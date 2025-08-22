Why More US Citizens Applying For Refugee Status In Canada Shows Data कनाडा में शरणार्थी बनना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी, क्या वजह? डेटा से खुलासा, International Hindi News - Hindustan
Hindi Newsविदेश न्यूज़Why More US Citizens Applying For Refugee Status In Canada Shows Data

कनाडा में शरणार्थी बनना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी, क्या वजह? डेटा से खुलासा

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ओटावाFri, 22 Aug 2025 10:25 PM
कनाडा के इमिग्रेशन एंड रिफ्यूजी बोर्ड (IRB) द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 2025 की पहली छमाही में अधिक अमेरिकी नागरिकों ने कनाडा में शरणार्थी स्थिति के लिए आवेदन किया है। यानी 2024 के मुकाबले और 2019 के बाद किसी भी साल की तुलना में अधिक है। सीधे शब्दों में कहें तो इस साल अब तक पिछले वर्षों के मुकाबले सबसे ज्यादा अमेरिकियों ने खुद को शरणार्थी का दर्जा दिलाने के लिए कनाडा में आवेदन दायर किया है।

आंकड़ों के मुताबिक, 2025 की पहली छमाही में 245 अमेरिकी नागरिकों ने शरणार्थी दावे किए, जबकि 2024 में पूरे वर्ष के दौरान यह संख्या 204 थी। कुल मिलाकर, लगभग 55,000 शरणार्थी दावों में से अमेरिकी दावों की हिस्सेदारी छोटी है, लेकिन यह वृद्धि उल्लेखनीय है। कनाडा में अमेरिकी शरणार्थी दावों की स्वीकृति दर ऐतिहासिक रूप से कम रही है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, शरण मांगने वाले अमेरिकी नागरिकों में विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग शामिल हैं, जो अमेरिका में ट्रांसजेंडर अधिकारों में कटौती का हवाला दे रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल के वर्षों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए जेंडर-पुष्टि देखभाल, सैन्य सेवा, बाथरूम उपयोग और कुछ खेलों में भागीदारी पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इन नीतियों को कई लोगों ने उत्पीड़न के रूप में देखा है, जिसके कारण कुछ अमेरिकी कनाडा में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं।

कनाडा में शरण पाने के लिए, आवेदकों को यह साबित करना होगा कि अमेरिका में उनके लिए कहीं भी सुरक्षित नहीं है। कनाडा के इमिग्रेशन और रिफ्यूजी बोर्ड ने हाल ही में ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों के दस्तावेजों को अपने राष्ट्रीय दस्तावेज पैकेज में शामिल किया है, जो अमेरिका में LGBTQ+ समुदाय के साथ होने वाले व्यवहार की जांच करते हैं।

हालांकि, अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि कनाडा में शरणार्थी स्थिति का दावा करने वाले लोग उन लोगों के लिए जगह बनाएंगे जो "वास्तविक भय और उत्पीड़न" का सामना कर रहे हैं। कनाडा और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय समझौता, जिसे सेफ थर्ड कंट्री एग्रीमेंट (STCA) कहा जाता है, के तहत अन्य देशों से आने वाले शरणार्थियों को अमेरिका से कनाडा की सीमा पार करने पर वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि उन्हें पहले "सुरक्षित" देश में शरण के लिए आवेदन करना चाहिए। 25 मार्च 2023 से, इस समझौते का विस्तार अनधिकृत सीमा पार करने वालों पर भी लागू हो गया है।

आंकड़ों में यह स्पष्ट नहीं है कि इन दावों के पीछे विशिष्ट कारण क्या हैं, लेकिन रॉयटर्स से बात करने वाले आठ वकीलों ने बताया कि वे अधिक ट्रांसजेंडर अमेरिकियों से संपर्क कर रहे हैं जो देश छोड़ना चाहते हैं। एक ट्रांसजेंडर महिला ने अप्रैल में कनाडा में शरण के लिए आवेदन किया, और एक अन्य महिला ने अपनी युवा ट्रांसजेंडर बेटी की ओर से दावा दायर किया।

कनाडा में शरण प्रक्रिया में पहले पात्रता साक्षात्कार होता है, जहां कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) या इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज और सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) के अधिकारी आवेदक की पहचान, सुरक्षा जांच और इंटरव्यू के आधार पर यह तय करते हैं कि दावा IRB को भेजा जाएगा या नहीं। IRB तब यह मूल्यांकन करता है कि आवेदक संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी सम्मेलन की परिभाषा के तहत शरणार्थी है या उसे संरक्षण की आवश्यकता है।

