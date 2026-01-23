Explainer: रूस और यूक्रेन के बीच नाक का सवाल बन गया है 'दोनेत्स्क', यहां छिपा है कौन सा 'खजाना'?

संक्षेप: दोनेत्स्क इलाके को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का पेच फंसा हुआ है। रूस इसके 5 हजार किलोमीटर इलाके पर कब्जा चाहता है जो कि यूक्रेन किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं है।

रूस और यूक्रेन के बीच युद्धविराम की तमाम कोशिशों के बाद भी अब तक कोई सार्थक परिणाम नहीं निकल पाया है। एक तरफ व्लादिमीर पुतिन के एक खास सहयोगी ने कहा है कि जब तक दोनबास इलाके पर यूक्रेने रूस का प्रभुत्व स्वीकार नहीं करता है तब तक समाधान का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा है कि शुक्रवार और शनिवार को अमेरिका की मध्यस्थता में होने वाली वार्ता में डोनबास पर रूस बात की जाएगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

कहां फंसा है पेच दोनों देशों में युद्धविराम के बीच मुख्य पेच डोनेत्स्क इलाके में फंसा है। दोनबास और लुहांस्क में रूस पहले ही कब्जा कर चुका है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन दोनेत्स्क में 5 हजार स्क्वायर किलोमीटर का इ्लाका स्वतः ही खाली कर दे जिससे कि यहां संघर्ष ना हो। वहीं जेलेंस्की का कहना है कि इस तरह से बेवजह वह अपनी जमीन पुतिन को दान नहीं कर सकते। बतादें कि मॉस्को ने जिन चार इलाकों में 2022 में जनमत संग्रह करवाया था उसमें दोनेत्स्क भी शामिल था। हालांकि कीव और पश्चिमी देशों ने इसे मानने से इनकार कर दिया था।

क्यों अहम है दोनेत्स्क इलाका दोनेत्स्क का जो इलाका यूक्रेन के कब्जे में है उनमें स्लोवियांस्क और क्रमातोर्स्क इलाका आता है। यह पूरा इलाका किलेबंदी वाला इलाका है। यहां ऊंची दीवारें. एंटी टैंक बाधाएं, खाईं और बंकर बन हुए हैं। कीव का कहना है कि अगर इस इलाके को एक बार समतल कर दिया गया तो फिर रूस बाकी के यूक्रेन पर भी कब्जा करने की कोशिश करने लगेगा। इसी इलाके में विदेशी सेनाएं आकर पस्त हो जाती हैं।

दोनेत्स्क में उद्योग क्या हैं जानकारों का कहना है कि अगर रूस बहुत आक्रामक हो जाता है तब भी पूरे दोनेत्स्क पर कब्जा करने के लिए उसे एक साल का समय लग जाएगा। दोनेत्स्क में बड़े पैमाने पर कोयले की खानें हैं। इसके अलावा स्टील और लोहे का भी उत्पादन होता है। इस इलाके में टाइटेनियम और जिरकोनियम जैसे दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं जो कि यूक्रेन की आय का मुख्य स्रोत हैं। हालांकि यूक्रेन के इन खनिज बदार्थों पर अमेरिका की भी नजर है।

पुतिन खुद को रूस का रक्षक बताते हैं और उनका कहना है कि दोनेत्स्क उनके ही देश का हिस्सा था। वहीं इस युद्ध के बाद जेलेंस्की की छवि भी देश के रक्षक के रूप में मजबूत हो गई है। एक महीने पहले के चुनाव ही बताते हैं कि यूक्रेन के लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी भी सुरक्षा की गारंटी के बदले दोनेत्स्क इलाके से फौज हटाई जाए। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने यही प्रस्ताव दिया है कि दोनबास इलाके में ना तो यूक्रेन की फौज होगी और ना ही रूस की और इसे फ्री इकनॉमिक जोन घोषित कर दिया जाएगा।