भारतीय मूल के काश पटेल की नौकरी जाएगी? FBI के हैं चीफ; क्या हो सकती है वजह
FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रमुख भारतीय मूल के काश पटेल पद गंवा सकते हैं। दरअसल, खबरें हैं कि उन्हें ताजा मामलों की जांच को लेकर जल्द ही कांग्रेस की सुनवाई का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। उनके पद छोड़ने की चर्चाएं ऐसे समय पर हो रही हैं, जब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास माने जाने वाले चार्ली किर्क की हत्या की जांच जारी है।
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट में राष्ट्रपति ट्रंप और पटेल के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि FBI निदेशक पद छोड़ने वाले हैं। खास बात है कि हाल ही में पूर्व मिसूरी एटॉर्नी जनरल एंड्र्यू बेली को FBI के उपनिदेशक पद के लिए चुना गया है। पटेल से पहले बेली ही FBI के शीर्ष पद के लिए ट्रंप की पहली पसंद के तौर पर देखे जा रहे थे। फिलहाल, ब्यूरो ने इसे लेकर कुछ नहीं कहा है।
क्या चार्ली किर्क हत्याकांड है वजह?
किर्क की हत्या के बाद FBI को हमलावर टायलर रॉबिन्सन को पकड़ने में दो दिनों का समय लग गया। वहीं, हत्याकांड के दो घंटे बाद ब्यूरो ने दो संदिग्धों को पकड़ा, लेकिन बाद में उन्हें गलत पहचान किए जाने के कारण छोड़ दिया गया। कहा जा रहा है कि FBI के भी कई कर्मचारी पटेल के काम करने के तरीके पर आपत्ति जता रहे हैं।
सीएनएन से बातचीत में कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें हैरानी है कि किस तरह से पटेल ने शूटर को पकड़ने का क्रेडिट ले लिया। इसके अलावा कुछ कर्मचारी किर्क मामले की जांच के दौरान पटेल के तरफ से दिए गए बयानों पर भी नाराजगी जता रहे हैं। खबर है कि कांग्रेस की सुनवाई के दौरान पटेल के किर्क हत्याकांड को संभालने के तरीके ही नहीं, बल्कि पूरी एजेंसी से सवाल किए जाएंगे।
पहले भी जांच के घेरे में रहे पटेल
पटेल पहले ही एपस्टीन फाइल्स केस संभालने को लेकर नाराजगी का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा वाइट हाउस एटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी के साथ भी उनका तनाव है। उनके खिलाफ FBI के तीन पूर्व एजेंट्स ने भी पटेल के खिलाफ केस किया है। उनके आरोप हैं कि पटेल ने बॉन्डी के साथ मिलकर ट्रंप के कहने पर एजेंसी से लोगों को निकाला है।
FBI के तीन पूर्व अधिकारियों ब्रायन ड्रिस्कॉल, स्टीवन जेन्सन और स्पेंसर एवन्स ने दावा किया है कि पटेल ने अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में उन्हें निकाल दिया।
