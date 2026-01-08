भारत के नेतृत्व वाले इस बड़े अलायंस से अलग हुआ अमेरिका, 66 संगठनों का छोड़ा साथ

संक्षेप: ट्रंप प्रशासन पहले ही कई बहुपक्षीय संस्थानों से खुद को अलग कर चुका है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये संस्थाएं ग्लोबलिस्ट एजेंडा को बढ़ावा देती हैं, जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक ताकत के खिलाफ हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक राष्ट्रपति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत अमेरिका 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों, संधियों और संस्थाओं से अलग हो रहा है। इनमें सबसे खास इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी है जिसका नेतृत्व भारत और फ्रांस कर रहे हैं। वाइट हाउस के अनुसार, ये संगठन अब अमेरिकी हितों के अनुरूप नहीं हैं और इनमें अमेरिकी करदाताओं का पैसा व्यर्थ खर्च हो रहा है। वाइट हाउस द्वारा जारी राष्ट्रपति ज्ञापन में कहा गया है कि इस फैसले के तहत अमेरिका कुल 35 गैर-यूएन (Non-UN) संगठनों और 31 संयुक्त राष्ट्र (UN) से जुड़े निकायों से हटेगा। यह निर्णय अमेरिकी विदेश नीति में एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

गैर-यूएन संगठनों से भी बाहर निकला अमेरिका जिन गैर-यूएन अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अमेरिका हटने जा रहा है, उनमें भारत और फ्रांस की अगुवाई वाला इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है। यह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2015 में शुरू किया गया था। इसके अलावा, प्रमुख पर्यावरणीय संस्थानों जैसे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) और इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) से भी अमेरिका अलग होगा। अन्य प्रमुख गैर-यूएन संस्थाओं में इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी (IRENA), पार्टनरशिप फॉर अटलांटिक कोऑपरेशन और ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम शामिल हैं।

कई अहम यूएन संस्थाओं से भी दूरी राष्ट्रपति ज्ञापन के मुताबिक अमेरिका जिन संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संगठनों से हट रहा है, उनमें डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, पीसबिल्डिंग कमीशन, यूएन एनर्जी, यूएन पॉपुलेशन फंड (UNFPA) और यूएन वॉटर जैसे अहम निकाय शामिल हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सभी कार्यकारी विभागों और एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे इन संगठनों से अमेरिका की वापसी की प्रक्रिया को जितनी जल्दी संभव हो लागू करें। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े मामलों में इसका अर्थ, कानून की अनुमति की सीमा तक, इन निकायों में अमेरिकी भागीदारी और फंडिंग को समाप्त करना होगा।

भारत पर असर? इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत की महत्वाकांक्षी पहल है, जिसके 100 से अधिक सदस्य देश हैं। अमेरिका का इससे अलग होना सौर ऊर्जा के वैश्विक सहयोग पर असर डाल सकता है, हालांकि ISA के महानिदेशक ने अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को कमजोर करेगा।

कैबिनेट और विदेश मंत्री की रिपोर्ट के बाद फैसला वाइट हाउस के बयान के अनुसार, यह निर्णय अमेरिकी विदेश मंत्री की रिपोर्ट की समीक्षा और कैबिनेट के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप का मानना है कि इन संगठनों में अमेरिका की भागीदारी या आर्थिक समर्थन देश के हितों के खिलाफ है।

पहले भी कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों से अलग हो चुका है अमेरिका यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब ट्रंप प्रशासन पहले ही कई बहुपक्षीय संस्थानों से खुद को अलग कर चुका है। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि ये संस्थाएं ग्लोबलिस्ट एजेंडा को बढ़ावा देती हैं, जो अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिक ताकत के खिलाफ हैं। यह कदम अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा है, जिसमें पहले ही पेरिस जलवायु समझौते और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अलग होने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।