मुझे अमेरिका में नहीं धमका सकते, पीछे हट जाओ; UN के अंदर बवाल हो गया, US-क्यूबा क्यों भिड़े?

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज और क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्ज पारिला के बीच तीखी झड़प हुई। दोनों ने एक-दूसरे पर आरोप लगाए। फिदेल कास्त्रो की रोलेक्स घड़ी का जिक्र करते हुए वॉल्ट्ज ने क्यूबा सरकार को घेरा।

‘आप झूठे हैं’, ‘पीछे हटिए’, UN में अमेरिकी राजदूत और क्यूबा के विदेश मंत्री के बीच तीखी झड़प (तस्वीर- UN वीडियोग्रैब)

संयुक्त राष्ट्र यानी UN की भरी महफिल में मंगलवार को अमेरिका और क्यूबा के प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत माइक वॉल्ट्ज अपना संबोधन दे रहे थे, तभी क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्ज पारिला उनके पोडियम के पास पहुंच गए। उन्होंने अमेरिकी राजदूत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। इस पर वॉल्ट्ज ने उन्हें पीछे हटने की चेतावनी दी। दोनों के बीच बढ़ते तनाव के कारण कार्यवाही रोकनी पड़ी।

यह घटनाक्रम क्यूबा के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों की निंदा करने से जुड़े संयुक्त राष्ट्र महासभा के मतदान से पहले हुआ। अमेरिका का यह आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध आधुनिक समय के सबसे लंबे समय से जारी प्रतिबंधों में गिना जाता है।

क्यूबा ने अमेरिका पर लगाया दूसरे देशों पर दबाव बनाने का आरोप क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्ज पारिला का आरोप है कि अमेरिका दूसरे देशों पर दबाव डाल रहा है, ताकि वे उसके प्रतिबंधों की निंदा करने वाले प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करें।

पारिला के मुताबिक, हाल में ईंधन की आपूर्ति पर लगाई गई पाबंदियों ने क्यूबा की स्वास्थ्य व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने दावा किया कि देश में शिशु मृत्यु दर दोगुनी हो गई है और लाखों क्यूबाई लोगों की जिंदगी खतरे में है।

अमेरिकी राजदूत ने क्यूबा की सरकार पर साधा निशाना अपने संबोधन में माइक वॉल्ट्ज ने क्यूबा की सरकार को भ्रष्ट बताते हुए उस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के नेता निजी द्वीपों पर रहते हैं और महंगी रोलेक्स घड़ियां पहनते हैं, जबकि देश की समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने यह टिप्पणी ऐसे समय की, जब अमेरिका की ओर से ईंधन की आपूर्ति पर प्रतिबंध जारी हैं।

वॉल्ट्ज ने क्यूबा के दिवंगत नेता फिदेल कास्त्रो की एक तस्वीर भी दिखाई, जिसमें उनके हाथों में दो रोलेक्स घड़ियां थीं। उन्होंने दावा किया कि प्रत्येक घड़ी की कीमत करीब 40 हजार डॉलर थी।

वॉल्ट्ज ने कहा, ‘‘क्यूबा की सरकार के अपने आंकड़ों के मुताबिक, इन घड़ियों की कीमत एक औसत क्यूबाई नागरिक की 55 साल की कमाई के बराबर होगी।’’ इसके बाद उन्होंने क्यूबा के मौजूदा राष्ट्रपति मिगेल डियाज-कानेल की तस्वीर दिखाई और कहा कि यह सिलसिला केवल कास्त्रो के समय तक सीमित नहीं था। उन्होंने दावा किया कि मौजूदा राष्ट्रपति भी रोलेक्स घड़ी पहनते हैं।

पोडियम पर पहुंचे क्यूबा के विदेश मंत्री, बोले- आप झूठ बोल रहे हैं वॉल्ट्ज के संबोधन के दौरान क्यूबा के विदेश मंत्री पारिला उनके पोडियम के पास पहुंच गए। उन्होंने अमेरिकी राजदूत पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। इस पर वॉल्ट्ज ने उन्हें सख्त लहजे में पीछे हटने को कहा।

पारिला ने प्रक्रिया संबंधी आपत्ति उठाते हुए दावा किया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के नियमों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने नियम 71 का हवाला दिया, जिसके तहत कोई प्रतिनिधि प्रक्रिया संबंधी आपत्ति उठा सकता है और महासभा के अध्यक्ष को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तत्काल उस पर फैसला देना होता है।

हालांकि, वॉल्ट्ज ने उनकी आपत्ति को खारिज करते हुए कहा कि पारिला को केवल इसलिए परेशानी हो रही है, क्योंकि उन्हें कही जा रही बातें पसंद नहीं आ रही हैं। वॉल्ट्ज ने कहा, ‘‘उन्हें कड़वी सच्चाइयां पसंद नहीं हैं।’’ इसके बाद उन्होंने पारिला से कहा कि वह पोडियम से दूर हट जाएं और उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश न करें।

अमेरिकी राजदूत बोले- मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए दोनों के बीच बहस बढ़ने पर वॉल्ट्ज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष खलीलुर रहमान को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि क्यूबा के विदेश मंत्री को पोडियम से पीछे हटना चाहिए और वह उन्हें अमेरिका में डराने की कोशिश नहीं कर सकते।

वॉल्ट्ज ने कहा, ‘‘यह व्यक्ति पोडियम से पीछे हटे। वह मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका में उसी तरह डराने की कोशिश नहीं कर सकता, जैसे वह राजनीतिक कैदियों को डराने की कोशिश करता है। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रतिनिधि हूं। पीछे हट जाओ।’’

इस पर पारिला ने पलटकर कहा, ‘‘आप झूठे हैं।’’ वॉल्ट्ज ने फिर उन्हें पीछे हटने की चेतावनी देते हुए कहा, ‘‘क्या आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं? यह संयुक्त राज्य अमेरिका है। पीछे हटिए।’’इस दौरान पारिला लगातार वॉल्ट्ज को झूठा कहते रहे। तनाव बढ़ने के बाद संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।