंप ने क्यूबा को लेकर ऐसी बात कह दी है, जिससे लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है कि क्या ऐसा हो सकता है। दरअसल, सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा कि सीनेटर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो क्यूबा के राष्ट्रपति बनेंगे। इसको रिपोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा कि मुझे तो यह अच्छा लग रहा है।
हालांकि, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अमेरिका अपनी विदेश नीति में इस मुद्दे को जोड़ने जा रहा है। ट्रंप और उनका प्रशासन पहले भी ऐसी कई बड़बोली बातें कर चुका है। लेकिन ट्रंप क्यूबा को लेकर जरूर सख्त नजर आ रहे हैं। कुछ देर पहले ही उन्होंने बयान जारी करके कहा कि क्यूबा दशकों से वेनेजुएला के तेल की दम पर आगे बढ़ रहा है और वह वेनेजुएला के तानाशाहों को सिक्योरिटी देता रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।
ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है, जब एक हफ्ते पहले ही अमेरिका सेना ने वेनेजुएला में ऐतिहासिक कार्रवाई करके राष्ट्रपति मादुरो को उनके घर से उठा लिया था। लैटिन अमेरिकी देशों में शामिल कोलंबिया पर भी ट्रंप ने निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कोलंबिया को एक बीमार व्यक्ति चला रहा है। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या वेनेजुएला की तरफ कोलंबिया पर भी अमेरिकी कार्रवाई हो सकती है, तो इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे तो ऐसा करना सही लगता है।
