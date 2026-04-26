आपको कोई क्यों मारना चाहता है? बार-बार हो रहे जानलेवा हमलों पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया जवाब
आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। इससे पहले पेंसिल्वेनिया में भी उनपर जानवेला हमला हो चुका है। उस हमले में उनके कान में गोली लगी थी।
Attack on Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिर एकबार जान लेने की कोशिश की गई है। वाशिंगटन डीसी स्थित हिल्टन होटल में आयोजित एक डिनर कार्यक्रम के दौरान एक हमलावर ने कई राउंड फायरिंग की। हालांकि, जब तक वह मुख्य मंच तक पहुंच पाता उसे हिरासत में लिया जा चुका था और ट्रंप को उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस हादसे के बाद ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। इस दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप पर बार-बार हमला क्यों हो रहा है। इसका ट्रंप ने अपने अंदाज में जवाब दिया।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "जो लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं और जो सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं, लोग उन्हीं के पीछे पड़ते हैं।"
एक अधिकारी को भी लगी गोली
घटना के बाद ट्रंप ने वाइट हाउस में संवाददाताओं को संबोधित किया और बताया कि संदिग्ध के पास कई हथियार थे। उसे सीक्रेट सर्विस के अधिकारियों ने पकड़ लिया। घटना में एक अधिकारी को गोली लगी, लेकिन बुलेटप्रूफ जैकेट के कारण उनकी जान बच गई। उन्होंने बताया, ''सीक्रेट सर्विस के अधिकारी को बहुत करीब से एक घातक हथियार से निशाना बनाया गया था। उन्हें गोली लगी लेकिन जैकेट ने अपना काम कर दिया।''
अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें संदिग्ध को सुरक्षा अवरोधक के पास भागते हुए और सीक्रेट सर्विस के एजेंट को उसकी ओर दौड़ते हुए देखा जा सकता है।
डिनर के दौरान हुई फायरिंग
आपको बता दें कि शनिवार रात को संवाददाताओं के वार्षिक रात्रिभोज के दौरान हुई गोलीबारी की घटना में ट्रंप बाल-बाल बच गए। घटना के बाद ट्रंप और अमेरिका के अन्य शीर्ष नेताओं को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। अधिकारियों के अनुसार, यह घटना उस बॉलरूम के बाहर हुई जहां ट्रंप और अन्य अतिथि मौजूद थे। हालांकि, घटना के सटीक कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका। कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है और इसे बाद में आयोजित किया जाएगा।
आपको बता दें कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। इससे पहले पेंसिल्वेनिया में भी उनपर जानवेला हमला हो चुका है। उस हमले में उनके कान में गोली लगी थी।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
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हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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