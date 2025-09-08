...तो लौटाने पड़ेंगे टैरिफ से कमाए अरबों डॉलर, ट्रंप के वित्त मंत्री को सता रहा किस बात का डर?

अमेरिका के वित्त मंत्री ने अपना डर जाहिर करते हुए कहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के प्रतिकूल फैसला दिया तो टैरिफ से कमाए अरबों डॉलर लौटाने पड़ेंगे।

दुनिया के 70 से ज्यादा देशों पर टैरिफ बढ़ाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में भी घिरे हुए हैं। अमेरिका की हो अदालतों ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आंतरिक संकट से निपटने के लिए बनाए गए 1977 के कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इस तरह से हर देश पर टैरिफ नहीं लगाया जा सकता। इसी बीच वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भी अमेरिका की सरकार डर जाहिर करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ आदेश देता है तो अमेरिका के खजाने से टैरिफ से कमाई गई रकम का कम से कम आधा वापस भी करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अरबों डॉलर लौटाने पड़ सकते हैं।

उन्होंने कहा, अगर टैरिफ का आधा भी वापस करना पड़ा तो इससे अमेरिका के खजाने पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। इतनी बड़ी रकम लौटाने की तैयारी पर जब सवाल किया गया तो बेसेंट ने कहा, अगर कोर्ट ही आदेश दे देता है तो किसी भी कीमत पर हमें लौटाना ही पड़ेगा। हालांकि इतना विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रंप प्रशासन की जीत होगी।

अमेरिका की एक अदालत ने 29 अगस्त को अपने फैसले में कहा था कि इतने ज्यादा देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाना नियमों का उल्लंघन है। कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 14 अक्टूबर तक का समय दिया था। वहीं ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से नवंबर की शुरुआत में ही मामले की सुनवाई करने का अनुरोध किया है।

बता दें कि जब से टैरिफ की नई दरें लागू हुई हैं, तब से ही अमेरिकी कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने 70 अरब डॉलर की वसूली की है। यह पूरे साल में इकट्ठे किए गए शुल्क के आधे से थोड़ा ही कम है। बेसेंट ने कहा कि अगर इस याचिका पर कोई फैसला 2026 में दिया जाता है तो अमेरिका को 750 अरब डॉलर तक लौटाना पड़ सकता है। इससे अमेरिका के खजाने पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।

डोनाल्ड ट्रंप ने अतिरिक्त टैरिफ की भी दी धमकी