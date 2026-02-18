जमीन के नीचे खजाना, ऊपर संकट; जानें वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार की असली सच्चाई

वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार के पीछे इसकी प्राचीन भू-संरचना अहम भूमिका निभाती है। देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में स्थित ओरिनोको बेल्ट अवसादी चट्टानों का विस्तृत क्षेत्र है, जहां भारी मात्रा में कार्बनिक अवशेष जमा हुए। समय के साथ ये अवशेष दबाव और संपीड़न के कारण तेल में परिवर्तित हो गए।

वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है, जिसकी मात्रा आधिकारिक रूप से लगभग 303 अरब बैरल आंकी गई है। यह वैश्विक कच्चे तेल के कुल भंडार का करीब 17 प्रतिशत है। यह विशाल भंडार मुख्य रूप से ओरिनोको बेल्ट में फैला हुआ है, जहां का तेल असाधारण रूप से भारी और सघन प्रकृति का है। बताया जाता है कि यह बड़ा भंडार लाखों वर्षों में हुई भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। लंबे समय तक जमा हुए कार्बनिक पदार्थ दबाव और तापमान के प्रभाव से हाइड्रोकार्बन में बदल गए।

हालांकि, इतने विशाल भंडार के बावजूद देश निरंतर उच्च उत्पादन या मजबूत आर्थिक स्थिरता हासिल नहीं कर सका है। उत्पादन अपने चरम स्तर से काफी नीचे आ चुका है, बुनियादी ढांचा पुराना हो गया है, और कच्चे तेल के बड़े हिस्से को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने से पहले जटिल प्रसंस्करण की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि आंकड़ों में भले ही वेनेजुएला का तेल भंडार दुनिया में सबसे बड़ा दिखाई देता हो, लेकिन तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत सीमाओं के कारण हाल के वर्षों में वास्तविक उत्पादन और निर्यात से होने वाली आय सीमित ही रही है।

अध्ययनों के अनुसार, कैरेबियन और दक्षिण अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से पूर्वी वेनेजुएला का कुछ हिस्सा धीरे-धीरे धंस गया, जिससे एक गहरा अवसादी बेसिन बना। इस बेसिन में नदियों द्वारा लाई गई गाद, रेत और जैविक पदार्थों की मोटी परतें जमा होती रहीं। बाद में यही परतें तेल-युक्त चट्टानों में बदल गईं।

एंडीज पर्वतमाला से निकलने वाली नदियों ने इस क्षेत्र में भारी मात्रा में अवसाद पहुंचाया। समुद्र के स्तर में उतार-चढ़ाव और ऑक्सीजन की कमी वाले उथले समुद्री वातावरण ने जैविक पदार्थों को पूरी तरह विघटित होने से बचाए रखा, जिससे वे गहराई में दबकर तेल बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। इसके अलावा, विवर्तनिक गतिविधियों से बनी दरारों और संरचनात्मक अवरोधों ने तेल को बाहर निकलने से रोका, जिससे बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन वहीं फंसे रह गए।

वेनेजुएला के भंडार का अधिकांश हिस्सा अतिरिक्त-भारी (एक्स्ट्रा-हेवी) कच्चे तेल का है, जो बहुत घना और चिपचिपा होता है। इसका निष्कर्षण और शोधन कठिन और महंगा है, फिर भी यही कारण है कि देश के सिद्ध भंडार की मात्रा इतनी अधिक है।

विशाल भंडार, लेकिन सीमित उत्पादन वेनेजुएला का तेल भंडार कागजों पर भले ही विशाल हो, लेकिन वास्तविक उत्पादन वर्षों से अपेक्षाकृत कम बना हुआ है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में देश प्रतिदिन लगभग 37 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता था, जो अब घटकर करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। यह उसकी संभावित क्षमता का केवल एक छोटा हिस्सा है।

दरअसल, भारी और गाढ़े कच्चे तेल को बाजार में लाने से पहले विशेष उपकरणों, हल्के हाइड्रोकार्बन के साथ मिश्रण और जटिल शोधन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। हल्के कच्चे तेल की तुलना में इसका निष्कर्षण अधिक महंगा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। बताया जाता है कि दशकों से कम निवेश, कुप्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण पाइपलाइनें, कुएं और रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं। वैश्विक वित्त, तकनीक और बाजारों तक सीमित पहुंच ने भी उत्पादन वृद्धि को बाधित किया है।