सोशल मीडिया X पर क्यों ट्रेंड कर रहा 'Quiet Piggy', अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से क्या है संबंध?

अमेरिका की राजनीति में एक बार फिर जेफरी एपस्टीन का नाम सुर्खियों में है और इसके केंद्र में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इसी बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर 'Quiet Piggy' ट्रेंड करने लगा है। दरअसल, शुक्रवार को एयर फोर्स वन में मीडिया से बातचीत के दौरान जब एक पत्रकार ने एपस्टीन दस्तावेजों के बारे में सवाल पूछने की कोशिश की, तो ट्रंप ने गुस्से में उसे डांटते हुए कहा कि चुप रहो, सुअर!

14 नवंबर को वाइट हाउस द्वारा जारी एक पुराने प्रेस कॉन्फ़्रेंस के वीडियो में भी यही देखा जा सकता है। वीडियो में कैमरे के बाहर खड़ी एक महिला रिपोर्टर जैसे ही एपस्टीन दस्तावेजों से जुड़ा सवाल पूछना शुरू करती है तो ट्रंप 'चुप... चुप रहो' कहते हुए उसे उंगली दिखाते नजर आ रहे हैं। अब कई लोगों ने इसे 'Quiet Piggy' के रूप में समझा और यह मीम बन गया।

सोशल मीडिया X पर कई यूजर्स ने पूछा कि 'Quiet Piggy' आखिरर ट्रेंड क्यों कर रहा है। जवाब में एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक महिला पत्रकार की ओर उंगली दिखाकर ‘Quiet Piggy’ कह रहा है और पूरा देश उन्हें पद से हटाने की मांग नहीं कर रहा?

वहीं, एक और यूजर ने लिखा कि महिला-द्वेषी (Misogynist) ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं से नफरत करता हो या उनके प्रति पक्षपात रखता हो। अन्य यूजर ने लिखा कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो खुद अधिक वजनी हैं और किसी दूसरे को ‘पिग्गी’ बुला रहे हैं।

एपस्टीन दस्तावेज सार्वजनिक करने का प्रस्ताव रविवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमें छिपाने को कुछ नहीं है और इस डेमोक्रेटिक धोखे से आगे बढ़ने का समय है। मंगलवार को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में वोट होगा कि एपस्टीन जांच से जुड़े सभी अवर्गीकृत दस्तावेज सार्वजनिक किए जाएं या नहीं। इसके बाद प्रस्ताव सीनेट जाएगा और फिर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आएगा।