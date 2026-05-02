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ईरान पर फिर हमला करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने बताया पूरा प्लान, गुस्सा क्यों

May 02, 2026 04:37 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से खफा तो हैं, लेकिन उस पर हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहाकि ईरान मुझसे डील करना चाहता है, लेकिन मैं उनकी शर्तों से संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने कहाकि हमने ईरान से बात की है।

ईरान पर फिर हमला करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने बताया पूरा प्लान, गुस्सा क्यों

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से खफा तो हैं, लेकिन उस पर हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहाकि ईरान मुझसे डील करना चाहता है, लेकिन मैं उनकी शर्तों से संतुष्ट नहीं हूं। उन्होंने कहाकि हमने ईरान से बात की है। अब देखना है कि क्या होता है। उन्होंने आगे कहाकि, लेकिन मैं यही कहूंगा कि मैं संतुष्ट नहीं हूं। प्रशासन के विकल्पों के बारे में पूछे जाने पर, ट्रंप ने कहाकि मानवीय आधार पर, मैं नहीं, चाहूंगा कि यह युद्ध फिर से शुरू किया जाए। गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया था। इस हमले में पूरे मध्य पूर्व में हजारों लोग मारे गए हैं। इसमें भी ज्यादातर ईरान और लेबनान में। वहीं, स्ट्रेट होर्मुज के बंद होने के चलते ईंधनों की कीमतें बढ़ गई हैं।

विस्तार से नहीं बताया
हालांकि, ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव की कमियों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। राष्ट्रपति ने कहाकि पिछले हफ्ते अमेरिकी दूतों की पाकिस्तान यात्रा रद्द होने के बाद भी बातचीत फोन पर जारी है। उन्होंने ईरानी नेतृत्व के प्रति निराशा व्यक्त की। ट्रंप ने कहाकि वहां एक बेहद बिखरा हुआ नेतृत्व है। वे सभी समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उनमें आपस में ही मतभेद है। बता दें कि ईरान ने दो महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका को एक नया प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि फारस की खाड़ी में दुनिया के प्रमुख समुद्री मार्ग-होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही अब भी बाधित है। शुक्रवार को स्थानीय मीडिया की खबरों से यह जानकारी सामने आई।

ट्रंप ने क्या कहा
ईरान की ओर से नया प्रस्ताव ऐसे समय में आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि तेहरान युद्ध समाप्त करने के लिए समझौता करने को बेताब है, क्योंकि वॉशिंगटन की ओर से ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद उसकी अर्थव्यवस्था दयनीय स्थिति में है। हालांकि, अमेरिकी मीडिया की खबरों में ईरान के नए प्रस्ताव के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। इससे पहले, ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और युद्ध समाप्त करने की पेशकश की थी, लेकिन वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत को बाद की तारीख तक स्थगित करना चाहता था।

किस चीज पर बिगड़ी बात
‘एक्सियोस’ ने मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के हवाले से खबर दी कि ट्रंप ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और वार्ताकारों से परमाणु मुद्दे को मसौदा पाठ में फिर से शामिल करने के लिए कहा था। खबर के अनुसार, अमेरिका ने जिन संशोधनों के लिए कहा था, उनमें यह मांग शामिल थी कि ईरान इस बात के लिए प्रतिबद्ध हो कि जब तक बातचीत जारी रहेगी, वह बमबारी से क्षतिग्रस्त परमाणु संयंत्रों से संवर्धित यूरेनियम बाहर ले जाने या उन स्थलों पर किसी भी तहत की गतिविधि को फिर से शुरू करने का प्रयास नहीं करेगा।

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वाइट हाउस की प्रवक्ता एन्ना केली ने शुक्रवार को ‘फॉक्स न्यूज डिजिटल’ से कहाकि राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार संपन्न देश नहीं बन सकता। अमेरिका की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बातचीत जारी है। केली की यह टिप्पणी उन खबरों के बारे में पूछे जाने पर आई कि ईरान ने अमेरिका के साथ संघर्ष को समाप्त करने के सिलसिले में पाकिस्तान को अपनी नवीनतम वार्ता की योजना से अवगत करा दिया है। केली ने कहाकि हम निजी राजनयिक बातचीत का विवरण साझा नहीं करते हैं।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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