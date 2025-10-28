Hindustan Hindi News
सीमा के पार भी है अफगानिस्तान; ऐसा क्यों कहता है तालिबान, पश्तून खुद क्या मानते हैं

Tue, 28 Oct 2025 12:35 PMSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
पाकिस्तान भले ही भारत से अलग होकर अस्तित्व में आया था, लेकिन उसके भीतर खुद कई तरह की फॉल्टलाइंस मौजूद हैं। नस्लीय आधार पर पश्तून, बलूच और सिंधी खुद को पंजाबियों के मुकाबले अलग मानते हैं औऱ इन लोगों की शिकायत रही है कि हम पाकिस्तान नहीं बल्कि पंजाबिस्तान के निवासी बना दिए गए हैं। यही नहीं पश्तून तो मानते हैं कि हमारा इतिहास इस्लाम और पाकिस्तान से भी पुराना है। इसलिए हम खुद अपने आप में एक अलग कौम हैं और हमें स्वायत्तता मिलनी चाहिए। पश्तून मानते हैं कि इस्लाम का अस्तित्व 1400 साल पुराना है और पाकिस्तान तो 75 साल पहले ही नक्शे पर आया है, लेकिन पश्तूनों की नस्ल का इतिहास कम से कम 6000 साल पुराना है।

तिलक देवाशेर ने पश्तूनों पर एक पुस्तक 'The Pashtuns: A Contested History' लिखी है। वह लिखते हैं, 'आज पश्तून ब्रिटिश काल की डूरंड रेखा के कारण अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान में बंटे हुए हैं। नतीजतन दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आदिवासी आबादी होने के बावजूद पश्तूनों का अपना कोई राष्ट्र नहीं है। हालांकि दो देशों के बीच विभाजित पश्तून एक विचारधारा, सामान्य जातीय, सांस्कृतिक, भाषाई और पारिवारिक बंधन, सामान्य ऐतिहासिक स्मृतियों को साझा करते हैं। इसके अलावा शियाओं के कुछ हिस्सों के साथ बड़े पैमाने पर इस्लाम के सुन्नी हनफ़ी स्कूल से संबंधित हैं। ये एकीकृत बंधन एक ऐसी किताब को उचित ठहराते हैं जो पश्तूनों को एक एकल इकाई के रूप में देखने का प्रयास करती है, जो एक ही अचल संपत्ति के टुकड़े पर रहती है, मानो वह अपने पड़ोसियों से अलग हो।'

दिलचस्प तथ्य यह है कि पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद पहले पीएम बने लियाकत अली खान ने मार्च 1948 में संसद में गफ्फार खान से ही पूछा था, 'पठान किसी मुल्क का नाम है या फिर किसी समुदाय का है।' इस पर गफ्फार खान ने स्पष्ट किया था, 'पठान समुदाय का नाम है और हम देश का नाम पख्तूनिस्तान रखेंगे। मैं एक चीज और स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय हमें पठान कहते हैं और हम अफगानों को ईरानी कहते हैं। हमारा वास्तविक नाम पख्तून है। हम पख्तूनिस्तान चाहते हैं और हमारी इच्छा है कि सभी पठान डूरंड लाइन के इस तरफ हमारे साथ आएं और मिलकर पख्तूनिस्तान बने।'

किसने कहा था- मैं 6 हजार साल पुराना पश्तून और 1000 साल पुराना मुसलमान

तथ्य यह भी है कि जब 1975 में नेशनल अवामी पार्टी के नेता और खान अब्दुल गफ्फार खान के पुत्र गनी खान से पूछा गया कि वे मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं या फिर पश्तून तो इस पर उनका जवाब था- 'मैं 6 हजार साल पुराना पश्तून हूं। एक हजार साल पुराना मुसलमान और 27 साल पुराना पाकिस्तानी हूं।' यही वजह है कि अंग्रेजों ने अपने दौर में जो डूरंड लाइन खींची थी, उसे पख्तून और अफगानिस्तान नहीं स्वीकार करते। अफगानिस्तान का तो स्पष्ट कहना है कि यह लाइन तो अंग्रेजों ने तब खींची थी, जब पाकिस्तान ही नहीं था। हम इसे स्वीकार नहीं करते। अफगानिस्तान के उप-विदेश मंत्री अब्बास स्तानिकजई ने तो यहां तक कहा कि अफगानियों को अफगानिस्तान में ही जाने के लिए किसी वीजा और पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। उनका इशारा साफ था कि खैबर पख्तूनख्वा जाने के लिए अफगानिस्तानियों को वीजा नहीं चाहिए।

अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून तो पाकिस्तान में हैं

पाकिस्तान में कुल 3 करोड़ 10 लाख के करीब पश्तून हैं, जो देश की कुल आबादी के 16 फीसदी के बराबर हैं। यह समुदाय नस्लीय आधार पर देश का तीसरा सबसे बड़ा वर्ग है। पहले स्थान पर पंजाबी हैं और दूसरे पर सिंधी। इसी तरह डेढ़ करोड़ पश्तून अफगानिस्तान में बसे हैं, जो वहां की कुल आबादी के 40 फीसदी के बराबर हैं। अफगानिस्तान में पश्तून बहुसंख्यक नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा समुदाय हैं। फिर भी दिलचस्प तथ्य यह है कि भले ही अफगानिस्तान की पहचान पश्तूनों से मानी जाती है, लेकिन उनकी वहां से ज्यादा पश्तून आबादी को पाकिस्तान में ही बसी है।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। करियर की शुरुआत प्रिंट माध्यम से करते हुए बीते करीब एक दशक से डिजिटल मीडिया में हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में नेशनल, इंटरनेशनल डेस्क के इंचार्ज हैं। और पढ़ें
