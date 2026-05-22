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ट्रंप ने फिर चौंकाया, सैन्य कटौती की बात करने वाले US राष्ट्रपति अब पोलैंड क्यों भेज रहे 5000 सैनिक?किन दो को संदेश

Pramod Praveen एपी, वॉशिंगटन
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डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों के सांसदों ने इन कटौतियों की आलोचना करते हुए कहा कि इससे यूक्रेन में चार साल से जारी युद्ध के दौरान सहयोगियों और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों को गलत संदेश जाएगा।

ट्रंप ने फिर चौंकाया, सैन्य कटौती की बात करने वाले US राष्ट्रपति अब पोलैंड क्यों भेज रहे 5000 सैनिक?किन दो को संदेश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक बार फिर चौंकाया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका युद्धग्रस्त यूक्रेन के पश्चिमी देश पोलैंड में 5,000 अतिरिक्त सैनिक भेजेगा। उनके इस कदम से ट्रंप और उनके प्रशासन द्वारा यूरोप में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को कम करने के बारे में हफ्तों से बदलते बयानों के बाद भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। ट्रंप प्रशासन ने इससे पहले कहा था कि वह यूरोप में सैनिकों की संख्या लगभग 5,000 तक कम कर रहा है और अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की थी कि लगभग 4,000 सैनिक अब पोलैंड में तैनात नहीं हैं।

हालांकि, गुरुवार को ट्रंप की सोशल मीडिया पर इस घोषणा से यूरोपीय सहयोगियों के लिए अनिश्चितता और बढ़ गई है, जो इन बदलावों से प्रभावित हुए हैं क्योंकि इससे पूर्व अमेरिकी प्रशासन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) सदस्यों पर अपनी रक्षा का पर्याप्त भार नहीं उठाने और ईरान युद्ध में समर्थन देने में विफल रहने की शिकायत कर चुका है।

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ट्रंप क्यों भेज रहे 5000 सैनिक?

ट्रंप ने 'ट्रुथ सोशल' पर कहा, ''पोलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति करोल नवरोकी के सफल चुनाव के आधार पर और उनके साथ हमारे संबंधों को देखते हुए, मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका पोलैंड में अतिरिक्त 5,000 सैनिक भेजेगा।'' कुछ दिन पहले जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने कहा था कि ईरानी नेतृत्व द्वारा अमेरिका का 'अपमान' किया जा रहा है और उन्होंने युद्ध में रणनीति की कमी की आलोचना की थी जिसके बाद ट्रंप और पेंटागन ने कहा था कि वे जर्मनी में तैनात सैनिकों की संख्या घटा रहे हैं। ट्रंप ने फिर महीने की शुरुआत में पत्रकारों से कहा कि अमेरिका 5,000 से कहीं अधिक सैनिकों की संख्या में कटौती करेगा।

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ट्रंप के बढ़ते लेन-देन का दृष्टिकोण

विश्लेषकों का कहना है कि पोलैंड को लेकर लिया गया निर्णय गठबंधन के प्रति ट्रंप के बढ़ते लेन-देन वाले दृष्टिकोण को भी दर्शाता है - उन सरकारों को दंडित करना जिन्हें वह शत्रुतापूर्ण या अनुपयोगी मानते हैं, जबकि उन नेताओं और देशों को पुरस्कृत करना जो उनकी दक्षिणपंथी राजनीति के अनुरूप हैं। हाल के हफ्तों में जर्मनी और स्पेन दोनों को ईरान और रक्षा खर्च पर अपने रुख को लेकर ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों की आलोचना का सामना करना पड़ा है, जबकि पोलैंड की राष्ट्रवादी सरकार ने ट्रंप और व्यापक MAGA आंदोलन के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं।

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पुतिन को गलत संदेश जाएगा

पिछले सप्ताह तक सेना की दूसरी बख्तरबंद ब्रिगेड कॉम्बैट टीम, पहली कैवलरी डिवीजन के लगभग 4,000 सैनिक पोलैंड के लिए रवाना नहीं हुए थे। 'एसोसिएटेड प्रेस' (AP) ने बताया कि यह तैनाती रद्द करना यूरोप में सैनिकों की संख्या कम करने के ट्रंप के आदेश का पालन करने के प्रयास का हिस्सा था। लंबी दूरी की मिसाइलें दागने के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की जर्मनी में तैनाती भी रोक दी गई है। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों के सांसदों ने इन कटौतियों की आलोचना करते हुए कहा कि इससे यूक्रेन में चार साल से जारी युद्ध के दौरान सहयोगियों और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों को गलत संदेश जाएगा।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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