अमेरिका ने दाढ़ी पर लगाया बैन, सिख सैनिकों में चिंता की लहर; मुस्लिम और यहूदियों पर भी असर

Hindi Newsविदेश न्यूज़Why US Pentagon banned beard sparks concern among Sikhs Muslim minorities

US सेना में धार्मिक छूट का भविष्य अनिश्चित है। नेवी ने वित्तीय वर्ष 2025 में 53 धार्मिक छूट स्वीकृत की हैं, लेकिन नई नीति से इनकी संख्या घट सकती है। सिख कोअलिशन ने सलाह दी है कि सिख सैनिक अपनी छूट दस्तावेज हमेशा साथ रखें।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटनSat, 4 Oct 2025 08:43 AM
अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) की नई ग्रूमिंग नीति ने सिख, मुस्लिम और यहूदी जैसे धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों में व्यापक चिंता पैदा कर दी है। रक्षा सचिव पीट हेगसेथ द्वारा जारी हालिया मेमो के तहत सैन्य दाढ़ी रखने की छूट को लगभग समाप्त कर दिया गया है, जिससे धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने वाले सैनिकों की सेवा पर संकट मंडरा रहा है। यह नीति 2010 से पहले की मानकों पर लौटने का आदेश देती है, जिसमें दाढ़ी की छूट की "सामान्यतः अनुमत नहीं" होगी।

क्या है पूरा मामला?

30 सितंबर को मरीन कॉर्प्स बेस क्वांटिको में 800 से अधिक वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए हेगसेथ ने "सुपरफिशियल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति" जैसे दाढ़ी को समाप्त करने की घोषणा की। उन्होंने कहा, "हमारे पास नॉर्डिक पगानों की सेना नहीं है।" उनके भाषण के कुछ घंटों बाद ही पेंटागन ने सभी सैन्य शाखाओं को निर्देश जारी किया, जिसमें धार्मिक छूट सहित अधिकांश दाढ़ी छूट को 60 दिनों के भीतर समाप्त करने का आदेश दिया गया। यह नीति विशेष बलों के लिए स्थानीय आबादी में घुलमिलने के उद्देश्य से दी जाने वाली अस्थायी छूट को छोड़कर बाकी सभी को प्रभावित करेगी।

इससे पहले, 2017 में सेना ने निर्देश 2017-03 के माध्यम से सिख सैनिकों के लिए दाढ़ी और पगड़ी की स्थायी छूट को औपचारिक रूप दिया था। इसी तरह, मुस्लिम, ऑर्थोडॉक्स यहूदी और नॉर्स पगान सैनिकों को धार्मिक आधार पर छूट मिली हुई थी। जुलाई 2025 में सेना ने चेहरे के बालों की नीति को अपडेट किया था, लेकिन धार्मिक छूट को सुरक्षित रखा था। हालांकि, नई नीति इन प्रगतिशील बदलावों को उलट रही है, जो 1981 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले गोल्डमैन बनाम वेनबर्गर से प्रेरित सख्त ग्रूमिंग नियमों पर लौट रही है।

सिख समुदाय की प्रतिक्रिया

सिख कोअलिशन, जो अमेरिकी सैन्य में सिखों के अधिकारों के लिए प्रमुख वकालत संगठन है, उसने हेगसेथ की टिप्पणियों पर "क्रोधित और गहरी चिंता" व्यक्त की है। संगठन के अनुसार, सिखों की केश (अकाटे बाल) उनकी पहचान का अभिन्न अंग है, और यह नीति वर्षों की समावेशिता की लड़ाई को धोखा देने जैसी है। एक सिख सैनिक ने एक्स पर लिखा, "मेरे केश मेरी पहचान है। यह समावेशिता के लिए लड़ाई के बाद विश्वासघात जैसा लगता है।"

सिख अमेरिकी सैन्य में प्रथम विश्व युद्ध से सेवा दे रहे हैं। 1917 में भगत सिंह थिंड पहले ज्ञात सिख थे जिन्होंने अमेरिकी सेना में भर्ती होकर पगड़ी पहनने की अनुमति प्राप्त की। 1981 के बाद सख्त नियमों के बावजूद, 2011 में रब्बी मेनाचेम स्टर्न, 2016 में कैप्टन सिमरतपाल सिंह और 2022 में सिंह बनाम बर्गर मामले में अदालतों ने सिखों के दाढ़ी और पगड़ी के अधिकारों को मजबूत किया। सिख कोअलिशन ने कहा कि दाढ़ी रखना सैन्य सेवा में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि सिख सैनिक गैस मास्क टेस्ट पास कर चुके हैं।

यह नीति केवल सिखों तक सीमित नहीं है। मुस्लिम सैनिकों के लिए दाढ़ी धार्मिक दायित्व है, जबकि ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए पायोट और दाढ़ी पवित्र हैं। काउंसिल ऑन अमेरिकन-इस्लामिक रिलेशंस (सीएआईआर) ने हेगसेथ को पत्र लिखकर स्पष्टता की मांग की है: "क्या मुस्लिम, सिख और यहूदी सैनिकों की धार्मिक स्वतंत्रता संरक्षित रहेगी?" सीएआईआर ने प्रथम संशोधन का हवाला देते हुए कहा कि लंबे समय से पेंटागन की नीतियां इन अधिकारों को मान्यता देती रही हैं।

काले सैनिकों पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि छद्म फॉलिकुलाइटिस बार्बे (रेजर बंप्स) के कारण चिकित्सकीय छूट अब स्थायी नहीं रहेगी। इंटरसेप्ट के अनुसार, यह नीति नस्ल और धर्म पर आधारित बहिष्कार को बढ़ावा देती है। नॉर्स पगान सैनिकों ने भी इसे अपनी मान्यताओं के खिलाफ बताया है।

