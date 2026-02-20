ईरान पर हमले की तैयारी में ट्रंप, मगर ब्रिटेन ने RAF बेस देने से कर दिया इनकार; आपस में ही तनातनी
ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान पर हमले के लिए RAF ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। जानें कैसे इस फैसले से चागोस द्वीप डील और अमेरिका-ब्रिटेन के रिश्तों में दरार आ गई है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ईरान के मुद्दे पर गहरा तनाव पैदा हो गया है। ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने RAF (रॉयल एयर फोर्स) ठिकानों का इस्तेमाल ईरान पर बमबारी करने के लिए देने से मना कर दिया है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।
चागोस द्वीप समझौता और ट्रंप की नाराजगी
द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन के चागोस द्वीप समझौते से अपना समर्थन वापस ले लिया है। ट्रंप इस बात से नाराज हैं कि स्टार्मर सरकार ने अमेरिका को ब्रिटिश ठिकानों से हमले की अनुमति नहीं दी।
ट्रंप का रुख: उन्होंने 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट करते हुए ब्रिटेन को "वोकिज्म" के खिलाफ खड़े होने और चागोस द्वीप समूह को मॉरीशस को न सौंपने की सलाह दी है। इसी द्वीप पर डिएगो गार्सिया नाम बड़ा सैन्य एयरबेस स्थित है।
कीर स्टार्मर का समझौता: इस सौदे के तहत द्वीपों की संप्रभुता मॉरीशस को दी जानी है, जबकि डिएगो गार्सिया सैन्य अड्डे को 99 वर्षों के लिए ब्रिटेन और अमेरिका को लीज पर वापस दिया जाएगा, जिसकी लागत लगभग £35 बिलियन होगी।
युद्ध की तैयारी और RAF फेयरफोर्ड का मुद्दा
अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका 2003 के इराक युद्ध के बाद से इस क्षेत्र में अपना सबसे बड़ा सैन्य जमावड़ा कर चुका है। ट्रंप को बताया गया है कि अमेरिकी सेना शनिवार तक हमले के लिए पूरी तरह तैयार होगी।
RAF Fairford: ट्रंप विशेष रूप से ग्लूस्टरशायर में स्थित RAF फेयरफोर्ड हवाई पट्टी का उपयोग लंबी दूरी के बमवर्षक विमानों के लिए करना चाहते हैं।
ब्रिटेन का इनकार: ब्रिटिश सरकार के वकीलों का मानना है कि इस तरह के 'प्री-एम्प्टिव' हमले में शामिल होना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो सकता है।
कानूनी पेंच और अंतरराष्ट्रीय दायित्व
ब्रिटेन को डर है कि 2001 के संयुक्त राष्ट्र के अध्यादेश के तहत, यदि वह अमेरिका को हमले के लिए अपने ठिकानों का इस्तेमाल करने देता है, तो उसे भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत कार्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
अटॉर्नी जनरल की सलाह: ब्रिटेन के अटॉर्नी जनरल लॉर्ड हरमर ने पहले ही चेतावनी दी है कि क्षेत्र में ब्रिटिश संपत्तियों की रक्षा करने के अलावा किसी भी अन्य हमले में शामिल होना गैरकानूनी होगा।
ट्रंप का तर्क: ट्रंप ने तर्क दिया है कि ईरान पर हमला ब्रिटेन और अन्य मित्र देशों की रक्षा के लिए जरूरी है, ताकि एक अस्थिर और खतरनाक शासन को खत्म किया जा सके।
ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने किसी भी संभावित ईरानी जवाबी कार्रवाई से निपटने के लिए क्षेत्र में अतिरिक्त टाइफून और F-35 लड़ाकू विमानों को तैनात कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि संधि की शर्तों के अनुसार, अमेरिका को डिएगो गार्सिया बेस का इस्तेमाल करने के लिए ब्रिटेन की 'सहमति' की आवश्यकता नहीं है, केवल 'सूचना' देना ही पर्याप्त है। हालांकि, ब्रिटेन की मुख्य भूमि पर स्थित RAF ठिकानों के लिए सरकार की अनुमति अनिवार्य है, जिसे स्टार्मर ने फिलहाल रोक रखा है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें
