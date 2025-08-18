Why US spares China, but hits India, Marco Rubio defends Russian oil hypocrisy चीन पर बैन लगाते तो मच जाता हाहाकार, भारत संग सौतेले बर्ताव पर अमेरिका ने खोली अपनी ही पोल पट्टी, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Why US spares China, but hits India, Marco Rubio defends Russian oil hypocrisy

चीन पर बैन लगाते तो मच जाता हाहाकार, भारत संग सौतेले बर्ताव पर अमेरिका ने खोली अपनी ही पोल पट्टी

रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने आगाह किया कि चीनी रिफाइनरियों को निशाना बनाने पर वैश्विक तेल बाजार में हाहाकार मच जाएगा और तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। हालांकि उन्होंने भारत पर बैन के सौतेले व्यवहार का बचाव किया।

Pramod Praveen एपी, न्यूयॉर्क/वाशिंगटनMon, 18 Aug 2025 10:36 AM
अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने ये बात स्वीकार की है कि अगर रूस से तेल खरीदने के मसले पर भारत की तरह ही अमेरिका चीन पर भी प्रतिबंध लगाया गया होता तो वैश्विक बाजार में हाहाकार मच जाता। 17 अगस्त को फॉक्स न्यूज से बात करते हुए, रुबियो ने आगाह किया कि चीनी रिफाइनरियों को निशाना बनाने से वैश्विक तेल बाजार पर विनाशकारी परिणाम होंगे। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि रूसी तेल शोधन के लिए चीन पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से दुनियाभर में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। बता दें कि वॉशिंगटन ने सौतेला बर्ताव करते हुए रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर अतिरिक्त शुल्क लगा दिया है।

मार्को रुबियो ने कहा कि चीन रूस से जो तेल खरीद रहा है, उसे परिष्कृत करता है और फिर उस परिष्कृत तेल को वैश्विक बाजार में बेचा जाता है। उन्होंने कहा, ‘‘चीन जा रहे और परिष्कृत हो रहे तेल पर गौर कीजिए। उसमें से बहुत सारा तेल वापस यूरोप में बेचा जा रहा है। यूरोप अब भी प्राकृतिक गैस खरीद रहा है। अब कुछ देश ऐसे हैं जो इससे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यूरोप अपने प्रतिबंधों के संबंध में और भी बहुत कुछ कर सकता है।’’

क्या यूरोप अब भी रूसी तेल खरीद रहा?

दरअसल, उनसे प्रश्न किया गया था कि क्या यूरोप अब भी रूसी तेल खरीद रहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या रूस से तेल और गैस खरीदना जारी रखने के लिए यूरोप पर प्रतिबंध लगाने पर विचार किया जा रहा है, रुबियो ने कहा, ‘‘देखिए मुझे यूरोप पर प्रत्यक्ष रूप से (प्रतिबंधों) नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से द्वितीयक प्रतिबंध जैसे प्रभाव हो सकते हैं।

चीन बस उस तेल को परिष्कृत करता है

उन्होंने कहा, ‘‘यदि आप किसी देश पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाते हैं - मान लीजिए कि आप चीन पर रूसी तेल की बिक्री पर कार्रवाई करते हैं- तो चीन बस उस तेल को परिष्कृत करता है। फिर उस तेल को वैश्विक बाजार में बेच दिया जाता है, और जो कोई भी उस तेल को खरीदता है उसे इसके लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है या, यदि वह उपलब्ध नहीं है तो उसे इसके लिए कोई वैकल्पिक स्रोत ढूंढना पड़ता है।’’

चीन और भारत पर 100% शुल्क लगाने की बात थी

उन्होंने कहा, ‘‘इसलिए, जब आप सीनेट में प्रस्तावित विधेयक के बारे में बात करते हैं जिसमें चीन और भारत पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की बात थी- तो हमने कई यूरोपीय देशों से सुना कि इसके क्या अर्थ हो सकते हैं, इस बारे में कुछ चिंता है।’’ रुबियो ने कहा कि वह इस मामले में यूरोपीय देशों के साथ ‘जैसे को तैसा’ जैसे विवाद में नहीं पड़ना चाहते। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि वे अधिक रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं...।’’

उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब उन्होंने पहले जोर देकर कहा था कि मॉस्को के साथ भारत की तेल खरीद लंबे समय से वॉशिंगटन के लिए नासूर बना हुआ था। फॉक्स रेडियो से बात करते हुए, रुबियो ने कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल की लगातार खरीद यूक्रेन में रूसी हमले को जारी रखने में मदद कर रही है और यह नई दिल्ली के अमेरिका के साथ संबंधों में निश्चित रूप से एक जलन का विषय है।

