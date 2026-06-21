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वरना तुम्हारा देश नहीं रहेगा, होर्मुज बंद किया तो ईरान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप; जमकर सुनाया

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर फिर भड़क उठे हैं। ऐसा तब हुआ जब समझौते के बावजूद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने ईरानी अधिकारियों से शनिवार रात बात की और उन्हें चेतावनी दी।

वरना तुम्हारा देश नहीं रहेगा, होर्मुज बंद किया तो ईरान पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप; जमकर सुनाया

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर फिर भड़क उठे हैं। ऐसा तब हुआ जब समझौते के बावजूद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने ईरानी अधिकारियों से शनिवार रात बात की और उन्हें चेतावनी दी। उन्होंने कहाकि अगर ईरान ने फिर से ऐसा कुछ किया तो अमेरिका होर्मुज का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा और टोल भी वसूलेगा। ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहाकि उन्होंने ईरान के अधिकारियों से दो-टूक कह दिया अगर तुमने होर्मुज को बंद किया तो फिर अपने देश से हाथ धो बैठोगे।

मैं उन्हें गायब कर दूंगा
ट्रंप ने यह भी कहाकि अमेरिका होर्मुज समझौते का रक्षक बन सकता है। हम वहां से गुजरने वाले तेल के 20 फीसदी तेल निर्यात को ले सकते हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर मैं उन्हें यहां से गायब भी कर दूंगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहाकि अगर वे कोई सौदा नहीं करते हैं, तो हम टोल एकत्र करेंगे। इससे पहले, ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के साथ कोई अंतिम शांति समझौता 60 दिनों के भीतर नहीं होता है, तो अमेरिका होर्मुज पर खुद समुद्री शुल्क लगाएगा। उन्होंने कहाकि यह शुल्क अमेरिकी सेना द्वारा दी गई सेवाओं के बदले लिया जाएगा।

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पेजेश्कियान पर भी भड़के
इससे पहले ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहाकि तेहरान यूरेनियम संवर्धन के अपने अधिकार को नहीं छोड़ेगा। अमेरिका के पास इस अधिकार को मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। पेजेश्कियन के दावों का जवाब देते हुए, ट्रंप ने फॉक्स न्यूज से कहा कि उन्हें अपने बोलने पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें सुधरना चाहिए, वरना हम उनके बाकी देश पर काबू कर लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहाकि अगर ईरान अंतिम समझौते को लेकर गंभीर नहीं होता है तो उनके पास कई विकल्प मौजूद हैं।

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शुरू हो चुकी है बातचीत
इस बीच रविवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्विट्जरलैंड में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर गालिबाफ और दोनों पक्षों के अन्य वरिष्ठ वार्ताकारों से मुलाकात की। यह मुलाकात पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के मकसद से हो रही तकनीकी-स्तर की बातचीत के दौरान हुई। शरीफ दिन में स्विट्जरलैंड पहुंचे, उनके साथ सेना प्रमुख आसिम मुनीर और एक प्रतिनिधिमंडल भी था। उन्होंने सबसे पहले वेंस और अमेरिकी वार्ताकारों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाक़ात की।

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वेंस दिन में पहले स्विट्ज़रलैंड पहुंचे, जबकि विटकॉफ और कुशनर पहले से ही वहां मौजूद थे। शरीफ ने मुनीर के साथ बाद में गालिबाफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से अलग-अलग मुलाकात की। उनके कार्यालय ने एक बयान में कहाकि यह स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन की अगली कड़ी थी। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने पिछले हफ़्ते एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे पश्चिम एशिया में शांति बहाल करने के लिए 60 दिन की बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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