'चीनी परमाणु हथियार एक घंटे दूर', अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस लेना चाहते हैं ट्रंप; क्यों है खास?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर दोबारा अमेरिकी नियंत्रण हासिल करने की कोशिश कर रही है। ट्रंप ने इसकी मुख्य वजह चीन के न्यूक्लियर हथियार बताए। उन्होंने कहा कि इस एयरबेस से चीनी परमाणु हथियारों का केंद्र महज एक घंटे की दूरी पर है। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के 2021 के अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को "पूरी तरह से विनाशकारी गलती" करार दिया और कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में होती तो बगराम को कभी नहीं छोड़ा जाता।

ट्रंप का बयान: "हम इसे वापस लेना चाहते हैं" ब्रिटेन यात्रा के दौरान ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में कहा, "हम बगराम को वापस चाहते हैं। यह बड़ा एयर फोर्स बेस है, जो चीन के परमाणु हथियार बनाने वाले क्षेत्र से सिर्फ एक घंटे की दूरी पर है। बाइडेन ने इसे छोड़ दिया और अब चीन ने कब्जा कर लिया है। यह बहुत दुखद और पागलपन भरा है।" उनका यह बयान अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति की संभावित वापसी का संकेत देता है, जो 2021 की हड़बड़ी वाली निकासी के चार साल बाद एक बड़ा बदलाव हो सकता है। उन्होंने इसे "थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज" बताते हुए कहा, "हम इसे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें (तालिबान को) हमारी कुछ चीजों की जरूरत है। हम चाहते हैं कि बेस वापस मिले।"

ट्रंप ने साफ किया कि यह प्रयास तालिबान शासन के साथ बातचीत का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि तालिबान को अमेरिका से आर्थिक और अन्य सहायता की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने विस्तार से योजना नहीं बताई। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पिछले कई महीनों से इस दिशा में काम कर रहे हैं।

यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने बगराम को चीन से जोड़ा है। मार्च में उन्होंने इसी तरह का दावा किया था, जब उन्होंने कहा था कि अमेरिका सीमित संख्या में सैनिकों को बगराम पर तैनात करना चाहता है ताकि चीन के प्रभाव को रोका जा सके। मई में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के संबोधन में भी उन्होंने दोहराया कि "चीन अपनी परमाणु मिसाइलें बनाने के ठिकाने से बगराम सिर्फ एक घंटे दूर है।" जुलाई में एक कैबिनेट बैठक में उन्होंने बाइडेन की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका को "हर स्क्रू, हर बोल्ट" तक सब कुछ वहां से हटाना चाहिए था, लेकिन ऐसा न करने से चीन को फायदा हो गया।

बगराम एयरबेस का इतिहास: अमेरिका का पूर्व सैन्य गढ़ बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा और रणनीतिक हवाई अड्डा है, जो परवान प्रांत में काबुल से करीब 47-60 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण 1950 के दशक में सोवियत संघ ने किया था, जो अफगानिस्तान पर कब्जे के दौरान इसका इस्तेमाल करता था। 1979 के सोवियत आक्रमण के समय यह एक प्रमुख सैन्य केंद्र था। 2001 में तालिबान को उखाड़ फेंकने के बाद अमेरिकी सेना ने दिसंबर में यहां कब्जा जमा लिया। अगले 20 वर्षों तक बगराम अमेरिका के अफगान युद्ध का मुख्य कमांड सेंटर रहा, जहां हजारों सैनिक तैनात थे। यहां से ड्रोन हमले, हवाई अभियान और लॉजिस्टिक सपोर्ट संचालित होते थे।

2021 में बाइडेन प्रशासन के तहत अमेरिका की हड़बड़ी वाली वापसी के दौरान जुलाई में बेस खाली कर दिया गया, जिसके बाद तालिबान ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। वापसी के दौरान अमेरिका ने बेस पर भारी मात्रा में सैन्य उपकरण छोड़ दिए थे, जिनकी कीमत अरबों डॉलर बताई जाती है। ट्रंप ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि यह "अमेरिकी इतिहास का सबसे शर्मनाक पल" था, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत (काबुल एयरपोर्ट बम विस्फोट में) और 42 के घायल होने का जिक्र किया।

चीन कनेक्शन: क्यों इतना महत्वपूर्ण? ट्रंप का मुख्य तर्क चीन की परमाणु क्षमताओं से जुड़ा है। बगराम का स्थान भू-रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह चीन के पश्चिमी सीमा क्षेत्र (जैसे शिनजियांग) के करीब है, जहां चीन अपनी परमाणु मिसाइलें और हथियार विकसित करता है। विशेषज्ञों के अनुसार, बगराम से उड़ान भरने वाले अमेरिकी विमान चीन के इन केंद्रों तक तेजी से पहुंच सकते हैं, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व के लिए फायदेमंद होगा।

चीन ने अफगानिस्तान में सीधे सैन्य उपस्थिति का इनकार किया है, लेकिन उसके आर्थिक निवेश- जैसे खनिज संसाधनों का दोहन और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बढ़ रहे हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि बगराम पर वापसी से न केवल चीन को रोका जा सकेगा, बल्कि रूस और ईरान जैसे देशों पर भी नजर रखी जा सकेगी। अमेरिका सीमित सैनिक तैनाती की योजना बना रहा है, जो तालिबान के साथ गुप्त समझौते पर निर्भर करेगी।