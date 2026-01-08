Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Why US withdraws from 66 international organisations including India led International Solar Alliance
भारत के नेतृत्व वाले इस बड़े अलायंस से अलग हुआ अमेरिका, 66 संगठनों का छोड़ा साथ

भारत के नेतृत्व वाले इस बड़े अलायंस से अलग हुआ अमेरिका, 66 संगठनों का छोड़ा साथ

संक्षेप:

ट्रंप प्रशासन पहले ही कई बहुपक्षीय संस्थानों से खुद को अलग कर चुका है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये संस्थाएं ग्लोबलिस्ट एजेंडा को बढ़ावा देती हैं, जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक ताकत के खिलाफ हैं।

Jan 08, 2026 07:39 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
share Share
Follow Us on

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक राष्ट्रपति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेरिका 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, संधियों और संस्थाओं से अलग हो रहा है। इनमें सबसे खास इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है जिसका नेतृत्व भारत और फ्रांस कर रहे हैं। वाइट हाउस के अनुसार, ये संगठन अब अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं हैं और इनमें अमेरिकी करदाताओं का पैसा व्यर्थ खर्च हो रहा है। वाइट हाउस द्वारा जारी राष्ट्रपति ज्ञापन में कहा गया है कि इस फैसले के तहत अमेरिका कुल 35 गैर-यूएन (Non-UN) संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र (UN) से जुड़े निकायों से हटेगा। यह निर्णय अमेरिकी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गैर-यूएन संगठनों से भी बाहर निकला अमेरिका

जिन गैर-यूएन अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका हटने जा रहा है, उनमें भारत और फ्रांस की अगुवाई वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। इसके अलावा, प्रमुख पर्यावरणीय संस्थानों जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) और इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) से भी अमेरिका अलग होगा। अन्य प्रमुख गैर-यूएन संस्थाओं में इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA), पार्टनरशिप फॉर अटलांटिक कोऑपरेशन और ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम शामिल हैं।

कई अहम यूएन संस्थाओं से भी दूरी

राष्ट्रपति ज्ञापन के मुताबिक अमेरिका जिन संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठनों से हट रहा है, उनमें डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, पीसबिल्डिंग कमीशन, यूएन एनर्जी, यूएन पॉपुलेशन फंड (UNFPA) और यूएन वॉटर जैसे अहम निकाय शामिल हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी कार्यकारी विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे इन संगठनों से अमेरिका की वापसी की प्रक्रिया को जितनी जल्दी संभव हो लागू करें। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े मामलों में इसका अर्थ, कानून की अनुमति की सीमा तक, इन निकायों में अमेरिकी भागीदारी और फंडिंग को समाप्त करना होगा।

भारत पर असर?

इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके 100 से अधिक सदस्य देश हैं। अमेरिका का इससे अलग होना सौर ऊर्जा के वैश्विक सहयोग पर असर डाल सकता है, हालांकि ISA के महानिदेशक ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करेगा।

कैबिनेट और विदेश मंत्री की रिपोर्ट के बाद फैसला

वाइट हाउस के बयान के अनुसार, यह निर्णय अमेरिकी विदेश मंत्री की रिपोर्ट की समीक्षा और कैबिनेट के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इन संगठनों में अमेरिका की भागीदारी या आर्थिक समर्थन देश के हितों के खिलाफ है।

पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अलग हो चुका है अमेरिका

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ट्रंप प्रशासन पहले ही कई बहुपक्षीय संस्थानों से खुद को अलग कर चुका है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये संस्थाएं ग्लोबलिस्ट एजेंडा को बढ़ावा देती हैं, जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक ताकत के खिलाफ हैं। यह कदम अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जिसमें पहले ही पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अलग होने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

जनवरी 2025 में अमेरिका ने WHO से यह कहते हुए वापसी की घोषणा की थी कि कोविड-19 महामारी के दौरान संगठन ने हालात का सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया। इसके बाद जुलाई 2025 में अमेरिका ने UNESCO से भी खुद को अलग कर लिया था, यह कहते हुए कि उसकी सदस्यता अमेरिका के राष्ट्रीय हित में नहीं है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
Donald Trump India News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।