'न तो फ्री और न ही फेयर', भारत-न्यूजीलैंड ट्रेड डील पर विदेश मंत्री का खुला विरोध; क्या दिक्कतें?

संक्षेप:

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने विवाद पैदा कर दिया है। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने इसे 'न तो फ्री और न ही फेयर' करार दिया। जानिए क्या है ये ऐतिहासिक डील?

Dec 23, 2025 10:03 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, वेलिंग्टन
भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार को एक महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने फोन पर बातचीत के बाद इस समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि यह करार अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर देगा और न्यूजीलैंड भारत में अगले 15 वर्षों में लगभग 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा। हालांकि समझौता संपन्न होते ही इसका न्यूजीलैंड के अंदर ही विरोध होने लगा। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री और सत्तारूढ़ गठबंधन की अहम सहयोगी पार्टी न्यूजीलैंड फर्स्ट के नेता विंस्टन पीटर्स ने भारत–न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर तीखा विरोध जताया है। पीटर्स ने इस समझौते को न तो फ्री और न ही फेयर बताते हुए कहा कि यह न्यूजीलैंड के लिए एक खराब सौदा है, जिसमें देश ने बहुत कुछ दे दिया है लेकिन बदले में पर्याप्त लाभ हासिल नहीं किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक विस्तृत पोस्ट में पीटर्स ने कहा कि उनकी पार्टी न्यूजीलैंड फर्स्ट इस समझौते का अफसोस के साथ विरोध करती है। उनका आरोप है कि इस FTA के तहत आव्रजन और निवेश से जुड़े मामलों में गंभीर रियायतें दी गई हैं, जबकि बदले में न्यूजीलैंड के प्रमुख निर्यात क्षेत्रों- खासतौर पर डेयरी सेक्टर को कोई ठोस लाभ नहीं मिला। पीटर्स ने लिखा- हम भारत–न्यूजीलैंड FTA को न तो फ्री और न ही निष्पक्ष मानते हैं। यह न्यूजीलैंड के लिए एक खराब सौदा है। उन्होंने कहा कि यह सौदा ग्रामीण समुदायों और किसानों के सामने बचाव योग्य नहीं है।

सरकार का दावा: व्यापार दोगुना करने में मददगार

पीटर्स की यह आलोचना ऐसे समय आई है जब दोनों देशों की सरकारों ने घोषणा की है कि FTA वार्ताएं पूरी हो चुकी हैं। न्यूजीलैंड सरकार के अनुसार, इस समझौते से अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार दोगुना होने की संभावना है। सरकारी बयान में कहा गया है कि समझौते के तहत भारत को न्यूजीलैंड के 95 प्रतिशत निर्यात पर शुल्क में कटौती या समाप्ति मिलेगी, जिनमें से आधे से अधिक उत्पाद पहले ही दिन से ड्यूटी-फ्री हो जाएंगे। इसके बदले भारत के सभी उत्पादों को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी। इसके अलावा, न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में करीब 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।

प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन का समर्थन

न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इस समझौते को देश के लिए बड़े फायदे वाला बताया। उन्होंने कहा कि भारत का विशाल और तेजी से बढ़ता बाजार न्यूजीलैंड के लिए नौकरियों, निर्यात और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा करेगा। यह समझौता 2022 के चुनाव में उनकी नेशनल पार्टी के उस वादे को भी पूरा करता है, जिसमें पहले कार्यकाल में भारत के साथ FTA को अंतिम रूप देने की बात कही गई थी।

भारत की प्रतिक्रिया: ऐतिहासिक उपलब्धि

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को ऐतिहासिक मील का पत्थर करार दिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ नौ महीनों में FTA का निष्कर्ष निकलना दोनों देशों के रिश्तों की मजबूती को दर्शाता है। पीएम मोदी के अनुसार, यह समझौता अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की नींव रखता है और भारत विभिन्न क्षेत्रों में न्यूज़ीलैंड से 20 अरब डॉलर से अधिक के निवेश का स्वागत करता है। उन्होंने किसानों, MSMEs, छात्रों, युवाओं, नवोन्मेषकों और उद्यमियों के लिए नए अवसरों पर भी जोर दिया।

डेयरी सेक्टर बना बड़ा विवाद

हालांकि, विदश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने समझौते की गति और उसकी शर्तों- दोनों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड फर्स्ट ने अपने गठबंधन सहयोगी को आगाह किया था कि भारत के साथ कम गुणवत्ता वाला सौदा जल्दबाजी में न किया जाए, बल्कि पूरे संसदीय कार्यकाल का इस्तेमाल कर बेहतर समझौता किया जाए। उनके अनुसार, इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया।

डेयरी सेक्टर इस विवाद का सबसे बड़ा मुद्दा है। पीटर्स ने कहा कि जहां न्यूजीलैंड इस समझौते के तहत भारतीय उत्पादों के लिए अपना बाजार लगभग पूरी तरह खोल रहा है, वहीं भारत न्यूजीलैंड के प्रमुख डेयरी निर्यात- जैसे दूध, चीज और मक्खन पर लगने वाले ऊंचे शुल्क कम नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि यह न्यूजीलैंड का पहला ऐसा व्यापार समझौता है, जिसमें मुख्य डेयरी उत्पादों को बाहर रखा गया है। नवंबर 2025 तक के एक वर्ष में इन उत्पादों का निर्यात मूल्य करीब 24 अरब डॉलर था, जो देश के कुल वस्तु निर्यात का लगभग 30 प्रतिशत है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसने अपने किसानों और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए डेयरी सहित कई संवेदनशील उत्पादों- कॉफी, दूध, क्रीम, दही, व्हे, चीनी, मसाले, खाद्य तेल और रबर को बाजार पहुंच से बाहर रखा है।

आव्रजन प्रावधानों पर भी आपत्ति

पीटर्स ने आव्रजन से जुड़े प्रावधानों को भी गंभीर चिंता का विषय बताया। उनका कहना है कि ये रियायतें दोतरफा व्यापार से सीधे तौर पर जुड़ी नहीं हैं, बल्कि भारत से न्यूजीलैंड में लोगों के आने को बढ़ावा देती हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रति व्यक्ति आधार पर न्यूजीलैंड ने भारत को अपने श्रम बाजार तक कहीं अधिक पहुंच दी है, जितनी ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन ने अपने-अपने FTAs में दी थी।

उनके अनुसार, यह फैसला ऐसे समय में बेहद अविवेकपूर्ण है, जब न्यूजीलैंड में बेरोजगारी और आर्थिक दबाव पहले से मौजूद हैं। न्यूजीलैंड फर्स्ट ने भारतीय नागरिकों के लिए प्रस्तावित नए रोजगार वीजा और छात्रों को दिए जाने वाले काम के अधिकारों पर भी आपत्ति जताई, यह कहते हुए कि इससे भविष्य की सरकारों के हाथ बंध सकते हैं।

भारत से रिश्तों पर जोर

कड़ी आलोचना के बावजूद, पीटर्स ने यह स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का विरोध भारत या उसके नेतृत्व के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड फर्स्ट भारत- न्यूजीलैंड संबंधों को देश के रणनीतिक हितों के लिए अहम मानती है। पीटर्स ने यह भी याद दिलाया कि ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत क्षेत्र के बाहर विदेश मंत्री के रूप में उनकी पहली यात्रा भारत की थी, और उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के प्रति सम्मान व्यक्त किया।

पीटर्स के अनुसार, भारत को यह साफ तौर पर बता दिया गया है कि इस FTA का विरोध भारत सरकार या उसके वार्ताकारों की आलोचना नहीं है, बल्कि न्यूजीलैंड की गठबंधन सरकार के भीतर मतभेदों का नतीजा है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
