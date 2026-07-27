थम जाएगा ईरान-अमेरिका युद्ध? क्या मिल रहे संकेत, फिलहाल कैसे हैं हालात
पश्चिम एशिया में युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लेने की कोशिश कर रहे मध्यस्थों को सकारात्मक संकेत मिले हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
पश्चिम एशिया में युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान को बातचीत की मेज पर वापस लेने की कोशिश कर रहे मध्यस्थों को सकारात्मक संकेत मिले हैं। क्षेत्रीय अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। यह संकेत ऐसे समय मिले हैं जब बढ़ते तनाव के बाद दोनों पक्षों ने हमले रोक दिए हैं। लेकिन पूरे क्षेत्र में हथियारबंद समूहों के छिटपुट हमलों ने अब भी तनावपूर्ण स्थिति को रेखांकित किया है। सऊदी अरब ने कहा कि उसने इराक में ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा उसके पेट्रेलियम ठिकानों को निशाना बनाने के लिए गए ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया है। वहीं, यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी तेल ठिकानों पर हमला करने का दावा किया।
जॉर्डन ने क्या कहा
इराक में कुर्दिश ईरानी बागी समूह पर दो ड्रोन हमलों की खबर मिली है। जॉर्डन ने कहाकि उसने दो ड्रोन मार गिराए हैं, हालांकि यह नहीं बताया कि वे कहां से आए थे। किसी के हताहत होने या नुकसान की कोई खबर नहीं है। नाम गुप्त की शर्त पर दो क्षेत्रीय अधिकारियों ने बताया कि कतर और पाकिस्तान की अगुवाई में मध्यस्थ, अमेरिका और ईरान के बीच की दूरियों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे उस अंतरिम युद्धविराम समझौते पर वापस लौट सकें जो गोलाबारी के बाद टूट गया था।
मध्यस्थता की कोशिशों में प्रगति
एक क्षेत्रीय अधिकारी ने सोमवार को एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि मध्यस्थता की कोशिशों में काफी अहम प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थ, ईरान और ओमान के साथ मिलकर होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही को प्रबंधित करने का तंत्र बनाने पर काम कर रहे हैं। यही वह जगह है जहां हाल ही में हमले और जवाबी हमले हुए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को तेहरान में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में कहाकि मध्यस्थ अमेरिकी पक्ष की ओर से हमें संदेश पहुंचा सकते हैं, लेकिन कोई सीधी बातचीत नहीं हो रही है। उन्होंने बताया कि होर्मुज जलडमरूमध्य के दोनों किनारों पर बसे ईरान और ओमान ने शुक्रवार और शनिवार को इस जलमार्ग से जहाजों की आवाजाही के प्रबंधन के तरीकों को लेकर बातचीत की थी।
जेलेंस्की की आलोचना
बघाई ने कहाकि इसका उद्देश्य ईरान और ओमान के लिए ऐसे तंत्र को विकसित करना है जिनसे होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो सके। साथ ही, इसमें दोनों तटीय देशों के संप्रभु अधिकारों और संप्रभुता और ईरान की सुरक्षा व राष्ट्रीय हितों का भी सम्मान किया जाए। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जलमार्ग बंद है। इसके अलावा, बघाई ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की आलोचना की। जेलेंस्की ने सप्ताहांत में कहा था कि यूक्रेन ने कैस्पियन सागर में ईरान से जुड़े सैन्य सामान ले जाने वाले जहाजों पर हमला किया था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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