तो बीवी मिशेल तलाक दे देगी; किस बात पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कही ये बात

Feb 15, 2026 07:25 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
ब्रायन टायलर कोहेन से बात करते हुए बराक ओबामा ने चुनावी राजनीति में लौटने की संभावना को पूरी तरह नकार दिया। इस दौरान हुए हल्के-फुल्के लहजे में कहा कि ऐसा करने से उनकी पत्नी मिशेल के साथ वैवाहिक जीवन खतरे में पड़ सकता है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने राजनीति में वापसी के सभी कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है। ब्रायन टायलर कोहेन के पॉडकास्ट में दिए इंटरव्यू में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर वे दोबारा चुनाव लड़ने की कोशिश भी करेंगे, तो मिशेल उन्हें तलाक दे देंगी। इस दौरान ओबामा ने स्पष्ट किया कि मैं अब खुद को राजनीतिज्ञ नहीं मानता। मैं संविधान में विश्वास करता हूं और अपनी शादी में भी। मिशेल मुझे तलाक दे देंगी अगर मैंने ऐसा करने की कोशिश की।

क्या बोले बराक ओबामा?

उन्होंने आगे कहा कि भले ही संविधान उन्हें कुछ पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति देता हो, लेकिन उनकी कोई इच्छा नहीं है कि वे दोबारा चुनावी राजनीति में कदम रखें। इस दौरान उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का भी जिक्र किया और मजाक में कहा कि मैं संविधान में विश्वास करता हूं, और अपनी शादी में भी विश्वास करता हूं। अगर मैंने दोबारा चुनाव लड़ने की कोशिश भी की, तो मिशेल मुझे तलाक दे देगी।

ट्रंप के वीडियो पर ओबामा ने क्या कहा?

पॉडकास्ट के दौरान ओबामा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर हुए एक विवाद का जिक्र किया। दरअसल, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया था। उस वीडियो में ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल के चेहरे बंदरों (एप्स) के शरीर पर सुपरइम्पोज करके दिखाए गए थे। हालांकि, यह वीडियो कुछ देर बाद ही हटा दिया गया था। वाइट हाउस ने इस पर कहा कि यह गलती से हुआ था।

इस घटना पर ओबामा ने बिना ट्रंप का नाम लिए कहा कि ऐसा व्यवहार अधिकतर अमेरिकियों को बहुत परेशान करता है और उन्हें गहराई से चिंतित करता है। उन्होंने चिंता जताई कि आज की राजनीति और सोशल मीडिया में शालीनता, शर्म और सम्मान का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और टीवी पर अब एक तरह का तमाशा चल रहा है, जिसमें क्रूरता और असभ्यता की हदें बढ़ गई हैं, जो पहले कभी नहीं देखी गईं।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

International News

