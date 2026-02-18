जमीन के नीचे खजाना, ऊपर संकट; जानें वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार की असली सच्चाई
वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार के पीछे इसकी प्राचीन भू-संरचना अहम भूमिका निभाती है। देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में स्थित ओरिनोको बेल्ट अवसादी चट्टानों का विस्तृत क्षेत्र है, जहां भारी मात्रा में कार्बनिक अवशेष जमा हुए। समय के साथ ये अवशेष दबाव और संपीड़न के कारण तेल में परिवर्तित हो गए।
वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार है, जिसकी मात्रा आधिकारिक रूप से लगभग 303 अरब बैरल आंकी गई है। यह वैश्विक कच्चे तेल के कुल भंडार का करीब 17 प्रतिशत है। यह विशाल भंडार मुख्य रूप से ओरिनोको बेल्ट में फैला हुआ है, जहां का तेल असाधारण रूप से भारी और सघन प्रकृति का है। बताया जाता है कि यह बड़ा भंडार लाखों वर्षों में हुई भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। लंबे समय तक जमा हुए कार्बनिक पदार्थ दबाव और तापमान के प्रभाव से हाइड्रोकार्बन में बदल गए।
हालांकि, इतने विशाल भंडार के बावजूद देश निरंतर उच्च उत्पादन या मजबूत आर्थिक स्थिरता हासिल नहीं कर सका है। उत्पादन अपने चरम स्तर से काफी नीचे आ चुका है, बुनियादी ढांचा पुराना हो गया है, और कच्चे तेल के बड़े हिस्से को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने से पहले जटिल प्रसंस्करण की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि आंकड़ों में भले ही वेनेजुएला का तेल भंडार दुनिया में सबसे बड़ा दिखाई देता हो, लेकिन तकनीकी, वित्तीय और संस्थागत सीमाओं के कारण हाल के वर्षों में वास्तविक उत्पादन और निर्यात से होने वाली आय सीमित ही रही है।
कैसे बना इतना बड़ा भंडार?
वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार के पीछे इसकी प्राचीन भू-संरचना अहम भूमिका निभाती है। देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में स्थित ओरिनोको बेल्ट अवसादी चट्टानों का विस्तृत क्षेत्र है, जहां भारी मात्रा में कार्बनिक अवशेष जमा हुए। समय के साथ ये अवशेष दबाव और संपीड़न के कारण तेल में परिवर्तित हो गए। अध्ययनों के अनुसार, कैरेबियन और दक्षिण अमेरिकी टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से पूर्वी वेनेजुएला का कुछ हिस्सा धीरे-धीरे धंस गया, जिससे एक गहरा अवसादी बेसिन बना। इस बेसिन में नदियों द्वारा लाई गई गाद, रेत और जैविक पदार्थों की मोटी परतें जमा होती रहीं। बाद में यही परतें तेल-युक्त चट्टानों में बदल गईं।
एंडीज पर्वतमाला से निकलने वाली नदियों ने इस क्षेत्र में भारी मात्रा में अवसाद पहुंचाया। समुद्र के स्तर में उतार-चढ़ाव और ऑक्सीजन की कमी वाले उथले समुद्री वातावरण ने जैविक पदार्थों को पूरी तरह विघटित होने से बचाए रखा, जिससे वे गहराई में दबकर तेल बनने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। इसके अलावा, विवर्तनिक गतिविधियों से बनी दरारों और संरचनात्मक अवरोधों ने तेल को बाहर निकलने से रोका, जिससे बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन वहीं फंसे रह गए।
वेनेजुएला के भंडार का अधिकांश हिस्सा अतिरिक्त-भारी (एक्स्ट्रा-हेवी) कच्चे तेल का है, जो बहुत घना और चिपचिपा होता है। इसका निष्कर्षण और शोधन कठिन और महंगा है, फिर भी यही कारण है कि देश के सिद्ध भंडार की मात्रा इतनी अधिक है।
विशाल भंडार, लेकिन सीमित उत्पादन
वेनेजुएला का तेल भंडार कागजों पर भले ही विशाल हो, लेकिन वास्तविक उत्पादन वर्षों से अपेक्षाकृत कम बना हुआ है। बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में देश प्रतिदिन लगभग 37 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता था, जो अब घटकर करीब 10 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया है। यह उसकी संभावित क्षमता का केवल एक छोटा हिस्सा है।
दरअसल, भारी और गाढ़े कच्चे तेल को बाजार में लाने से पहले विशेष उपकरणों, हल्के हाइड्रोकार्बन के साथ मिश्रण और जटिल शोधन प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। हल्के कच्चे तेल की तुलना में इसका निष्कर्षण अधिक महंगा और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। बताया जाता है कि दशकों से कम निवेश, कुप्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण पाइपलाइनें, कुएं और रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं। वैश्विक वित्त, तकनीक और बाजारों तक सीमित पहुंच ने भी उत्पादन वृद्धि को बाधित किया है।
यही कारण है कि जमीन के नीचे मौजूद विशाल तेल भंडार और जमीन के ऊपर अर्थव्यवस्था में आने वाली वास्तविक तेल संपदा के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है। यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा सिद्ध तेल भंडार होने के बावजूद वेनेजुएला को उससे अपेक्षित आर्थिक लाभ नहीं मिल पा रहा है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।