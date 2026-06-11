AI पर लग जाएगा बैन? एंथ्रोपिक के CEO ने बताया अपना डर, बोले- इसका विकास रोका जाए

एंथ्रोपिक एआई के सीईओ डारियो का कहना है कि उन्हें एआई को लेकर डर लगता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। उन्होंने कहा कि एआई के विकास को धीमा किया जाना चाहिए, जब तक समाज पर इसके प्रभाव को पूरी तरह से न समझ लिया जाए, तब तक इसे और भी धीमा कर दिया जाना चाहिए।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के क्षेत्र में 'क्लाउड एआई' लाकर नई क्रांति लाने वाले एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो एमाडेई को अब एआई से डर लगने लगा है। समाज और लोगों के ऊपर एआई के बढ़ते प्रभाव से चिंतित डारियो का कहना है कि उन्हें डर लगता है कि कहीं इसकी वजह से कुछ गलत न हो जाए या किसी दिन ऐसा हो कि एआई हमारे साथ से बाहर निकल जाए। इतना ही नहीं डारियो ने कहा कि भविष्य में अगर कुछ ज्यादा गलत हो जाता है, तो ऐसा भी संभव है कि एआई के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाए।

ब्लूमबर्ग की एक डॉक्यूमेंट्री में अपनी बात रखते हुए डारियो ने कहा, "क्या हम सचमुच वह सब कुछ कर रहे हैं, जो एआई के क्षेत्र में हम कर सकते हैं? मैं यह कह सकता हूं कि हां हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एआई हमारे हाथों में ही रहे। लेकिन फिर भी कई बार मुझे इस बात की चिंता होती है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए।" बता दें, एंथ्रोपिक के सीईओ अमोडेई एआई के क्षेत्र के उन महारथियों में शामिल हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियंत्रण से बाहर जाने की आशंका जताते रहे हैं।

दुनिया में लगभग हर फील्ड के लिए एआई बोट बनाने वाले क्लाउड एआई के सीईओ को डर है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर अगर सावधानी नहीं बरती गई तो कुछ भी हो सकता है। इतना ही नहीं डारियो का मानना है जब तक एआई के समाज के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों को नहीं समझ लिया जाता तब तक सभी कंपनियों को एआई को विकसित करने पर रोक लगानी चाहिए। हालांकि, डारियो ने कहा कि उन्हें पता है कि लोग इसके लिए तैयार नहीं होंगे।

क्या एआई पर लगाया जा सकता है प्रतिबंध? एआई पर प्रतिबंध लगाए जाने के सवाल पर डारियो ने कहा कि भविष्य में ऐसा संभव हो सकता है। उन्होंने कहा, "मैं जिस तरीके से एआई पर प्रतिबंध लगाए जाने की कल्पना कर सकता हूं। वह यह है कि कुछ ऐसा बहुत गलत हो जाए, जिसे संभालना मुश्किल हो। उस समय पर एआई पर प्रतिबंद लग सकता है।" बता दें, डारियो पहले चैट जीपीटी की पैरेंट कंपनी ओपन एआई में बतौर कर्मचारी काम करते थे, लेकिन सीईओ सैम ऑल्टमैन के साथ विवाद के बाद उन्होंने अपनी अलग कंपनी शुरू कर ली थी। आज उनकी कंपनी विश्व के सबसे बड़े एआई मार्केट का हिस्सा है।