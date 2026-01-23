Hindustan Hindi News
Explainer: रूस और यूक्रेन के बीच नाक का सवाल बन गया है 'दोनेत्स्क', यहां छिपा है कौन सा 'खजाना'?

संक्षेप:

दोनेत्स्क इलाके को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का पेच फंसा हुआ है। रूस इसके 5 हजार किलोमीटर इलाके पर कब्जा चाहता है जो कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं है। 

Jan 23, 2026 04:50 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम की तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया है। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन के एक खास सहयोगी ने कहा है कि जब तक दोनबास इलाके पर यूक्रेने रूस का प्रभुत्व स्वीकार नहीं करता है तब तक समाधान का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि शुक्रवार और शनिवार को अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली वार्ता में डोनबास पर रूस बात की जाएगी।

कहां फंसा है पेच

दोनों देशों में युद्धविराम के बीच मुख्य पेच डोनेत्स्क इलाके में फंसा है। दोनबास और लुहांस्क में रूस पहले ही कब्जा कर चुका है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन दोनेत्स्क में 5 हजार स्क्वायर किलोमीटर का इ्लाका स्वतः ही खाली कर दे जिससे कि यहां संघर्ष ना हो। वहीं जेलेंस्की का कहना है कि इस तरह से बेवजह वह अपनी जमीन पुतिन को दान नहीं कर सकते। बतादें कि मॉस्को ने जिन चार इलाकों में 2022 में जनमत संग्रह करवाया था उसमें दोनेत्स्क भी शामिल था। हालांकि कीव और पश्चिमी देशों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था।

क्यों अहम है दोनेत्स्क इलाका

दोनेत्स्क का जो इलाका यूक्रेन के कब्जे में है उनमें स्लोवियांस्क और क्रमातोर्स्क इलाका आता है। यह पूरा इलाका किलेबंदी वाला इलाका है। यहां ऊंची दीवारें. एंटी टैंक बाधाएं, खाईं और बंकर बन हुए हैं। कीव का कहना है कि अगर इस इलाके को एक बार समतल कर दिया गया तो फिर रूस बाकी के यूक्रेन पर भी कब्जा करने की कोशिश करने लगेगा। इसी इलाके में विदेशी सेनाएं आकर पस्त हो जाती हैं।

दोनेत्स्क में उद्योग क्या हैं

जानकारों का कहना है कि अगर रूस बहुत आक्रामक हो जाता है तब भी पूरे दोनेत्स्क पर कब्जा करने के लिए उसे एक साल का समय लग जाएगा। दोनेत्स्क में बड़े पैमाने पर कोयले की खानें हैं। इसके अलावा स्टील और लोहे का भी उत्पादन होता है। इस इलाके में टाइटेनियम और जिरकोनियम जैसे दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं जो कि यूक्रेन की आय का मुख्य स्रोत हैं। हालांकि यूक्रेन के इन खनिज बदार्थों पर अमेरिका की भी नजर है।

पुतिन खुद को रूस का रक्षक बताते हैं और उनका कहना है कि दोनेत्स्क उनके ही देश का हिस्सा था। वहीं इस युद्ध के बाद जेलेंस्की की छवि भी देश के रक्षक के रूप में मजबूत हो गई है। एक महीने पहले के चुनाव ही बताते हैं कि यूक्रेन के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी भी सुरक्षा की गारंटी के बदले दोनेत्स्क इलाके से फौज हटाई जाए। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने यही प्रस्ताव दिया है कि दोनबास इलाके में ना तो यूक्रेन की फौज होगी और ना ही रूस की और इसे फ्री इकनॉमिक जोन घोषित कर दिया जाएगा।

जेलेंस्की का कहना है कि उन्हें अपने देश का कोई भी हिस्सा दान करने के लिए जनादेश नहीं मिला है। यूक्रेन के संविधान के मुताबिक कोई भी प्रांत उसी स्थिति में छोड़ा जा सकता है जब कि लोगों का यही मत हो। इसके लिए 30 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में कम से कम दो दिहाई लोगों के हस्ताक्षर की जरूरत होगी।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha
अंकित ओझा पिछले 8 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अंकित ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से स्नातक के बाद IIMC नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया है। इसके बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की है। राजनीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर कार्य करने का उनके पास अनुभव है। इसके अलावा बिजनेस और अन्य क्षेत्रों की भी समझ रखते हैं। हिंदी, अंग्रेजी के साथ ही पंजाबी और उर्दू का भी ज्ञान है। डिजिटल के साथ ही रेडियो और टीवी के लिए भी काम कर चुके हैं। और पढ़ें
