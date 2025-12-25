Hindustan Hindi News
अमेरिका में 30 भारतीय नागरिक गिरफ्तार, कमर्शियल ट्रक चलाते पकड़े गए; क्या अपराध?

संक्षेप:

Dec 25, 2025 08:00 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वाशिंगटन
अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी) ने कैलिफोर्निया में अवैध रूप से रह रहे 30 भारतीय नागरिकों सहित कुल 49 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस (सीडीएल) का उपयोग करके सेमी-ट्रक चला रहे थे। गिरफ्तारियां हाल के हफ्तों में इमिग्रेशन चेकपॉइंट्स पर वाहन जांच और अंतर-एजेंसी अभियानों के दौरान की गईं।

सीबीपी की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, एल सेंट्रो सेक्टर के एजेंटों ने यह कार्रवाई की। 23 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच इंडियो स्टेशन के एजेंटों ने हाइवे 86 और 111 पर इमिग्रेशन चेकपॉइंट्स या इंटरस्टेट पर यात्रा करते समय 42 अवैध प्रवासियों को सेमी-ट्रक चलाते हुए पकड़ा। इनमें से 30 भारतीय नागरिक थे। शेष गिरफ्तार व्यक्ति एल साल्वाडोर, चीन, इरिट्रिया, हैती, होंडुरास, मैक्सिको, रूस, सोमालिया, तुर्की और यूक्रेन से थे।

इसके अलावा, 10 और 11 दिसंबर को इंडियो स्टेशन के एजेंटों ने 'ऑपरेशन हाइवे सेंटिनल' में भाग लिया। यह दो दिवसीय बड़ा अंतर-एजेंसी अभियान यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट की होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस द्वारा ओंटारियो और फॉन्टाना में चलाया गया। इस अभियान में कुल 45 अवैध प्रवासियों को कमर्शियल लाइसेंस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिनमें इंडियो एजेंटों ने 7 गिरफ्तारियां कीं। पहले दिन एक भारतीय और एक ताजिक नागरिक, जबकि दूसरे दिन चार भारतीय और एक उज्बेक नागरिक पकड़े गए।

यह अभियान कैलिफोर्निया में कमर्शियल ट्रकिंग कंपनियों को निशाना बनाकर चलाया गया। इसका उद्देश्य हाल के कई घातक सड़क हादसों के बाद इमिग्रेशन कानूनों का उल्लंघन रोकना, अमेरिकी हाइवे की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कमर्शियल परिवहन क्षेत्र में नियमों का पालन कराना था। इन हादसों में अवैध प्रवासियों द्वारा जारी किए गए कमर्शियल लाइसेंस का उपयोग करके सेमी-ट्रक चलाए जा रहे थे।

गिरफ्तार व्यक्तियों के पास कुल 39 कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस थे, जिनमें से 31 कैलिफोर्निया द्वारा जारी किए गए थे। शेष लाइसेंस फ्लोरिडा, इलिनॉय, इंडियाना, ओहियो, मैरीलैंड, मिनेसोटा, न्यू जर्सी, न्यू यॉर्क, पेंसिल्वेनिया और वॉशिंगटन जैसे राज्यों से थे।

एल सेंट्रो सेक्टर के कार्यवाहक चीफ पेट्रोल एजेंट जोसेफ रेमेनार ने कहा- यह अभियान की सफलता 2025 से पहले अनियंत्रित सीमा संकट से उत्पन्न खतरों को उजागर करती है। गिरफ्तार व्यक्ति इन सेमी-ट्रकों को कभी नहीं चलाने चाहिए थे, और जिन राज्यों ने उन्हें लाइसेंस जारी किए, वे हाल के घातक हादसों के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर हम अमेरिकी जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते रहेंगे।”

