बॉर्डर के करीब आया रूस का जासूसी जहाज, ब्रिटेन की पुतिन को चेतावनी- अगर आगे बढ़ा तो...

संक्षेप: यह बयान ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि ब्रिटेन में कम से कम 13 स्थानों की पहचान की गई है, जहां भविष्य के कारखाने बनाकर ब्रिटेन की युद्ध तैयारियों को बढ़ाया जायेगा।

ब्रिटेन ने रूस को एक जासूसी जहाज को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की। ब्रिटेन ने कहा कि वह अपनी सीमाओं में किसी भी संभावित घुसपैठ से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह बयान तब आया जब रूसी जासूसी जहाज यंतर स्कॉटलैंड के उत्तर में ब्रिटेन के जलक्षेत्र की सीमा के पास देखा गया। ब्रिटेन ने कहा कि जहाज को स्कॉटलैंड के उत्तर में उसके जलक्षेत्र के किनारे संचालित किया जा रहा है और इसने ‘रॉयल एयर फोर्स’ (आरएएफ) के पायलट पर लेजर भी दागे हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

रक्षा मंत्री जॉन हीली ने लंदन में अपने भाषण के दौरान कहा कि मेरा संदेश रूस और पुतिन के लिए यह है: हम आपको देख रहे हैं। हम जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और यदि यंतर इस सप्ताह दक्षिण की ओर बढ़ता है, तो हम तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आरएएफ के पायलट पिछले कुछ सप्ताहों से यांतर नामक रूसी पोत पर नजर रख रहे हैं, क्योंकि यह पोत ब्रिटेन के जलक्षेत्र में प्रवेश कर चुका है और यह देश के समुद्री बुनियादी ढांचे के लिए खतरा है।

रॉयल नेवी का एक फ्रिगेट और आरएएफ के पी-8 विमान तैनात मंत्री ने कहा- हमने इस जहाज की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए रॉयल नेवी का एक फ्रिगेट और आरएएफ के पी-8 विमान तैनात किए। इस दौरान यांतर ने हमारे पायलट पर लेजर दागे। रूस की यह कार्रवाई बेहद खतरनाक है और इस साल यह दूसरी बार है जब यह जहाज, यांतर, ब्रिटेन के जलक्षेत्र में तैनात किया गया है।

उन्होंने कहा- हमारी दुनिया बदल रही है। यह कम पूर्वानुमानित और अधिक खतरनाक हो गई है। पिछले साल ही हमने देखा है कि इजराइल-ईरान युद्ध ने पश्चिम एशिया को युद्ध के कगार पर ला खड़ा किया है, भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र टकराव की खबरें आईं, हमारे देश में चीनी जासूसों द्वारा लोकतंत्र को निशाना बनाए जाने की घटनाएं सामने आईं, और पुतिन ने यूक्रेन में अपने युद्ध को और तेज कर दिया।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष ही हमने यूरोप के आसमान में ड्रोन हमलों को देखा है, नाटो हवाई क्षेत्र में रूसी घुसपैठ के मामले दोगुने हो गये है, तथा अकेले ब्रिटेन की रक्षा प्रणाली पर 90,000 साइबर हमले हुए हैं। हेली ने कहा कि यह खतरे का एक नया दौर है। इसके लिए रक्षा के एक नए युग, मजबूत सहयोगियों और सुदृढ़ कूटनीति के युग की जरूरत है। और जैसे-जैसे खतरा बढ़ता है, ब्रिटेन को आगे आना होगा और हम आगे आ रहे हैं।

यह बयान ऐसे समय में आया है जब ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि ब्रिटेन में कम से कम 13 स्थानों की पहचान की गई है, जहां भविष्य के कारखाने बनाकर ब्रिटेन की युद्ध तैयारियों को बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह दो नये ड्रोन कारखाने खुलेंगे, जो इस बात का संकेत है कि ब्रिटेन रक्षा क्षेत्र में नवाचार के मामले में अग्रणी है।

रूसी दूतावास की सख्त प्रतिक्रिया ब्रिटेन की चेतावनी पर प्रतिक्रिया देते हुए लंदन स्थित रूसी दूतावास ने आरोप लगाया कि ब्रिटिश सरकार रूस-विरोधी प्रचार चला रही है और सैनिक उन्माद भड़का रही है। दूतावास ने बयान जारी करते हुए कहा कि मॉस्को की ब्रिटेन की सुरक्षा को कमजोर करने में कोई रुचि नहीं है।

यंतर क्यों है चिंता का कारण? ब्रिटिश अधिकारियों का कहना है कि यंतर रूसी नौसेना का हिस्सा है और इसे शांति काल में जासूसी तथा युद्धकाल में तोड़फोड़ के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी गतिविधियों का ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश लगातार ट्रैक करते हैं। हीली ने कहा कि यह जहाज और इससे जुड़े अन्य रूसी पोत ब्रिटेन और उसके सहयोगियों के समुद्र के नीचे बिछे इंफ्रास्ट्रक्चर- जैसे पाइपलाइन और संचार केबल को जोखिम में डालने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने इस साल बाल्टिक सागर में पाइपलाइन और केबलों पर हुए हमलों का भी उल्लेख किया।