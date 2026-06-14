क्या धरती पर आते हैं ऐलियन? हमारे लिए दूसरे ग्रह के लोगों से मिलना क्यों मुश्किल
वैज्ञानिकों का कहना है कि इतने बड़े ब्रह्मांड में यह तो नहीं कहा जा सकता कि अन्य ग्रह पर जीवन नहीं है लेकिन एलियन को लेकर पुख्ता प्रमाण अब तक नहीं मिले हैं। वहीं सवाल यह भी है कि अगर एलियन ज्यादा उन्नत हैं तो वे धरती पर क्यों आएंगे।
एलियन्स का नाम आते ही लोगों के मन में रोमांच सा जाग जाता है और हर किसी को यही उम्मीद रहती है कि इस पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर क्या जीवन हो सकता है। यह एक बहुत ही उलझा हुआ सवाल है। एलियन्स को लेकर दावे लगातार किए जाते रहे हैं लेकिन आज तक कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे की इस बात को 100 प्रतिशत प्रमाणित किया जा सके। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने 1940 से अब तक की अनआइडेंटिफाइड एनोमलस फिनोमिना (UAPs) की डीटेल प्रकाशित की थी। वहीं ऑस्ट्रलिया और अमेरिका में लोगों के बीच कराए गए पोल में यही सामने आया कि एक तिहाई लोगों की मानना है कि एलियन होते हैं। अगर एलियन होते भी हैं तो हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते। इसके पीछे वैज्ञानिक कई कारण बताते हैं।
हमारी कल्पना से परे है ब्रह्मांड
जानकारों का कहना है कि यह ब्रह्मांड हमारी कल्पना से भी परे है। इसकी सीमा का भी कुछ अता-पता नहीं है। आप यही सोचिए कि सूर्य के बाद हमारा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंटारी है जिसकी पृथ्वी से दूरी 40 ट्रिलियन किलोमीटर है। यानी सूर्य और पृथ्वी की दूरी का भी 26800 गुना। यहां तक पहुंचने में प्रकाश को भी 4.3 साल लग जाएंगे। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब आप इस दूरी का अंदाजा लगा सकते हैं।
अब तक हम प्रकाश की गति 0,064 प्रतिशत की गति ही प्राप्त कर पाए हैं। यानी हमारे स्पेसक्राफ्ट ज्यादा से ज्यादा 191 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ान भर सकते हैं। ऐसे में हमें प्रोक्सिमा सेंटारी तक पहुंचने में ही 6650 साल लग जाएंगे। इतने में तो धरती पर युग ही बदल जाएगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी अन्य तारे के ग्रह पर अगर जीवन होगा भी तो हमारा वहां तक पहुंचना ही असंभव है। हालांकि यह उनकी तकनीक पर निर्भर करता है कि वे पृथ्वी तक आ सकते हैं या नहीं। अब सोचने वाली बात यह भी है कि अगर वे इतने विकसित हैं तो पृथ्वी से उनका क्या लेना-देना होगा। स्पेस में ट्रैवल करने पर एक फैक्टर और काम करेगा, वह है समय। अगर पृथ्वी से दूर हम जितनी ज्यादा गति से जाएंगे, व्यक्ति के लिए समय भी धीरे चलने लगेगा। नासा के अंतरिक्षयात्री स्कॉट केली एक साल बाद इंटरनेशल स्पेस स्टेशन से धरती पर आए। बताया गया कि वह अपने जुड़वा भाई से कुछ मिलीसेकंड छोटे थे।
स्पेस ट्रैवल के लिए असीम ऊर्जा की जरूरत
स्पेस में यात्रा करने के लिए असीम ऊर्जा की भी जरूरत होती है। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट लाइट की स्पीड से चलेगा तो उसके लिए इतनी ऊर्जा कहां से आएगी। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि स्पेस एकदम से खाली है। इसमें हाइड्रोजन और अन्य गैसों के एटम भी पाए जाते हैं। लाइट की स्पीड से चलने वाले ऑब्जेक्ट से अगर एटम भी टकराएंगे तो गरमी पैदा होगी। ऐसे में स्पेसक्राफ्ट में ब्लास्ट हो सकता है। फिजिसिस्ट मिगुएल एलुबियर के मुताबिक इतनी ज्यादा ऊर्जा खर्च करके एलियन भी धरती पर क्यों आना चाहेंगे। उन्हें जिस चीज की जरूरत होगी अपने ही गृह पर बनाने में सक्षम होंगे।
पृथ्वी का बायोस्फियर
वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी का जैव मंडल धरती के जीवों के लिए अनुकूल है लेकिन जरूरी नहीं है कि बाहरी ग्रह के प्राणियों के लिए भी यह अनुकूल हो। जब 2.4 अरब साल पहले सायनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनानी शुरू की तभी जीवन की भी शुरुआत होने लगी। इसलिए ऑक्सीजन हमारे लिए प्राणवायु बन गई। लेकिन एलियन्स के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे में धरती पर आने पर उन्हें स्पेससूट की जरूरत हो सकती है। हालांकि अब तक जिस तरह की बातें भी लोगों ने बताई है उनमें कहीं भी स्पेससूट का जिक्र नहीं किया गया है।
लगभग 4700 सोलर सिस्टम में 6200 से ज्यादा ग्रह हैं। इनमें से कई तारों का एक ही ग्रह है। हमारी आकाश गंगा में ही 100 अरब से ज्यादा तारे हैं। ऐसे में ग्रहों की गिनती ही नहीं की जा सकी। जब हमारे पास अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी तकनीकें बहुत कम थीं तब एलियन की बातें भी ज्यादा होती थीं। वहीं आज उन्नत तकनीक होने के बाद भी कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे साबित हो कि एलियन धरती पर आते हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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